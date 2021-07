++ Coronavirus hoy: Brasil rebasa los 550.000 muertos ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

03:05 | Nicaragua amenaza con cárcel a médico por cuestionar manejo de la pandemia

El Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua amenazó este lunes con cárcel y con cancelar la licencia médica al neumólogo Jorge Iván Miranda por cuestionar el manejo y las estadísticas oficiales sobre la pandemia en el país, denunció el galeno.

"Prácticamente este señor -viceministro Enrique Beteta- me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia, que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen y, según ellos, podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide", dijo el médico a periodistas, al salir de una cita del Minsa.

El neumólogo es el sexto médico citado por la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Minsa en menos de una semana. Miranda aseguró que las autoridades de Salud quisieron obligarlo a firmar un acta donde aceptaba que el Minsa tiene las herramientas legales para suspenderle la licencia médica y se negó, porque no lo ve "adecuado". "Me sentí amenazado con este señor porque, de manera soez, me hizo esas acusaciones", agregó el especialista.

02:31 | Piñera se reúne con Sinovac por posible instalación de fábrica de vacunas

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, sostuvo este lunes una reunión con ejecutivos y científicos del laboratorio chino Sinovac en la que abordaron, en otros temas, la posible instalación de una planta de la compañía para la producción de vacunas contra el COVID-19.

El encuentro se suma a otras actividades llevadas ya a cabo entre ambas partes, como la del pasado viernes, cuando autoridades chilenas y representantes de Sinovac visitaron un terreno de la ciudad de Antofagasta (norte) para evaluar la opción de instalar la fábrica en ese lugar.

Ese emplazamiento es uno de los varios que se están evaluando para la eventual implantación de una planta de producción de vacunas y otras enfermedades que permita abastecer a Chile y a otros países de la región.

02:04 | México reporta otras 171 muertes

México reportó este lunes 171 nuevas muertes de COVID-19 para totalizar 238.595, además de 5.920 nuevos contagios, con lo que acumula 2.754.438 casos confirmados, informó la Secretaría de Salud, que también informó que el país llegó 60,88 millones de vacunas aplicadas contra la enfermedad.

México registró estas cifras en medio de la tercera ola de contagios y tras días consecutivos con incrementos de más de 15.000 casos nuevos, niveles no vistos desde enero, durante el periodo más crítico de la pandemia en el país.

Mercado de La Boqueria, Barcelona, España.

01:47 | EE.UU. incluye otra vez a España entre países a los que desaconseja viajar

Estados Unidos volvió a incluir este lunes a España en su lista de países a los que recomienda "no viajar" debido al empeoramiento de la pandemia. Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado que además incluye en esa categoría Portugal, Chipre y Kirguistán.

Los avisos de viaje fueron emitidos con base en las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que situó a España en el "nivel 4" debido a la pandemia. En su aviso sobre España, el Departamento de Estado recomienda no viajar "debido a la COVID-19" También integran ese listado el Reino Unido, Siria, Túnez, Panamá, Sudáfrica, Sierra Leona y Venezuela, entre otros.

El pasado 8 de junio, los CDC flexibilirazon sus recomendaciones para viajar a sesenta países considerados de muy alto riesgo por la pandemia e incluyeron en esa mejora a buena parte de los estados miembros de la Unión Europea (UE), entre ellos España.

01:11 | Colombia reporta la cifra más baja de contagios desde el 30 de marzo

Colombia sumó este lunes 8.503 infecciones nuevas de COVID-19, la cifra más baja desde el 30 de marzo, cuando informó de 7.952, y acumula 4.736.349 contagios desde que comenzó la pandemia.

El país sudamericano también reportó 314 fallecimientos, que es también el menor número de decesos desde el 12 de abril, cuando fueron 267, para un total de 119.182 víctimas mortales por coronavirus.

Con los datos de la jornada, Colombia tiene 98.647 casos activos, equivalentes al 2,08 % del total de personas que han contraído la enfermedad.

Cementerio Inhauma, Río de Janeiro, Brasil.

00:52 | Brasil con más de 550.000 muertos

Brasil registró en las últimas 24 horas 18.999 nuevos casos y 578 fallecimientos asociados al COVID-19, con lo que el número total de muertes rebasó las 550.000, según divulgó este lunes el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass).

Desde el primer contagio, el 26 de febrero de 2020, y de la primera muerte, el 12 de marzo del mismo año, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 19.707.662 casos confirmados y totaliza 550.502 óbitos.

Brasil, uno de los tres países en el mundo más afectados por la pandemia en números absolutos junto a Estados Unidos e India, registra una tasa de mortalidad de 262 decesos por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 9.368 personas infectadas en la misma proporción.

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país con 46 millones de habitantes y localizado en la región Sudeste, sigue siendo el de más casos confirmados (4.003.549) y muertes (137.273).

Pese a las cifras elevadas, la pandemia ha presentado en las últimas semanas una clara tendencia de ralentización en el país, atribuida por los expertos y autoridades al avance de la vacunación.

00:39 | Mueren 8 sanitarios más en Venezuela

Un total de ocho sanitarios fallecieron en Venezuela "con criterios para covid-19" del 19 al 25 de julio", informó este lunes la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV), que ha contado el fallecimiento de 714 trabajadores de la salud desde el inicio de la pandemia.

Además, lanzó una "alerta máxima ante la llegada de la variante Delta" y dijo a las autoridades que "deberían estar reforzando las medidas".

Entre los fallecidos registrados por la MUV en la semana del 19 al 25 de julio hay cinco médicos cirujanos y tres licenciados en Enfermería. De ellos, dos eran del céntrico estado Aragua, dos de Carabobo, uno del Táchira, uno de Caracas, uno del Zulia y uno de Bolívar.

Desde el inicio de la pandemia, 146 trabajadores de la salud han fallecido en el noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia), la región donde más sanitarios venezolanos han fallecido.

00:18 | El Gobierno de Puerto Rico urge vacunación ante el repunte de casos

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, urgió este lunes a la ciudadanía en la isla a vacunarse contra el COVID-19 ante el repunte de casos en las pasadas semanas.

"Seguimos en la lucha contra la pandemia del COVID-19. En las pasadas semanas hemos visto un alza significativa en los niveles de contagio, particularmente entre los no vacunados. Por eso, recabo el llamado a la vacunación, pues la vacunación es la solución", dijo Pierluisi en un comunicado de prensa.

"Todos tenemos que entender que es nuestra responsabilidad ciudadana individual responder a ese llamado y vacunarse. En vista de lo que está ocurriendo con los contagios, espero que los que no se hayan vacunado, lo acaben de hacer ya", exhortó.

Al momento, unas 2.570 personas de un total de 1.676.689 con la pauta completa de la vacuna contra el COVID-19 se han infectado en Puerto Rico, según los últimos datos del Departamento de Salud de la isla, cuya población asciende a 3 millones de personas.

Hasta la fecha el virus ha cobrado la vida de 2.568 personas, siendo la mayoría de las muertes de personas con condiciones previas de salud. El número de pacientes en el hospital es de 98. Los casos confirmados son 125.564.

jc (efe, afp, La Prensa)