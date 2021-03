++ Coronavirus hoy: Colombia baja de las cien muertes en 24 horas ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

23:10 | Colombia baja de los 100 muertos por primera vez en meses

Las autoridades sanitarias colombianas reportaron este domingo (07.03.2021) 91 muertos de COVID-19, bajando del centenar de fallecidos diarios por primera vez en más de ocho meses y confirmando la tendencia a la baja que mantiene el país desde el segundo pico de después de las fiestas navideñas.

Así, las muertes totales en el país por la enfermedad ascienden a 60.503. Además, se reportaron 3.411 nuevos contagios, que se suman al total de 2.276.656 que acumula el país desde que se detectó el primer caso el 6 de marzo de 2020.

22:12 | Nicaragua recibe 200.000 vacunas donadas por la India

El lote, que permitirá dar continuidad al programa nacional de vacunación que se desarrolla en Nicaragua, fue recibido por Martha Reyes y Carlos Sáenz, ministra y secretario general del Ministerio de Salud, respectivamente.

"Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y nuestro pueblo agradece como, lo dice esta gráfica, el regalo del pueblo y Gobierno de la India", señaló la ministra nicaragüense, durante el acto, al que sólo tuvieron acceso medios oficiales, sandinistas y progubernamentales.

20:25 | A partir de abril, la UE recibirá 100 millones de dosis al mes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confía en que a partir de abril la Unión Europea (UE) reciba una media de cien millones de dosis contra el COVID-19 al mes, lo que supondría más del triple de las recibidas en febrero o el doble de las que se esperan en marzo.

"A partir de abril el volumen (de dosis) podría duplicarse, según los planes de las farmacéuticas", explica Von der Leyen en una entrevista que publica mañana en su versión impresa el diario austríaco Der Standard y que adelanta en su edición digital. "Eso supondría un promedio de alrededor de 100 millones de dosis por mes durante el segundo trimestre, con un total de 300 millones a finales de junio", precisa la política alemana.

18:22 | Italia: 20.765 nuevos contagios entre temores por repunte

Italia registró 20.765 nuevos contagios de coronavirus en las ultimas 24 horas y 207 muertos, mientras las autoridades temen una intensificación de la pandemia que lleve en las próximas semanas a mayores restricciones.

17:35 | Argentina cumple un año de la primera víctima con más de 50.000

Se cumple un año desde que se registró el primer fallecido por coronavirus en Argentina y desde entonces el país ha acumulado 52.870 fallecidos y más de 2,1 millones de contagios, mientras lleva adelante un programa de vacunación lento y envuelto en una polémica de privilegios.

El 7 de marzo del año pasado Argentina registró la primera muerte por coronavirus en el país y en América Latina, un paciente de 64 años, residente de Buenos Aires, que había estado en Europa y padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal.

17:25 | Portugal gastará casi 20 millones en pruebas para reabrir escuelas

El Gobierno portugués aprobó hoy una partida de 19,8 millones de euros destinados a comprar test de antígenos para "preparar la reapertura gradual y sostenida de las actividades presenciales" y controlar la evolución de la pandemia en las escuelas, que serán las primeras en abrir una vez comience el desconfinamiento del país.

17:14 | Austria retira lote de AstraZeneca tras muerte de una vacunada

Austria anunció hoy que retira un lote de vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 como medida de precaución después de la muerte de una persona y la enfermedad de otra tras ser inmunizadas con ese remedio, aunque no existe, en principio, relación causal entre lo sucedido y el fármaco.

La fallecida, de 49 años, murió diez días después de recibir la vacuna debido a "graves trastornos de coagulación" y era enfermera en el Hospital de Zwettl (Baja Austria), otra compañera de trabajo de 35 años tuvo una embolia pulmonar tras ser inmunizada y se encuentra interna en esa clínica, aunque su estado mejora.

"Actualmente no hay indicios de una relación causal con la vacunación. Sobre la base de los datos clínicos conocidos, no se puede establecer una relación causal, ya que las complicaciones trombóticas no se encuentran entre los efectos secundarios conocidos o típicos de la vacuna en cuestión", explica la Agencia Federal de Seguridad Sanitaria (BASG).

17:11 | Gran Bretaña: ¿0 muertos? y cinco mil contagios

Las autoridades británicas informaron hoy de que no había habido fallecidos en el país con un test positivo por coronavirus en los últimos 28 días (cuando el día anterior la cifra había sido de 158). Así mismo, dijeron que el número de vacunados en el país con la primera dosis asciende ya a 22,2 millones. Sí se registraron, en cambio, 5.177 nuevos contagios (cuando ayer habían sido 6.040). Sin embargo, posteriormente dijeron que actualizarían el número de fallecidos ya que era incorrecto que hubiera habido cero muertos.

