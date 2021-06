+Coronavirus hoy: alertan sobre descontrol de contagios en Venezuela+

22:02 Médicos Unidos alerta sobre descontrol de pandemia en Venezuela



La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) alertó este domingo (13.06.2021) que la pandemia de covid-19 está "fuera de control" en el país caribeño, al considerar que no hay "control de la información", de las muertes o de "lo que sucede en los hospitales".

"Cada vez es más evidente que no hay control de la información. No hay control de la morbilidad. No hay control de las muertes. No hay control de lo que sucede en (los) hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es una alerta, (la) pandemia en Venezuela está fuera de control", escribió la ONG en su cuenta de Twitter.

Según las cifras oficiales difundidas por el Gobierno, y puestas en entredicho por varias asociaciones médicas y la oposición, en Venezuela se han registrado 250.309 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia y han muerto 2.814 personas por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.

Acerca de la vacunas, la información oficial indica que el país caribeño ha recibido ya 3,23 millones de dosis contra el covid-19.

20:23 Bolivia destaca ayuda de México que le entrega 150.000 vacunas de AstraZeneca



Bolivia resaltó la "solidaridad" y la cooperación de México que le entregó este domingo 150.000 vacunas AstraZeneca que garantizan una segunda dosis a pacientes bolivianos.

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó a las 14:10 horas (hora local) en la terminal militar contigua al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, con el cargamento de vacunas que también incluye sus respectivas jeringas.

Las 150.000 dosis de AstraZeneca son "de las que están siendo envasadas en México", dijo la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Martha Delgado, que participó en el acto de entrega. Delgado resaltó que el Gobierno mexicano "ha decidido compartir dosis" a pesar de que su país "no ha terminado con su vacunación" aunque sí está en condiciones de colaborar con países "que tienen una situación crítica" por la pandemia de la covid-19. "No hay mejor manera de mostrar esta solidaridad que apoyarnos mutuamente en esta pandemia", destacó la funcionaria mexicana.

18:28 ALBA exige fin de sanciones a Venezuela para poder enfrentar la pandemia



La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) exigió este domingo (13.06.2021) el fin de las sanciones a Venezuela, puesto que considera que impiden "enfrentar de forma efectiva" la pandemia.

En un comunicado, la ALBA recordó que "el bloqueo arbitrario realizado por parte de una institución financiera" ha impedido que Venezuela pague diez millones de dólares al mecanismo Covax que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS) para comprar vacunas.

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció esta semana que, desde el mecanismo Covax, se informó al Gobierno que parte de los recursos depositados por el país caribeño para la adquisición de vacunas "han sido bloqueados por un banco internacional y están bajo investigación". "Con esta acción nadie puede negar que estas medidas coercitivas unilaterales son criminales", dijo la vicepresidenta.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro le exigió este viernes al mandatario estadounidense, Joe Biden, que "desbloquee el dinero de las vacunas" contra la covid-19 y subrayó que su Gobierno depositó "sus reales completos" al sistema Covax.

El mandatario explicó que han transferido "más de 100 millones de dólares (...) pero el sistema Covax vino y anunció (...) que los últimos 10 millones (...) hechos en cuatro depósitos diferentes, habían sido bloqueados por el Gobierno de los Estados Unidos".



16:12 El G7 acuerda la donación de mil millones de vacunas a países pobres



El G7, el grupo de las economías más desarrolladas del mundo, anunció un acuerdo para donar más de mil millones de dosis de vacunas contra el covid-19 a los países en desarrollo.

"Me complace anunciar el compromiso (del G7) de mil millones de dosis de vacunas, bien directamente o a través de financiación de (el programa internacional) COVAX", dijo el primer ministro británico, Boris Johnson, anfitrión de la cumbre celebrada en Cornualles (suroeste de Inglaterra), en la rueda de prensa de clausura de la cumbre.

En el comunicado final de la reunión, suscrito por los líderes del Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos, se concreta que el compromiso de donaciones directas alcanza las 870 millones de dosis, la mitad de las cuales se deberán destinar antes del final de este año a través del programa COVAX.



La declaración conjunta explica que los compromisos adquiridos por los siete países desde el comienzo de la pandemia, ya sea vía contribuciones financieras o donaciones directas, elevan el total de la cooperación a 2.000 millones de dosis.



Los expertos calculan que serán necesarias 11.000 millones de dosis como mínimo para derrotar a la pandemia a nivel global.

mn (EFE, AFP)