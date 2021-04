+Coronavirus hoy: Dinamarca suspende definitivamente uso de AstraZeneca+

14:00 Pfizer adelantará 50 millones de dosis a la UE a partir de abril



El consorcio farmacéutico de Pfizer y BionTech adelantará la entrega de 50 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus a la Unión Europea en el segundo trimestre de este año, lo que permitirá a la UE mantener su objetivo de vacunar al 70 % de la población adulta para el final del verano.

"Hemos llegado a un acuerdo con BionTech-Pfizer para, una vez más, acelerar las entregas de vacunas: 50 millones de dosis serán entregadas en el segundo trimestre, empezando en abril", declaró Von der Leyen en una comparecencia sin preguntas.

13:58 Alemania inyectará otra vacuna como segunda dosis a receptores de AstraZeneca



Los 2,2 millones de alemanes de menos de 60 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca serán inoculados para completar la pauta con la fórmula de BioNTech/Pfizer o con la de Moderna.

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, y los responsables de esta cartera en los 16 estados federados tomaron este miércoles (14.04.2021) la decisión de forma unánime con respecto a esta vacuna que ha estado rodeada de dudas y polémica desde el primer momento en Europa. La decisión sigue a la recomendación en este sentido de la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de Alemania, emitida a principios de abril.

El presidente de la Conferencia de Responsables de Sanidad, el bávaro Klaus Holetschek, aseguró en una rueda de prensa que cualquiera de las dos fórmulas basadas en RNA modificado es "una buena base" para proteger de forma efectiva a la población.

La decisión trata de poner fin a la polémica en torno a los casos de trombosis detectados principalmente entre personas jóvenes y sanas a las que se les administró la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca.

13:26 Certificado europeo de vacunación no será pasaporte que garantice movilidad



Los países de la Unión Europea (UE) alcanzaron una posición común para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el certificado de vacunación, con el fin de que esté operativo este verano, pero que no será un pasaporte que garantice la movilidad, según el documento aprobado al que ha tenido acceso EFE.

"En menos de un mes el Consejo ha alcanzado una posición común para las negociaciones con el Parlamento", anunció la presidencia portuguesa de la UE, tras la reunión de los embajadores de los Veintisiete ante las instituciones europeas mantenida esta mañana.

Pero el certificado europeo de vacunación contra el Sars-CoV-2 que preparan las instituciones de la Unión Europea, con el objetivo de que esté operativo para el próximo mes de junio, no será un pasaporte sanitario que permita automáticamente que los ciudadanos recuperen la libertad de movimientos en el seno de la UE.

"Para enfatizar el principio de no discriminación, en particular hacia las personas no vacunadas, la parte operativa del reglamento principal establece explícitamente que la posesión de un 'Certificado Verde Digital' no es una condición previa para ejercer los derechos de libre circulación", puede leerse en el texto aprobado por los Estados miembros.



13:00 Dinamarca suspende definitivamente la vacuna de AstraZeneca



La Dirección General de Sanidad de Dinamarca suspendió este miércoles (14.04.2021) de forma definitiva la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19, paralizada desde hace un mes, al considerar que hay una conexión probable entre esta y los casos anómalos de trombosis, que hay suficientes vacunas en el mercado y la situación epidémica en este país está controlada.

Las autoridades sanitarias señalaron que están "completamente de acuerdo" con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en que la vacuna de AstraZeneca es "segura y efectiva", aunque recordaron que la decisión final es de cada país y aludieron a "perspectivas sociales generales", explicó la jefa de departamento de la Agencia del Medicamento danesa, Tanja Erichsen.

"Ahora sabemos que hay una posible explicación biológica de que la vacuna de AstraZeneca puede provocar estos casos raros de trombosis", afirmó en rueda de prensa el director de la Dirección General de Sanidad, Søren Brostrøm.

