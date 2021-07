+ Coronavirus hoy: Colombia detecta primer caso de variante delta +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

20.11 | Miles de italianos protestan contra el certificado anticovid

Miles de personas protestaron en Italia este sábado (24.07.2021) contra las restricciones adoptadas por el gobierno para las personas no inmunizadas contra el SARS-CoV-2, cuando Roma intenta frenar un rebrote de contagios. "¡Libertad!" y "¡Abajo la dictadura!", corearon los manifestantes que portaban banderas italianas, desde Nápoles a Turín, pasando por Milán, donde los participantes empapados por la lluvia clamaban contra el pase sanitario. La mayoría no llevaban mascarillas. El Certificado Verde, que es una extensión del pase sanitario europeo, se requerirá en Italia a partir del 6 de agosto para acceder a cines, museos, piscinas cubiertas o estadios, o para comer en el interior de restaurantes. Las personas con la pauta completa de vacunación, con un test negativo reciente o que se recuperaron de la enfermedad podrán acceder al certificado. (AFP)

19.27 | Tanzania recibe sus primeras vacunas contra el SARS-CoV-2

Tanzania recibió este sábado (24.07.2021) su primer lote de vacunas contra el coronavirus, más de un millón de dosis de Johnson & Johson, convirtiéndose así en una las últimas naciones africanas en sumarse a la inmunización contra el virus, confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las vacunas llegan a través de la plataforma COVAX -impulsada por la OMS para asegurar un acceso equitativo y global a los fármacos- y como resultado de una donación de Estados Unidos, que anunció recientemente que donará un total de 25 millones de dosis al continente africano. Este paso en la lucha contra el virus, que Unicef calificó de "histórico", supone el abandono definitivo por parte de la presidenta Samia Saluhu Hassan del negacionismo que caracterizó la gestión del recientemente fallecido expresidente John Magufuli. (EFE)

19.06 | Honduras hará un ensayo sobre conveniencia de combinar Sputnik V con Moderna

Honduras pondrá en marcha unos ensayos para establecer la efectividad de suministrar dos vacunas distintas contra el SARS-CoV-2 entre la primera y la segunda dosis, informó este sábado (24.07.2021) una fuente de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH). El ensayo estará a cargo del comité de covid-19 de la UNAH y la Cruz Roja de Honduras, dijo Wendy Murillo, experta en virología de la universidad estatal hondureña. El objetivo es analizar la efectividad de combinar la vacuna rusa Sputnik V con Moderna y los efectos adversos de la combinación, indicó Murillo, sin precisar la fecha que comenzará el estudio. "Tenemos un poco más de 40.000 personas vacunadas con la Sputnik, con la primera dosis, y aún no ha llegado el segundo componente al país, debido a esta situación propusimos a la Secretaría de Salud que se hiciera un estudio para analizar los efectos que pueda tener otra vacuna con la Sputnik”, explicó. (EFE)

18.42 | Italia contabiliza 5.140 nuevos positivos por SARS-CoV-2 y 5 muertos

Italia sumó 5.140 nuevos contagios de coronavirus y 5 fallecidos en las últimas 24 horas, y casi el 55 por ciento de la población mayor de 12 años ya está inmunizada, informó este sábado (24.07.2021) el Ministerio de Sanidad. Con estas cifras, el país acumula 4.312.673 casos totales de contagio desde que comenzó la pandemia en febrero del pasado año y 127.942 muertos. La tasa de positividad (porcentaje de positivos entre todos los test realizados) se sitúa en el 2 por ciento, frente al 2,2 por ciento del viernes. En cuanto a la campaña de vacunación, se han suministrado ya 64.716.190 dosis y 29,7 millones de personas, el equivalente al 54,91 por ciento de la población de más de 12 años, ya ha recibido la pauta completa. (EFE)

17.41 | Santiago de Chile vive su primer fin de semana sin cuarentena desde marzo

Santiago de Chile inició este sábado (24.07.2021) su primer fin de semana sin cuarentena desde el pasado marzo, gracias a una drástica caída de contagios por SARS-CoV- 2que llevó a las autoridades a relajar las restricciones. Después de tres meses de una grave segunda ola, la pandemia remite en el país, que suma más de 1,6 millones de contagios totales y 34.958 fallecidos, tras contabilizar 1.407 nuevos infectados y 83 muertos en las últimas 24 horas. La tasa de positividad nacional en las pruebas de PCR fue del 2,1 por ciento, la más baja desde que se registra este dato y lleva más de 20 días por debajo del 5 por ciento. También ha disminuido el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI), que este sábado fueron 1.776, la cifra más baja desde marzo, y el número de casos activos (personas que pueden contagiar), que por cuarto día consecutivo se mantuvo por debajo de 10.000. (EFE)

17.27 | Austria exige un test a los no vacunados que vuelven de España y otros países

