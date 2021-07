+ Coronavirus hoy: Chile vacuna al 80 por ciento de su población objetivo +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

20.28 | Reino Unido comienza el envío de 9 millones de vacunas a países en desarrollo

El Reino Unido ha comenzado a enviar hasta nueve millones de vacunas contra el coronavirus a países en desarrollo como Indonesia, Jamaica, Kenia o Belice, informó este viernes (30.07.2021) el ministerio británico de Exteriores. De ese total, cinco millones de dosis irán dirigidas a Covax, el programa internacional de acceso global a las vacunas, que a su vez las destinará a los países receptores. Los otros cuatro millones serán enviados directamente por Reino Unido. En un comunicado, Exteriores destaca que Indonesia recibirá 600.000 dosis; Kenia, 817.000; y Jamaica, 300.000, entre otros países. En un video difundido por el Gobierno británico, las autoridades muestran cómo un avión rumbo a Belice y Guyana recibe un cargamento de vacunas de Oxford/AstraZeneca, que son los que Reino Unido va a donar. Se trata, señala la nota, de la primera remesa de las cien millones de dosis que el primer ministro británico, Boris Johnson, prometió destinar países en desarrollo durante la pasada cumbre del G7 en Cornualles (sureste de Inglaterra). (EFE)

20.06 | Presidente argentino en aislamiento preventivo tras ir a cambio de mando en Perú

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la comitiva que lo acompañó a Perú por la investidura de Pedro Castillo, se encuentran cumpliendo un aislamiento preventivo, informaron este viernes (30.07.2021) fuentes oficiales. Tanto Fernández como sus acompañantes son observados por la unidad médica presidencial. Para frenar la llegada de la variante delta, Argentina mantiene diversas restricciones en la llegada de personas al país, entre ellas un permiso de entrada solo para 1.000 pasajeros por día, siempre que sean nacionales o extranjeros con residencia. (EFE)

19.16 | El 80 por ciento de la población objetivo de Chile ya está vacunada contra el SARS-CoV-2

El 80 por ciento de la población chilena susceptible de ser vacunada completó su esquema de vacunación contra el coronavirus, porcentaje a partir del cual se considera que se da la inmunidad de rebaño, informaron este viernes (30.07.2021) las autoridades sanitarias. En un país con casi 19 millones de habitantes, "la población objetivo (a vacunar) es 15.200.840 de personas, donde un 86 por ciento de la población se ha vacunado con primera dosis y un 80 por ciento de la población se ha vacunado con dosis única y segunda dosis", consignó el ministro de Salud, Enrique Paris. "Hemos alcanzado el 80 por ciento de la población objetivo con un esquema de vacunación completo. Felicitamos a los chilenos porque este es un logro de todos. Debemos seguir con este proceso de vacunación, las vacunas seguirán llegando al país", dijo Paris. Esta jornada, las autoridades reportaron 1.355 casos nuevos de SARS-CoV-2 y 71 fallecidos por causas asociadas a esta enfermedad, registrados durante las últimas 24 horas. La tasa de positividad —número de contagios detectados por cada 100 test PCR realizados— informada este viernes fue del 2,14 por ciento con base en los resultados de 63.348 exámenes PCR y test antígeno realizados en las últimas 24 horas. (EFE)

19.11 | OMS dice que Japón hace todo lo posible para controlar el coronavirus durante los Juegos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este viernes (30.07.2021) que Japón está haciendo todo lo posible para controlar el coronavirus durante los Juegos Olímpicos de Tokio, pero reconoció que el riesgo cero no existe. Estas declaraciones de la agencia de la ONU se producen después de que las autoridades niponas prorrogaran la emergencia sanitaria en Tokio y aplicaran estas medidas a otras cuatro regiones, tras registrar un número récord de casos en este país, una semana después del inicio de los Juegos. Japón registró el jueves más de 10.000 casos de coronavirus por primera vez, lo que llevó a las autoridades y expertos sanitarios a advertir del riesgo que implica la propagación de la variante delta. (AFP)

18.46 | Alerta por viajero que contagió a 13 personas con variante delta en Argentina

Un viajero proveniente de Perú que no cumplió el aislamiento obligatorio de siete días a su llegada a Argentina era portador de la variante delta del SARS-CoV-2 y contagió al menos a 13 personas en Córdoba, donde este viernes (30.07.2021) fueron aisladas 160 personas. "La dirección de Epidemiología de la provincia de Córdoba notificó un caso de variante delta en un viajero procedente de Lima, Perú, a partir del cual se detectaron 13 casos positivos relacionados en sus familiares" con la misma variante, informó el ministerio argentino de Salud. El hombre de 62 años se había realizado dos test PCR con resultado negativo, al salir de Lima y al llegar a Buenos Aires el pasado 19 de julio, de donde viajó a Córdoba (700 km al norte), donde de todos modos debía cumplir el aislamiento. Cuando el 26 de julio se hizo el test para recibir el alta, el resultado fue positivo y luego se confirmó que se trataba de la variante delta. El viajero tuvo contacto estrecho con una sola persona, su sobrino, que a su vez "comenzó a contagiar al resto de la familia". (AFP)

