+Coronavirus hoy: Anticuerpos contra covid duran al menos 8 meses+

12:16 | Anticuerpos contra covid duran al menos 8 meses en la mayoría de casos

Los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 persisten en los pacientes que los desarrollan al menos 8 meses tras la infección en la mayoría de los casos, asegura un estudio dado a conocer hoy por el hospital milanés de San Raffaele y el Instituto Superior de Sanidad italiano (ISS).

Los contagiados que producen anticuerpos en los primeros quince días tienen menor riesgo de padecer síntomas graves de covid-19, añade el estudio, publicado este martes en la revista científica "Nature Communications".

La duración de los anticuerpos y la importancia de su presencia temprana para combatir la infección son los dos principales resultados de la investigación, realizada por la Unidad de Evolución y Transmisión Viral del Hospital San Raffaele y el San Raffaele Diabetes Research Institute, en colaboración con el Centro para la Salud Goblal y el Departamento de Enfermedades Infecciosas del ISS.

A partir del seguimiento de 162 pacientes positivos al SARS-CoV-2 con diversos síntomas, la investigación concluye que los anticuerpos permanecen en el organismo durante al menos 8 meses, independientemente de la gravedad de la enfermedad, la edad de los enfermos o la presencia de patologías previas.

11:16 | Inglaterra suministrará certificados de inmunización para viajeros

Los residentes en Inglaterra que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra la covid-19 podrán contar con un documento que certifique que han sido vacunados, en caso de que lo necesiten al viajar al extranjero, informó este martes (11.05.2021) el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock.

10: 59 | Cataluña supera los 22.000 muertos por covid

Cataluña ha superado este martes los 22.000 muertos oficiales por COVID desde el inicio de la epidemia, con un total de 22.022, al contabilizarse 33 nuevas víctimas en las últimas 24 horas.

Según ha informado el Departamento de Salud, en la última semana han fallecido en Cataluña 90 personas por COVID, es decir, una media diaria de casi 13 fallecimientos, una cifra que va descendiendo paulatinamente gracias a la vacunación de los más mayores.

9:59 | India baja de 330.000 casos y aumentan más 3.800 muertes por covid

La India registró este martes una importante bajada en las cifras de nuevos contagios por segundo día consecutivo, situándose por debajo de los 330.000, mientras el número de fallecidos subió hasta los 3.800 en la última jornada.

En concreto, el país asiático notificó un total de 329.942 casos en un solo día, un descenso de más de 36.000 positivos desde ayer, y una bajada de 70.000 si se comparan con las cifras del pasado domingo, que superaron el umbral de lo 400.000 contagios.

El total de infecciones por la covid-19 roza los 23 millones desde el inicio de la pandemia en el país, manteniéndose así como la segunda nación más afectada en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos.

La tasa de muertes, por el contrario, reportó una ligera subida hasta situarse en las 3.876 diarias, que se suman al total de 249.992 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, según el parte diario que emite el Ministerio de Salud indio.

8:43 | Francia exigirá el certificado sanitario para actos con más de 1.000 personas

Los diputados franceses adoptaron en la noche del lunes al martes (11.05.2021) una disposición para crear un certificado sanitario que el Gobierno pretende exigir a los que quieran asistir a eventos con más de mil personas.

El primer ministro francés, Jean Castex, explica en una entrevista publicada este martes por Le Parisien que su intención es exigir ese certificado solo para actos multitudinarios, "en particular en las grandes salas de espectáculos, de conferencias, en los grandes conciertos, en los estadios...".



No se pedirá ni en los centros de trabajo o de enseñanza, ni en los servicios públicos, bibliotecas, comercios, mercados, templos o centros de vacaciones. Tampoco en el Tour de Francia ya que, entre otras razones, "sería imposible" controlarlo, precisa el primer ministro.



El texto aprobado por la Asamblea Nacional debe continuar su tramitación parlamentaria, no especifica ese uso para eventos de más de 1.000 personas, según el Ejecutivo para dar más flexibilidad a su utilización. Un hecho criticado por diputados de la oposición, pero también de la mayoría.

8:00 | Once muertos por falta de oxígeno en hospital en India

Al menos once pacientes con COVID-19 murieron por falta de oxígeno en un hospital del sur de la India, tras el retraso de un camión cisterna, cuando el país vive una crisis sanitaria sin precedentes.

rml (efe, afp)