Las autoridades austríacas han endurecido los controles de la pandemia para los ciudadanos que regresan desde España, Países Bajos y Chipre, aunque de momento no exige cuarentena, sino la pauta completa de la vacunación o una prueba PCR negativa. Además, de momento estas medidas se exigen únicamente a quienes vuelven de los citados países por vuelo directo, según precisó el ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang Mückstein. Aquellos que no estén totalmente vacunados y no puedan presentar un resultado negativo de un test PCR deberán someterse a esa prueba a su llegada en el aeropuerto, donde es gratuita, dijo el ministro en la ciudad de austríaca de Wels, citado por la agencia local APA. En Austria, país de 8,9 millones de habitantes donde domina la variante delta del coronavirus, se contabilizaron en las últimas 24 horas un total de 349 nuevos contagios, sin ningún fallecido, según los datos publicados por el ministerio de Sanidad. Actualmente hay 101 enfermos de covid hospitalizados, 29 de ellos en cuidados intensivos. (EFE)

17.13 | Portugal notifica 20 muertos, un nuevo máximo desde marzo

Las autoridades portuguesas notificaron este sábado (24.07.2021) 20 muertos por covid-19 en 24 horas, un nuevo máximo desde el mes de marzo, y 3.396 nuevos contagios, con un ligero descenso de la presión en los hospitales. Según los datos de la Dirección General de Salud (DGS), los 20 fallecimientos reportados suponen la cifra diaria más alta desde el 18 de marzo, y se producen tras dos jornadas consecutivas con 16 muertes. Desde que empezó la pandemia, Portugal -que tiene más de 10 millones de habitantes- suma 17.284 decesos y 950.434 casos confirmados del virus. De ese total, 3.396 infecciones fueron reportadas en las últimas 24 horas, ligeramente por debajo del dato de hace una semana. (EFE)

17.12 | Uruguay alcanza el 60 por ciento de la población inmunizada contra el SARS-CoV-2

Uruguay alcanzó este sábado (24.07.2021) el 60 por ciento de su población con las dos dosis de alguna vacuna contra el SARS-CoV-2, según la información brindada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Según puede verse en el monitor web desarrollado por la cartera sanitaria, a las 11.22 horas (14.22 GMT) de este sábado 2.127.057 personas fueron inoculadas con la segunda dosis de las vacunas de los laboratorios alemán BioNTech, chino Sinovac o anglo-sueco AstraZeneca, lo que supone un 60,04 por ciento de la población. Uruguay volvió el pasado domingo, después de siete meses, a la zona amarilla del índice de Harvard, que acumula el promedio semanal de casos nuevos de covid-19 cada 100.000 habitantes (entre 1 y 10). Actualmente, el índice del país es de 7,02 y los únicos departamentos que permanecen naranjas son Paysandú (oeste) y Treinta y Tres (este), mientras que otros 16 ya están en amarillo y Flores (suroeste) en verde. (EFE)

16.45 | AstraZeneca busca entregar más vacunas al sureste asiático ante brote de coronavirus

El laboratorio sueco-británico AstraZeneca intentará suministrar más vacunas al sureste asiático, que se enfrenta a un brote de coronavirus sin precedentes, en un contexto de críticas sobre la lentitud de la producción local en Tailandia. En octubre de 2020, AstraZeneca firmó un acuerdo con las autoridades tailandesas para que su vacuna fuera producida localmente para Tailandia y ocho países vecinos, entre ellos Indonesia, Filipinas, Malasia y Taiwán. El contrato se adjudicó a Siam Bioscience, propiedad del rey Maha Vajiralongkorn y que nunca había fabricado inmunizantes. Se prevén 180 millones de dosis, una tercera parte para el mercado tailandés y el resto para la exportación. Sin embargo, ésta aun no ha comenzado, pese a que la región se enfrenta a la peor ola de contagios desde el comienzo de la crisis sanitaria. Como resultado, AstraZeneca "explora las más de 20 cadenas de suministro de su red mundial de fabricación para encontrar vacunas adicionales para el sureste asiático", precisó la empresa. (AFP)

16.19 | Colombia confirma la llegada de la variante delta de covid-19 al país

El Gobierno colombiano confirmó este sábado (24.07.2021) la presencia en el país de la variante delta del SARS-CoV-2, un linaje detectado originalmente en India que ya se encuentra en un centenar de países y que ha demostrado una mayor transmisión del virus. "El Instituto Nacional de Salud (INS) ha identificado la presencia de la variante delta en nuestro país en un caso que fue sometido a examen en la ciudad de Cali (suroeste)", anunció el presidente de Colombia, Iván Duque. Se trata de una persona que viajó a Estados Unidos para visitar a familiares en junio, que regresó a Colombia los primeros días del julio y empezó a presentar síntomas el día después de aterrizar, según detalló la directora del INS, Martha Lucía Ospina. "Esa persona cumplió el protocolo de aislamiento", aseguró Ospina, quien agregó que su prueba fue analizada en un laboratorio porque "cumplía características para secuenciación". (EFE)

