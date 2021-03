++ Coronavirus hoy: Al Assad y su esposa, positivos por COVID-19 ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

13:20 | Presidente sirio y su esposa, positivos por COVID-19

El presidente de Siria, Bashar al Assad, y su esposa Asma han dado positivo en una prueba para detectar el coronavirus después de mostrar síntomas leves, anunció la oficina presidencial el lunes (08.03.2021). En el comunicado, dijo que se encuentran bien de salud y que continuarían su trabajo aislados en su residencia.

13:01 | Hungría cierra la educación y el comercio no esencial

Las escuelas, guarderías y el comercio no esencial de Hungría cerraron este lunes sus puertas, al entrar en vigor nuevas restricciones para frenar lo que ya se considera la tercera ola de la pandemia. Al menos por un mes, las clases de primaria tendrán lugar únicamente a distancia, de forma telemática, tal y como ya se vienen impartiendo desde noviembre pasado en la educación secundaria y universitaria.

En cuanto al comercio, solo se permite la apertura de negocios de bienes básicos, como supermercados, farmacias o gasolineras, entre otros. El uso de mascarillas es obligatorio en todo el país y se mantiene en vigor el toque de queda nocturno, entre las 20.00 y las 05.00 horas.

12:42 | Uno de cada tres destinos turísticos sigue cerrado

Según destacó la Organización Mundial del Turismo hoy, uno de cada tres destinos a nivel mundial se mantiene completamente cerrado al turismo mundial por la pandemia. Aunque el año pasado los países comenzaron a flexibilizar las restricciones, la aparición de nuevas variantes del virus y "la persistente gravedad de la situación epidemiológica ha llevado a los gobiernos a adoptar un enfoque más cauteloso", indicó la OMT en un comunicado.

A comienzos de febrero, 69 de 217 destinos a nivel mundial (32%) permanecían totalmente cerrados a los turistas internacionales, de ellos 30 en Asia y el Pacífico, 15 en Europa y 11 en África, según el organismo de la ONU con sede en Madrid. El pico se registró en mayo de 2020, cuando 75% de los destinos mundiales estuvieron cerrados. En noviembre pasado, con las flexibilizaciones, la cifra fue inferior a la actual, un 27%.

12:15 | Israel comienza a vacunar a palestinos con permiso de trabajo

Israel comenzó hoy a vacunar a palestinos con permiso de trabajo en territorio israelí y las colonias judías, un proceso que arrancó esta mañana en varios centros de inoculación establecidos en los cruces militares de Cisjordania ocupada.

09:31 | Las escuelas reabren en Inglaterra en el comienzo de la desescalada

Los escolares en Inglaterra regresan este lunes a las clases presenciales, en el comienzo de la paulatina desescalada dispuesta por el Gobierno británico por la caída de las infecciones y el avance del plan de vacunación contra el COVID-19.

Vietnam comenzó hoy a vacunar a su personal sanitario.

09:15 | Vietnam comienza las vacunaciones su éxito contra la pandemia

Vietnam lanzó este lunes (08.03.2021) su programa de vacunación contra el COVID-19 con la inoculación de las primeras dosis de la compañía AstraZeneca a trabajadores sanitarios, después de haber conseguido una exitosa gestión contra la pandemia.

Según indicó el Ministerio de Salud en un comunicado en su página web, más de un millar de trabajadores de los hospitales de Enfermedades Tropicales de Ho Chi Minh (antigua Saigón), Hanói y Hai Duong recibieron sus dosis desde la mañana. Vietnam, con 96 millones de habitantes, ha sido reconocido como uno de los países que mejor han gestionado la pandemia hasta el momento, con 2.512 infectados en total, entre ellos 35 muertos.

09:06 | Rumanía aísla Timisoara y cierran restaurantes en Bucarest

La capital rumana, Bucarest, entra este lunes en una nueva etapa de restricciones para frenar la expansión del coronavirus, con los locales de ocio y gastronomía cerrados o limitados a las terrazas al aire libre, al tiempo que entra en vigor el aislamiento del resto del país de la ciudad occidental de Timisoara.

Según informa hoy la agencia estatal rumana Agerpress, las medidas han sido adoptadas ante la tendencia alcista de las cifras de contagios, que ha llevado a la capital, Bucarest, a registrar la semana pasada tres nuevas infecciones por cada mil habitantes. En todo el país, los nuevos casos superaron los 4.000 en 24 horas por primera vez desde el 13 de enero.

09:06 | Polonia roza los 20.000 casos diarios

Polonia podría llegar esta semana a los 20.000 nuevos casos diarios de COVID-19, dijo hoy el Ministerio de Salud, mientras lidia con su tercera ola de la pandemia de coronavirus. Un portavoz del ministerio dijo a Radio Plus que son de esperar restricciones durante las vacaciones de Semana Santa.

08:30 | La incidencia sigue subiendo en Alemania, pero bajan las muertes

La incidencia semanal del coronavirus en Alemania subió en las últimas 24 horas de 66,1 a 68,0 contagios por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. En total se registraron 5.011 nuevos contagios y 34 desenlaces mortales, lo que representa la cifra baja en lo que va del año en cuanto a fallecimientos se refiere. Hace una semana el RKi había anotado 4.732 infecciones y 60 muertes.

No obstante, el RKI advirtió de que las cifras deben tomarse con reserva pues por una parte pueden incluir muertes de días anteriores que no se hubieran reportado y, por otro, lado puede haber fallecimientos todavía sin reportar. Tras los fines de semana las cifras de contagios y de muertes suelen ser más bajas debido a que no todas las oficinas de sanidad hacen sus reportes a tiempo.

lgc (efe/afp/reuters)