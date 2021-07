+ Coronavirus hoy: Argentina reclama a Rusia por falta de dosis de Sputnik +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET por sus siglas en inglés).

20.40 | Paraguay supera los 1,6 millones de vacunados en cinco meses

Paraguay alcanzó este jueves (22.07.2021) la cifra de 1.677.346 vacunados con al menos una dosis, cinco meses después de iniciar su plan de inmunización y con la vista puesta este viernes en la vacunación de los adolescentes de entre 12 a 17 años con enfermedades de base. El dato fue difundido por el Ministerio de Salud, que tiene como objetivo vacunar a unos 4,3 millones de paraguayos de los algo más de siete millones que componen la población. Se trata del avance en el plan nacional de vacunación que este jueves fue dedicado, como la víspera, a las personas de veinte años cumplidos en adelante, tras la aplicación de dosis a los adultos mayores, y que continuará el viernes con la jornada denominada "Día A", la cual se presenta como "un lindo desafío", dijo esta jornada el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro. "Que sea una fiesta de la salud para que estos niños reciban la vacuna en lo que es la marco del plan de vacunación", agregó. (EFE)

20.20 | Continúa alza de contagios en Francia con datos estables en hospitales

Francia registró en las últimas 24 horas 21.909 nuevos casos de coronavirus, frente a los 8.875 de la semana pasada, confirmando la dinámica al alza de los contagios en el país que se encuentra inmerso en el principio de una cuarta ola. En cambio, las cifras en hospitales se mantienen casi estables, con 6.832 pacientes ingresados, 37 menos en un día, y 868 de ellos en UCIs, 9 más en un día. Hubo además 11 muertes en hospitales, lo que lleva el número de fallecimientos desde el inicio de la pandemia en Francia a 111.587. (EFE)

20.04 | EE.UU. entrega a El Salvador un segundo lote de vacunas Moderna

Estados Unidos entregó este jueves (22.07.2021) a El Salvador un segundo lote de 1,5 millones de vacunas Moderna contra el coronavirus SARS-CoV-2, como parte de una donación mediante el sistema Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El cargamento fue recibido por el titular del Ministerio de Salud (Minsal), Francisco Alabí, la encargada de Negocios de EE.UU. en El Salvador, Jean Manes, y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La encargada de Negocios de EE.UU. señaló, tras el arribo del lote, que esta es la segunda donación de vacunas que EE.UU. ha hecho a El Salvador este mes (julio) "llegando a un total de 3 millones de vacunas para los salvadoreños". "Sabemos que cada vacuna tiene el potencial de salvar una vida y que cada vida es importante (...) nuestra misión es salvar vidas por eso es que donamos la vacuna Moderna porque tiene el 94 por ciento de efectividad para combatir el covid-19", dijo la diplomática a la prensa. (EFE)

19.47 | Chile alivia restricciones fronterizas para nacionales y extranjeros residentes

Las autoridades sanitarias de Chile indicaron este jueves (22.07.2021) que se aliviarán las restricciones en las fronteras del país, que permanecen cerradas desde abril, para nacionales y residentes que estén vacunados. La medida regirá desde el lunes 26 de julio y, aunque las fronteras siguen oficialmente cerradas, chilenos y residentes que hayan completado su esquema de vacunación podrán salir y entrar en el país austral, no así extranjeros, quienes solo podrán cruzar la frontera en casos excepcionales y con permisos consulares. Quienes salgan del país deberán acreditar un test PCR (hisopado) negativo 72 horas previo a su vuelo y su carnet de vacunación, y cuando regresen deberán llegar con un test PCR negativo y hacer una cuarentena domiciliaria de 10 días. Este jueves el país registró 1.861 casos nuevos y 181 decesos, acumulando 1,6 millones de casos y casi 35.000 muertes desde que el 3 de marzo de 2020 se registró el primer caso. El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó un descenso de nuevos contagios del 32 por ciento en los últimos siete días a nivel nacional, al tiempo que el exitoso proceso de vacunación alcanza ya a 11,8 millones de personas inmunizadas (77,91 por ciento de los 15,2 millones que comprenden la población objetivo) de un total de 19 millones de habitantes en el país. (EFE)