Brostrøm habló de que había una conexión temporal entre los síntomas (baja cantidad de plaquetas, coágulos en vasos sanguíneos y hemorragias) y la vacunación y una imagen "consistente" de los casos tanto en Dinamarca como en el extranjero.

En colaboración con Noruega, el otro país europeo que mantenía suspendida la vacunación con AstraZeneca, las autoridades danesas han estimado, después de estudiar sus registros sanitarios, que el riesgo de contraer esos síntomas para quienes han recibido esa vacuna es de 1 entre 40.000 y que no se puede reducir a grupos de edad o sexo determinados.



12:55 Reino Unido recluta más voluntarios para un ensayo de combinación de vacunas



El Reino Unido ampliará con más voluntarios y nuevos tipos de vacunas un ensayo diseñado para establecer la efectividad de suministrar dos preparados distintos contra el COVID-19 en la primera y segunda dosis.

El investigador al frente de este programa, Matthew Snape, de la Universidad de Oxford, explicó que prevé reclutar a 1.050 nuevos voluntarios mayores de 50 años que ya hayan recibido pasadas 12 semanas una inyección con la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca.

Éstos recibirán una segunda dosis de esas mismas vacunas o de los preparados de Moderna (ya aprobada) o de Novavax, que está previsto obtenga el visto bueno de las autoridades británicas próximamente.

El ensayo, denominado Com-Cov y que está a cargo del llamado Consorcio Nacional de Evaluación de la Inmunización, comenzó el pasado febrero con la participación de unos 800 voluntarios mayores de 50 años residentes en Inglaterra. A este primer grupo se le administró el preparado de Oxford/AstraZeneca seguido del de Pfizer/BioNTech y viceversa, con un espacio de tiempo entre ambos de 12 semanas.

Los expertos quieren analizar la posibilidad de que la combinación de vacunas ofrezca una inmunidad más amplia y duradera contra el coronavirus y sus nuevas variantes, lo que, además, flexibilizaría la campaña de vacunación ante los eventuales problemas de suministro.

Com-Cov prevé presentar resultados preliminares de la primera fase el próximo mes, mientras que los de esta segunda fase expandida podrían estar disponibles en junio o julio, si bien ambos ensayos se prolongarán durarán unos 13 meses.

10:26 Francia extiende hasta el 19 de abril la suspensión de vuelos con Brasil



El Gobierno francés comunicó este miércoles que se extiende hasta el próximo lunes 19 de abril la suspensión de los vuelos con Brasil anunciada el martes (13.04.2021) para evitar la expansión de las variantes de covid brasileñas, consideradas especialmente peligrosas.

"Teniendo en cuenta la situación sanitaria en Brasil, los viajes de personas entre ambos países están prohibidos hasta el 19 de abril de 2021 (...), exceptuando los desplazamientos necesarios para el transporte de mercancías", señaló el decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de Francia. Precisamente este miércoles por la mañana llegaron los dos últimos vuelos procedentes de Brasil a París antes de que se aplicase la suspensión.

09:28 Dinamarca relajará restricciones a viajes a partir de la próxima semana



El gobierno socialdemócrata danés y siete partidos más han cerrado un acuerdo para levantar de forma progresiva desde la próxima semana las restricciones de viajes para entrar y salir del país introducidas por la pandemia de covid-19.

Dinamarca desaconseja desde febrero todos los viajes fuera del país y obliga a un test y una cuarentena de diez días para poder entrar en sus fronteras, cerradas para todos los extranjeros salvo en algunas excepciones como motivos familiares.

Desde el día 21, se volverán a dividir los países en colores de acuerdo con su situación epidémica y aunque se mantiene la obligación de presentar un test a la vuelta, se elimina la de la cuarentena para quienes hayan estado en lugares en "amarillo".

La segunda fase (1 de mayo) permitirá que daneses y extranjeros vacunados de países del área Schengen de contagio bajo puedan entrar y salir sin obligación de someterse a un test ni a cuarentenas y se relajarán las exigencias generales de las pruebas para el resto.

mn (EFE, AFP)