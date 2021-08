+ Coronavirus hoy: Alemania donará 70 millones de vacunas a África +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21.01 | Puerto Rico impondrá nuevas restricciones ante repunte de casos de coronavirus

El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado, dio a conocer que el gobernador Pedro Pierluisi anunciará el próximo lunes una nueva orden ejecutiva para hacer frente al aumento de casos de coronavirus en la isla, sin dar detalles de las nuevas medidas. Mellado comunicó a medios locales la iniciativa que tomará el jefe del Ejecutivo después de que este viernes (27.08.2021) el Departamento de Salud informara en su boletín diario de 18 nuevas muertes a causa del COVID-19. El titular de Salud indicó que de los 18 fallecidos, 15 era personas no vacunadas. Con estas nuevas muertes la cifra de fallecidos en Puerto Rico se eleva a 2.804. La agencia sanitaria reportó además de 393 casos confirmados con prueba molecular, elevando la cifra total a 140.130 desde que se registró el primer caso en marzo de 2020. "Lamentablemente hay gente que no quiere vacunarse, que rehúsa ponerse la mascarilla y que no cree en el COVID-19", lamentó Mellado para justificar la decisión de Pierluisi. (EFE)

20.54 | Francia reduce ligeramente nuevos casos y fallecimientos por COVID-19

Francia registró este viernes (27.08.2021) un ligero descenso de los nuevos casos de coronavirus y de fallecimientos por la pandemia, aunque la presión hospitalaria se mantiene relativamente alta. Los nuevos contagios ascendieron a 18.249 (6,7 millones en total), mientras que los fallecimientos fueron 95, hasta sumar 114.083 desde el inicio de la pandemia, según los datos diarios divulgados por la agencia nacional de sanidad. A pesar de ello, el país sigue teniendo una presión hospitalaria importante, con 11.162 pacientes ingresados por COVID-19 (cifra similar a los de los últimos días), 2.270 de ellos en cuidados intensivos, el número más alto en algo más de dos meses, debido a la persistencia de la contagiosa variante delta. La tasa de positividad se mantiene en el 3 por ciento de los análisis realizados en los últimos siete días. (EFE)

Merkel junto al presidente de la República Democrática del Congo, Felix Tshisekedi.

20.28 | Alemania amplía a 70 millones las dosis de vacuna que donará a África en 2021

Alemania donará a África 70 millones de dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 este año, en lugar de los 30 millones previstos, anunció este viernes (27.08.2021) la canciller alemana, Angela Merkel, al término del foro del G20 orientado hacia ese continente. Es "una injusticia dramática" que en Europa cerca del 60 por ciento de la población se haya vacunado y que en África solo lo esté un 2 por ciento, afirmó la dirigente alemana, quien llamó a "subsanar" este abismo. Merkel hizo este anuncio al término de la reunión -coordinada desde Berlín y en formato híbrido presencial y virtual- con líderes africanos dentro de la iniciativa "Compact with Africa", creada durante la presidencia de turno del G20, en 2017. La canciller advirtió de que solo con un "reparto justo" de la vacuna contra la covid en ese continente se logrará "avanzar" hacia el control de la pandemia, algo que es, dijo, "fundamental" para el desarrollo en África. Merkel recordó que Alemania es el segundo contribuyente -tras Estados Unidos- al Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, Covax, al que ha aportado hasta ahora 2.200 millones de euros. (EFE)

19.15 | Vuelven los niveles de riesgo en Italia, con Sicilia en "zona amarilla"

Los niveles de riesgo de contagio, marcados con cuatro colores, volverán a funcionar en Italia después de dos meses en "zona blanca", la de menor alerta, ya que la isla de Sicilia (sur) entrará el próximo lunes en "zona amarilla", aún de bajo riesgo pero con algunas restricciones, como el uso de la mascarilla también en el exterior. "Acabo de firmar una nueva ordenanza que lleva a Sicilia a la 'zona amarilla'. Es la confirmación de que el virus aún no se ha vencido y de que la prioridad es continuar invirtiendo en la campaña de vacunación y en los comportamientos prudentes y correctos de todos", anunció este viernes (27.08.2021) el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, en sus redes sociales. La "zona amarilla" se aplica a partir del 15 por ciento de ocupación de camas por enfermos de coronavirus en planta y del 10 por ciento en unidades de cuidados intensivos (UCI). Al superar estos umbrales, Sicilia será la primera región en volver a la "zona amarilla", en la que no se encontraba ninguna región italiana desde el 28 de junio. (EFE)

17.58 | Río de Janeiro exigirá vacunación para entrar a lugares turísticos

Rio de Janeiro exigirá a partir de septiembre un certificado de vacunación anticovid para acceder a diversos lugares públicos, incluidos los puntos turísticos, informó este viernes (27.08.2021) la alcaldía, preocupada por el avance de la variante delta en esta ciudad del suroeste de Brasil. "Vamos a crear dificultades para quienes no se quieren vacunar", señaló el alcalde Eduardo Paes al anunciar en conferencia de prensa la medida, que no incluye a los bares, restaurantes y centros comerciales. Se exigirá a las personas la primera o la segunda dosis, de acuerdo con el calendario por edades de la ciudad. La alcaldía aseguró que también aceptará certificados de vacunación internacional de quienes se hayan inmunizado en el extranjero. Río de Janeiro, de casi 7 millones de habitantes, acumula más de 30.000 muertos y 440.000 casos desde el inicio de la pandemia, y continúa con alerta de "alto riesgo" de contagio. Sin embargo, ya ha vacunado al 87 por ciento de los mayores de 12 años con una dosis y al 42 por ciento con una segunda. (AFP)

17.13 | El Salvador recibe un donativo de vacunas BioNTech/Pfizer enviado por Estados Unidos

Autoridades de El Salvador recibieron este viernes (27.08.2021) un donativo de 188.370 vacunas BioNTech/Pfizer contra el coronavirus enviado por Estados Unidos, y un lote más adquirido por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, con lo que la nación centroamericana llega a los 10,7 millones de dosis recibidas. El cargamento arribó a tempranas horas a la pista del aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, donde esperaban el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabí, y representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). La sede diplomática en San Salvador apuntó en un comunicado que este tercer envío se suma a los 3 millones de dosis donadas por EE.UU. a El Salvador en julio pasado y es parte de los más de 30 millones de dólares en asistencia bilateral para la pandemia dados a este país. (EFE)

17.02 | Cuba reporta una ligera disminución de casos diarios de coronavirus con 7.639

Cuba reportó este viernes (27.08.2021) una ligera disminución de casos diarios de coronavirus con 7.639, respecto a los 8.509 de la jornada anterior, aunque mantiene elevado el número de muertes al confirmar 82 nuevos decesos. El Ministerio de Salud Pública (Minsap) informó que 627.311 personas se han contagiado y 4.984 han muerto desde marzo del año pasado cuando detectaron el primer positivo al SARS-Cov-2 en el país. De los 7.639 casos de hoy, 34 tuvieron la fuente de infección en el extranjero, precisó el Minsap, al reflejar que analizaron 55.138 muestras para diagnosticar los nuevos enfermos. (EFE)

