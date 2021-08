+ Coronavirus hoy: Cuba rompe récord y registra casi 10.000 nuevos casos +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21.55 | Cifra de hospitalizados en Florida por COVID-19 sube a niveles de hace un año

La comisionada de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, Nikki Fried, dijo este domingo (01.08.2021) que en el estado hay actualmente 10.593 personas hospitalizadas por COVID-19 y advirtió del peligro de que se sobrepase la capacidad hospitalaria, si no se actúa para frenar la incidencia. Desde agosto de 2020 no se había llegado a ese número de ingresados en centros médicos, dijo Fried, quien en una rueda de prensa desde la capital estatal, Tallahassee, mostró su alarma por el "rápido aumento" de los casos, las muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en Florida. Mencionó que los 21.638 casos nuevos reportados este sábado y las 108 muertes por COVID-19 ocurridas en los siete días que van desde el 23 al 29 de julio marcan récords desde el inicio de la pandemia en Florida, en marzo de 2020. Según fuentes hospitalarias, el 97 por ciento de los hospitalizados por COVID-19 en Florida no están vacunados. (EFE)

20.35 | Muere por COVID-19 el ministro saharaui de Seguridad y Documentación

El ministro saharaui de Seguridad y Documentación, miembro de la secretaría del Frente Polisario, Abdellah Lahbib, falleció este domingo (01.08.2021) a causa de su contagio con coronavirus, informó la presidencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). "El miembro de la Oficina Permanente de la Secretaría Frente Nacional Polisario y ministro de Seguridad y Documentación, Abdallah Lahbib, contaminado por COVID-19, murió el domingo por la mañana", informó la fuente en un comunicado de prensa. El difunto, que se unió al Frente Polisario en 1973 tras haber abandonado sus estudios, ocupó varios cargos de responsabilidad, en particular el puesto de ministro de la Defensa saharaui, entonces comandante de varias regiones militares, y finalmente de ministro de Seguridad y Documentación, cargo que ocupó hasta su muerte. "El pueblo saharaui ha perdido a uno de los hombres más valientes y uno de los luchadores fieles al Mensaje de Chuhada (mártires) entre los que se han mantenido leales desde el inicio de la revolución y no han cambiado en absoluto", lamentó la nota presidencial. (EFE)

20.16 | El número de pacientes en cuidados intensivos en Francia supera los 1.100

El número de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos en Francia enfermos de COVID-19 superó este domingo (01.08.2021) los 1.100, tres días después de haberse situado por encima del millar, indicaron las autoridades sanitarias. En total, 1.139 pacientes se encuentran en este tipo de unidades, tras haberse registrado en las últimas 24 horas 69 nuevos ingresos. El número de camas de cuidados intensivos con pacientes de COVID-19 se había situado por debajo del millar el pasado 7 de julio, tras varios meses de descenso. Pero hace tres días volvió a superar esa cifra y ya encadena doce jornadas consecutivas de ascenso. La presión hospitalaria general también siguió aumentando, con 7.581 pacientes, tras haberse registrado 312 hospitalizaciones en las últimas 24 horas. La cifra era de 6.843 el pasado domingo. (EFE)

20.00 | Hamilton, con "vértigos", evoca un covid "persistente"

El corredor Lewis Hamilton (Mercedes) fue examinado por un médico después de su tercer puesto en el Gran Premio de Hungría, logrado al término de una carrera intensa que le causó una sensación de fatiga, posiblemente ligada a su contagio de COVID-19 a finales de 2020. "Estoy bien. Sí. Tuve vértigos reales y todo se hizo un poco borroso en el podio", reaccionó con voz débil una vez llegó a la conferencia de prensa. "He luchado todo el año para estar con buena salud luego de lo que pasó a finales del año pasado, es una verdadera batalla", confesó el británico de 36 años. Positivo por SARS-CoV-2 tras su victoria en Bahréin a finales de noviembre de 2020, Hamilton se perdió el Gran Premio siguiente, en el mismo circuito de Sakhir, e indicó haber pasado "una de las semanas más duras en mucho tiempo". ¿Es un covid persistente?, le preguntaron. "No lo he hablado con nadie en especial, pero pienso que es persistente", confesó. (AFP)

19.14 | Chile reporta una positividad de 1,78 por ciento, la más baja de toda la pandemia

Las autoridades sanitarias chilenas reportaron este domingo (01.08.2021) una tasa de positividad de 1,78 por ciento luego de realizar 59.375 exámenes de PCR durante la última jornada a nivel nacional, el índice más bajo de toda la pandemia desde su llegada al país en marzo de 2020. Una tasa de positividad (cifra de resultados positivos por cada 100 test realizados) inferior al 5 por ciento durante dos semanas seguidas es uno de los criterios epidemiológicos que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia. Las cifras confirman la tendencia a la baja de contagios nuevos mostrada en las últimas semanas, razón por la que el Gobierno chileno ha flexibilizado las restricciones de movilidad en distintas ciudades del país, incluida la capital, Santiago. En el nuevo balance del Ministerio de Salud, se informaron 1.185 nuevos casos, alcanzado un total de 1,6 millones de personas infectadas a la fecha, de las cuales 7.874 se encuentran en etapa activa de la enfermedad, es decir tienen capacidad de diseminar el virus. (EFE)

17.46 | Cuba reporta máximos de 9.747 nuevos casos y 87 muertos en un día

Cuba cerró julio con las peores cifras diarias de la pandemia: 9.747 nuevos positivos por SARS-CoV-2 y 87 personas fallecidas, entre ellas tres embarazadas y una niña, informó este domingo (01.08.2021) el Ministerio de Salud Pública (Minsap). El mes que acaba de terminar registró un total de 200.398 contagios y 1.553 fallecidos a causa del coronavirus, con un promedio diario de 6.464 nuevos casos y 50 decesos en la isla, afectada desde hace varios meses por la ola más severa de la enfermedad desde que se detectaron los primeros casos en marzo de 2020. Las 47.753 muestras analizadas en las últimas 24 horas arrojaron un total de 9.725 casos autóctonos y 22 importados de Rusia, Canadá, España y México. Cuba -donde viven 11,2 millones de personas- tiene actualmente una tasa de incidencia de la enfermedad de 1.053,3 por cada 100.000 habitantes. (EFE)

17.20 | Fauci no cree que EE.UU. reimponga confinamientos pese al aumento de casos

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo este domingo (01.08.2021) que no cree que vayan a volverse a imponer confinamientos en el país norteamericano, pese al aumento de casos por la variante Delta. "No creo que vayamos a ver confinamientos. Tenemos un porcentaje suficiente de gente vacunada para que no tengamos que volver a la situación del pasado invierno", aseguró en una entrevista televisada en el programa "This Week" del canal ABC. El epidemiólogo, sin embargo, lamentó que la cifra de vacunados no sea "suficiente para aplastar el brote" e hizo el enésimo llamamiento de las autoridades estadounidenses para que los aproximadamente 100 millones de personas que pueden recibir la vacuna y no lo han hecho aún, lo hagan. "Las cosas se pondrán peor", lamentó el también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que citó la subida del número de contagios en los últimos siete días. (EFE)

DZC