+Coronavirus hoy: Australia registra primera muerte por COVID-19 en 2021+

El COVID también amenaza a perros y gatos

¿Quién contagia a quién?

Este cerdo domesticado que recorre tranquilamente las calles de Roma no necesita preocuparse por este simpático perrito. Y, por el otro lado, el can no debe temer a su enorme oponente. Los cerdos no son considerados un reservorio natural para el coronavirus, según los hallazgos realizados por los veterinarios de Harbin.