19.33 | Sexto caso positivo de SARS-CoV-2 en la delegación checa en Tokio

Seis casos de coronavirus han sido detectados en la delegación checa de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, situación que ha provocado el malestar del primer ministro Andrej Babis. Tras dar positivo en la Villa Olímpica, el ciclista Michal Schlegel se añadió a la lista, que hasta ahora cerraba la jugadora de vóley playa Marketa Nausch Slukova. El positivo supuso que tanto ella como su compañera Barbora Hermannova quedan fuera de los Juegos. "No sé qué decir, estoy absolutamente decepcionada", declaró en un comunicado Nausch Slukova. Su entrenador y esposo Simon Nausch había dado positivo a comienzos de semana, así como otro jugador del equipo masculino de vóley playa, Ondrej Perusic. También resultados contagiados el jugador de tenis de mesa Pavel Sirucek y el médico de la delegación checa Vlastimil Voracek, que fue el primero en anunciarse a su llegada a Tokio. (AFP)

18.40 | Estados Unidos admite vivir un momento "crítico" con la extensión de la variante delta

Estados Unidos admitió vivir un momento "crítico" de la pandemia de coronavirus por la propagación de la variante delta, pero las autoridades sanitarias del país insistieron en que aunque puede haber contagios entre algunos vacunados, los casos de gravedad y las muertes solo afectan a los no vacunados. En una conferencia de prensa, el equipo de la Casa Blanca responsable de luchar contra la pandemia subrayó, por otra parte, que no han cambiado las directrices sobre el uso de la mascarilla, y quienes están completamente vacunados no necesitan llevarla, aunque puedan elegir hacerlo en las zonas con elevados ratios de contagio e índices de vacunación bajos. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, admitió que el país vuelve a vivir un "momento crítico" por la virulencia con la que se está extendiendo la variante delta, mucho más contagiosa, de "una de las enfermedades más infecciosas" que según dijo ha visto en sus veinte años de carrera. En Estados Unidos la vacunación ha registrado un fuerte frenazo en las últimas semanas, los contagios se han acelerado hasta el punto de subir un 53 por ciento en los últimos siete días y los ingresos hospitalarios por la enfermedad han aumentado el 32 por ciento. Pero los contagios, sobre todo, se están dando en zonas con bajos índices de vacunación. El 99,5 por ciento de las muertes y el 97 por ciento de las hospitalizaciones se registraron entre personas no vacunadas. (EFE)

18.07 | Argentina inmuniza con una dosis a medio país y quiere acelerar la segunda

La mitad de la población argentina cuenta ya con una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, un hecho que el Gobierno ve crucial para avanzar contra la pandemia, pese al menor ritmo de aplicación de segundas dosis y mientras se busca retrasar el ingreso de la variante delta. Según los últimos datos difundidos este jueves, en el país, con una población cercana a los 45 millones de personas, un total de 22.876.517 recibieron al menos una dosis de las diferentes vacunas con las que cuentan las autoridades sanitarias, lo que supone un 50,41 por ciento de la población. La cifra es mucho más baja en cuanto a los vacunados con el esquema completo, que son 5.797.847 personas, el 12,65 por ciento. (EFE)

17.49 | Empresas británicas piden al gobierno actuar ante "epidemia" de contactos

Una "epidemia" de casos de contacto con positivos por SARS-CoV-2 en el Reino Unido golpea a los supermercados, el transporte e incluso la policía, amenazando con paralizar la actividad tras el levantamiento de las restricciones y aumentando la presión sobre el gobierno. La federación de minoristas británicos instó este jueves (22.07.2021) al ejecutivo de Boris Johnson a flexibilizar las normas que imponen cuarentenas a los casos de contacto con personas infectadas por el coronavirus, afirmando que amenazan el abastecimiento de los supermercados. Es una epidemia dentro de la pandemia, apodada "pingdemic" por los británicos, en un juego de palabras entre "ping" (recibir una notificación) y "epidemic". El número de nuevos positivos en el país se ha disparado en las últimas semanas, rozando los 50.000 diarios, por lo que cientos de miles de casos de contacto se han visto obligados a aislarse, dejando sin efectivos a numerosos sectores económicos, desde el transporte hasta la distribución de alimentos. (AFP)