El ministro de Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, junto a su homólogo brasileño Ernesto Araujo en Jerusalén.

17:11 | Israel y Brasil firman acuerdo de cooperación

Israel y Brasil firmaron un acuerdo bilateral de cooperación en la lucha contra el COVID-19 durante un acto en Jerusalén de sus respectivos ministros de Exteriores, Gabi Ashkenazi y Ernesto Araujo. "Además del médico, acordamos trabajar conjuntamente en los ámbitos de la tecnología, innovación, seguridad, agricultura, ciencia y espacio", anunció Ashkenazi.

"Ayudaremos a Brasil de todas las formas posibles y examinaremos modos de profundizar la investigación y el desarrollo de medicamentos y otras soluciones para hacer frente al virus”, agregó el titular de Exteriores israelí en una comparecencia conjunta con su colega brasileño.

16:32 | Protesta en Bucarest contra la "vacunación obligatoria"

Varios miles de rumanos protestaron hoy frente al Parlamento de Bucarest contra un proyecto de ley que obligaría a vacunar a los niños contra la rubeola, el tétanos o la hepatitis, en un acto en el que los oradores rechazaron que se fuerce a la población a inmunizarse contra el COVID-19.

Entre los participantes había numerosos popes ortodoxos y personas que portaban cruces y otros símbolos religiosos y algunos oradores atribuyeron los esfuerzos para vacunar a la población contra la pandemia a una conspiración "comunista" para destruir el cristianismo e imponer una agenda "globalista" de control social.

16:31 | Chile: más de 28.000 casos activos y 5.280 nuevos contagios

Las autoridades sanitarias chilenas informaron este domingo (07.03.2021) de que, por tercer día consecutivo, se detectaron más de 5.000 nuevos contagios de COVID-19 a lo largo del país y 28.557 personas infectadas se encuentran en etapa activa de la enfermedad, la cifra más alta desde julio.

15:55 | Etiopía recibe sus primeros 2,2 millones de dosis de vacunas

Etiopía recibió el domingo sus primeros 2,2 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, obtenidas a través de la iniciativa Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países más pobres tengan acceso a la vacunación. Etiopía registró más de 165.000 casos de COVID-19, de los cuales más de 2.400 fueron mortales.

La ministra de Sanidad, Lia Tadesse, calificó el plan Covax de "asociación mundial sin precedentes" en una ceremonia celebrada en el aeropuerto de Adís Abeba para la llegada de las vacunas producidas por el Serum Institute of India. "Cuanta más gente se vacune, más rápido venceremos esta pandemia", dijo.

15:51 | El coronavirus llega por primera vez a Nueva Caledonia

Nueva Caledonia, territorio francés en el Pacífico sur, detectó este domingo sus primeros nueve casos de COVID-19, por lo que se decretó un confinamiento estricto de dos semanas. Los contagios se identificaron durante investigaciones llevadas a cabo tras detectarse la víspera el primer caso autóctono en Wallis y Futuna, otro archipiélago francés situado 2.200 kilómetros al este de Nueva Caledonia.

Hasta ahora, ambos territorios eran de los pocos en el mundo donde no se habían registrado casos del ya no tan nuevo coronavirus, al decretarse especialmente cuarentenas obligatorias para todos los viajeros que llegaban. Solo se habían señalado casos importados de la enfermedad. Las autoridades ignoran cómo llegó el virus a Wallis y Futuna, que mantiene una burbuja sanitaria de libre circulación con Nueva Caledonia.

15:50 | Portugal continúa su mejora, con 28 muertes y 682 nuevo casos

Portugal notificó hoy 28 muertes y 682 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, en las que el número de hospitalizados se redujo además a mínimos no vistos desde octubre, confirmando así la mejora de sus indicadores tras casi dos meses de confinamiento.

Según el último boletín de la Dirección General de Salud (DGS), Portugal, con diez millones de habitantes, suma 16.540 fallecidos y 810.094 contagios desde que comenzó la pandemia hace un año.

15:36 | Cisjordania registra más de 2.000 casos diarios

Cisjordania registró hoy 2.095 contagios en 24 horas, una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia de coronavirus en este territorio palestino, con distintas áreas confinadas desde ayer ante un aumento de infecciones. La vacunación es todavía limitada en Cisjordania que solo contaba con 9.800 dosis, de las que ya se han administrado más del 90%.

Por su parte, la Franja de Gaza, mantiene una tasa baja de contagios desde hace semanas, y tiene unas 22.000 dosis -la mayoría de ellas donadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU)- con las que hasta ahora inoculó a en torno a un millar de personas.

14:09 | Diputado alemán abandona la política por corruptela con mascarillas

El parlamentario conservador alemán Nikolas Löbel anunció este domingo que abandonará la política tras reconocer que cobró de una empresa por recomendar sus mascarillas sanitarias a instancias públicas del país.