18.27 | OMS: casos se han duplicado en gran parte del mundo en último mes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes (30.07.2021) que las infecciones por SARS-CoV-2 se duplicaron en el último mes en cinco de sus seis regiones geográficas y que la situación es grave en África, donde en el mismo periodo las muertes por esta enfermedad han aumento un 80 por ciento, lo que se atribuye principalmente a la circulación de la variante delta. Esta es dos veces más transmisible que el virus original que desató la pandemia y puede generar más hospitalizaciones, pero no causa una mortalidad más elevada ni afecta más a los niños, aseguró la jefa de la célula técnica anticovid de la organización, Maria Von Kerkhove. (AFP)

18.08 | El Salvador registra 14 nuevas muertes por el coronavirus y 285 contagios más

El Salvador registró el jueves 14 nuevas muertes a causa del coronavirus y 285 contagios más, con lo que acumula 2.613 decesos y 86.620 casos positivos, según las cifras oficiales actualizadas este viernes (30.07.2021). La cifra de fallecidos se convierte en la más alta reportada en 2021 desde el 19 de enero, día en que se reportaron 12 decesos. Mientras, el número de casos reportado el jueves se convierte en el más alto de julio, mes en el que se registra un alza en los contagios diarios. Entre el 1 y el 29 de este mes se contabilizan 7.260 casos, de acuerdo con los datos alojados el sitio oficial covid19.gob.sv del Ministerio de Salud (Minsal). El mayor número de contagios se registra en personas entre los 20 y los 39 años con un total de 36.020 casos. Le sigue el grupo de entre 40 a 59 años con 32.498 y los de entre 60 a 70 años con 11.027 casos, indican las estadísticas. (EFE)

17.38 | Paraguay ve con "optimismo" moderado el descenso de los contagios

El director de Vigilancia de la Salud de Paraguay, Guillermo Sequera, aseguró este viernes (30.07.2021) que el número de contagios por SARS-CoV-2 en el país ha registrado un descenso "muy importante", con una vuelta a los datos de febrero, lo que infunde "optimismo", aunque dijo que este debe ser moderado porque las cifras siguen siendo altas. Sequera recordó que esos mismos números parecían "muchísimo" en febrero, mientras que ahora "parece poco", tras cifras que superaron el centenar de fallecidos diarios y más de 2.000 contagios por día. "Tenemos en la memoria reciente los números de lo que es crítico, pero los números todavía son importantes", remarcó. (EFE)

17.02 | El 85 por ciento de los hospitalizados por COVID-19 en Francia no están vacunados

Las personas que no han sido vacunadas contra el SARS-CoV-2 representan en torno al 85 por ciento de los enfermos hospitalizados en Francia, incluido en los cuidados intensivos, y el 78 por ciento de los decesos a causa del virus, según un estudio publicado este viernes (30.07.2021). Entre el 31 de mayo y el 11 de julio, las personas no vacunadas representaban el 84 por ciento de los ingresos hospitalarios convencionales y el 85 por ciento en los servicios de cuidados críticos. Los pacientes completamente vacunados representaban por su parte el 7 por ciento de los ingresos, una proporción cinco veces inferior al porcentaje de vacunación de la población francesa en ese periodo, según los primeros datos. En el momento del estudio, un 35 por ciento aproximadamente de la población había sido vacunada completamente, y el 45 por ciento no había recibido ninguna dosis de vacuna. (AFP)

16.09 | La EMA aprueba ampliar la producción de la vacuna de Moderna en EE.UU.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprobó este viernes (30.07.2021) ampliar la producción de principios activos de la vacuna de Moderna contra el SARS-CoV-2 en plantas de fabricación de Estados Unidos. La decisión de la EMA no requiere de la autorización de la Comisión Europea y se espera que "tenga un impacto significativo en el suministro de Spikevax”, dijo la agencia en referencia al nombre comercial de la vacuna de Moderna. Los principios activos de Spikevax para el mercado europeo se producen en cuatro plantas de fabricación, dos de las cuales están en Visp, Suiza, y otras dos en Estados Unidos, concretamente, en Massachusetts y New Hampshire. Según la agencia, la iniciativa aprobada hoy reafirma que las plantas norteamericanas "son capaces de fabricar de manera constante principios activos de alta calidad y permitirán a Moderna aumentar la capacidad de producción”. (EFE)

16.04 | Cuba reporta 8.736 nuevos positivos y acumula más de 375.000

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) reportó este viernes (30.07.2021) 8.736 nuevos casos de coronavirus para un total de 375.721 contagios desde marzo de 2020, cuando se confirmó el primer enfermo en el país. El acumulado de fallecidos hasta el momento es de 2.693, tras los 65 nuevos decesos notificados por las autoridades sanitarias. En los laboratorios se analizaron 51.142 muestras para diagnosticar los 8.736 casos de esta jornada, de los cuales 61 fueron importados. En los hospitales y centros de aislamiento están ingresadas 89.867 personas: 43.161 casos activos -155 críticos y 218 graves-, 42.924 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. (EFE)

DZC