16.11 | Argentina reclama a Rusia por atrasos en entregas de la vacuna Sputnik V

Argentina reclamó a Rusia por las demoras en la entrega de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en una carta en la que advierte con romper el contrato de provisión, confirmó este jueves (22.07.2021) la asesora presidencial Cecilia Nicolini. La misiva, dirigida al Fondo Ruso de Inversión el 7 de julio, fue revelada por el diario La Nación y confirmada luego por Nicolini en declaraciones a la prensa. "Urgentemente necesitamos algo de componente 2. A estas alturas todo el contrato está en riesgo de ser públicamente cancelado", dice la carta. El esquema de la vacuna Sputnik V, del laboratorio Gamaleya, comprende dos dosis que son diferentes y no intercambiables, a diferencia de la mayor parte de los demás inmunizantes contra el SARS-CoV-2. "Nosotros entendemos el faltante y las dificultades de producción de algunos meses atrás", sigue la misiva. "Pero ahora, siete meses después, todavía estamos muy atrás, mientras estamos empezando a recibir dosis de otros proveedores en forma regular, con cronogramas que se cumplen". Argentina acordó con Rusia la provisión de unas 30 millones de dosis de Sputnik V, de las cuales ha recibido cerca de 11,86 millones, según consignó la funcionaria, que viajó junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, varias veces a Rusia para la supervisión del contrato. Hasta ahora, han llegado 9,37 millones del componente uno, pero apenas 2,49 millones del componente dos de Sputnik V. (AFP)

16.08 | Cuba reporta nuevo récord de casos diarios de covid-19 con 7.745

Cuba reportó este jueves (22.07.2021) un récord de casos diarios de coronavirus con 7.745, la mayoría de ellos en las provincias occidentales de La Habana y Matanzas, que confirmaron más de 1.000 positivos al SARS-Cov-2, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap). El país caribeño, que pasa por el peor momento de la pandemia, contabiliza desde marzo del año pasado 308.599 contagios y 2.137 fallecidos, 65 de ellos en la última jornada. En los laboratorios se analizaron 50.844 muestras para detectar los 7.742 casos de la jornada, de los cuales 37 fueron importados. En los hospitales y centros de aislamiento están ingresadas 59.568 personas: 35.649 casos activos -130 críticos y 192 graves-, 20.007 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. (EFE)

16.01 | La pandemia disparó el gasto social en Austria hasta un récord del 34 por ciento del PIB

Las ayudas económicas para compensar los efectos de la pandemia dispararon en 2020 el gasto social en Austria hasta los 130.000 millones de euros, un 34,4 por ciento del PIB del país, más incluso que durante la crisis financiera en 2009. Es la primera vez que las políticas sociales supusieron más de un tercio del PIB, informó este jueves (22.07.2021) en un comunicado Statistik Austria, la agencia estatal de estadísticas. "En comparación, durante el punto álgido de la crisis económica y financiera en 2009, la cuota social era del 29,6 %", señaló en un comunicado Tobias Thomas, director de la institución. Por ejemplo, se destinaron 5.500 millones de euros a financiar el programa de jornada reducida al que se acogieron decenas de miles de trabajadores y otros 1.100 millones a ayudas a autónomos y artistas. Otros 665 millones fueron para ayudas familiares y 365 para pagas de desempleo extraordinarias. Con todo, la partida más abultada de todo el gasto social, 53.000 millones de euros o el 43 por ciento del total, siguió siendo la del pago de pensiones y asistencia a los ancianos, seguida del gasto sanitario, con 32.000 millones de euros. (EFE)

DZC