++Coronavirus hoy: Austria negocia con Rusia vacuna Sputnik V

13:24 Austria negocia con Rusia un millón de dosis de la vacuna Sputnik V



El Gobierno de Austria está negociando con Moscú la entrega de un millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19, Sputnik V, cuyo uso aún no ha sido aprobado por las autoridades competentes de la Unión Europea (UE), informó la agencia austríaca APA.

"La cancillería federal dijo a APA que se había firmado un acuerdo de confidencialidad con Rusia sobre el intercambio de documentos", indicó la fuente. Mediante ese acuerdo, las autoridades sanitarias austríacas tendrían acceso a los documentos sobre el fármaco ruso que ya estudia la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en su "proceso de revisión continua" (rolling review, en inglés), con el fin de evaluar si da su luz verde para administrarlo en la UE.

Además, "se está negociando la entrega de 300.000 dosis en abril, 500.000 en mayo y 200.000 a principios de junio. Sin embargo, aún no se ha tomado la decisión de comprar", dijo la cancillería federal de Austria, citada por la agencia de noticias.

Kurz, que hasta ahora había afirmado que la autorización de la vacuna por parte de la UE era un requisito indispensable para usarla en Austria, abogó por no permitir que en la decisión influyan factores geopolíticos. "Lo único que debe contar es si la vacuna es eficaz y segura, no su procedencia", dijo el jefe del Gobierno, quien expresó su agradecimiento por el "buen intercambio" que ha habido con la parte rusa desde febrero.

"Si Austria consigue un millón de dosis de vacunas adicionales, sería posible volver antes a la normalidad y podemos salvar muchas vidas, además de puestos de trabajo", indicó el político conservador, citado por APA.



13:00 BioNTech desea fabricar 2.500 millones de dosis de vacuna anticovid este año



El laboratorio alemán BioNTech anunció que prevé fabricar en 2021 unos 2.500 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus desarrollada junto al estadounidense Pfizer, es decir, un 25% más de lo anunciado anteriormente.



La capacidad de producción va a aumentar gracias a una "optimización del proceso", "la expansión de la red de producción" y la autorización de extraer seis dosis de un mismo frasco, explicó el grupo en un comunicado. Hasta el 23 de marzo Pfizer y BioNTech habían entregado "más de 200 millones de vacunas" en todo el mundo.



12:38 Alemania anuncia controles más severos en fronteras terrestres para frenar pandemia



Alemania va a efectuar controles más severos "durante los próximos 8 y 14 días" en sus fronteras terrestres, sobre todo con Francia, Dinamarca y Polonia, para pedir a los viajeros sus test de covid, e intentar frenar la pandemia, anunció el ministro de Interior.

"Da igual de dónde procedan: de Polonia, de Francia o de Dinamarca. Todos deben saber que pueden ser controlados", dijo Horst Seehofer en una rueda de prensa, subrayando que los controles serán aleatorios y se llevarán a cabo en territorio alemán tras pasar la frontera. Estos controles se realizarán en una franja de hasta 30 km en territorio alemán a partir de la frontera y se reforzarán sobre todo de cara al largo fin de semana de Pascua, añadió.

El ministro señaló que los policías no podrían hacer regresar a su país a las personas que infrinjan las normas, pero podrán imponer multas a quien no muestre un test negativo de menos de 48 horas o no haya rellenado el formulario electrónico antes de entrar en el país. Mientras que las personas que procedan de una zona de "alto riesgo", como Francia, tendrán que mantener una cuarentena de 10 días a su llegada.



11:29 Italia impondrá cuarentena de cinco días a viajeros procedentes de la Unión Europea



Italia va imponer una cuarentena de cinco días para todos los viajeros procedentes de la Unión Europea (UE), anunció este martes (30.03.2021) el ministerio de Salud. Todos los viajeros provenientes de la UE deberán someterse a una prueba de covid antes de viajar y, al término de la cuarentena, deberán de nuevo realizar otro test de diagnóstico. La medida ya estaba en vigor para todos los viajeros de países que no pertenecen a la UE.



11:03 Israel abre su puesto fronterizo terrestre con Egipto, cerrado desde hace un año



Israel abrió su puesto fronterizo de Taba, cerrado desde el inicio de la pandemia, para permitir a los israelíes acceder al Sinaí egipcio con motivo de la Pascua judía. La autoridad aeroportuaria israelí informó el lunes (29.03.2021) que a partir del martes, y hasta el 12 de abril, 300 personas vacunadas o que hayan superado el covid-19 podrían cruzar, sólo a pie, la terminal de Taba para ir al Sinaí.

También precisó que era necesario un test PCR negativo de menos de 72 horas para cualquier persona que quiera cruzar la frontera.

10:20 Al Asad y su esposa retoman su actividad oficial tras recuperarse de covid-19



El presidente de Siria, Bachar al Asad, y su esposa, Asma al Asad, retomaron este martes (30.03.2021) sus labores oficiales después de que una prueba de PCR confirmase que se han recuperado totalmente del coronavirus contraído a principios de mes, informó la Presidencia del país árabe.

"Tras cumplir el periodo de cuarentena, la desaparición de los síntomas de la infección de covid-19 y la aparición de valores negativos en la PCR que se les realizó, el presidente Bachar al Asad y la señora Asma al Asad regresan a partir de hoy a su trabajo con normalidad", indicó el órgano en su cuenta de Twitter.

09:59 Casi doscientas personas investigados tras protestas en Rumania



La policía rumana investiga a 188 personas que el lunes (29.03.2021) violaron el toque de queda nocturno para protestar en las calles de Bucarest y otras ciudades del país contra las restricciones por el COVID, en manifestaciones con varios incidentes en los que doce policías resultaron heridos.

"Hemos identificado a 188 personas, 12 gendarmes resultaron heridos, tres de ellos fueron trasladados a un hospital, aunque no han sido ingresados", declaró este martes (30.03.2021) el portavoz de la Gendarmería Ionel-Catalin Stegaroiu en una rueda de prensa.

Hasta el momento se han impuesto multas por un valor total de 200.000 lei (unos 40.000 euros), mientras prosigue la interrogación de los investigados.

Según los cálculos de la Policía, cerca de un millar de personas se manifestaron en Bucarest más allá de las diez de la noche, hora en la que empieza el toque de queda en vigor en todo el territorio rumano. Otras manifestaciones se produjeron en ciudades como Constanta, Pitesti o Ploiesti.

09:11 El enviado especial de la OMS admite que es "difícil" hallar origen del virus



El enviado especial sobre la covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), David Nabarro, admitió este martes (30.03.2021) que es "notoriamente difícil" hallar el origen del virus que provocó la pandemia, pero que se trabaja sobre varias hipótesis. "Encontrar el origen de un virus, cuando tratas de explicar de dónde procede una enfermedad, es notoriamente difícil", declaró Nabarro en unas declaraciones hoy a Radio 4 de la BBC.

"No sabemos el origen preciso del VIH (el virus del Sida), no sabemos el origen preciso del Ébola y llevará mucho tiempo encontrar el origen preciso de la covid-19", agregó el experto antes de que la OMS publique oficialmente su informe sobre la pandemia.

El esperado informe de la misión que investigó en China el origen del Covid-19 se publica hoy (30.03.2021), si bien "todas las hipótesis siguen sobre la mesa", señaló ayer el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



mn (EFE, AFP)