+ Coronavirus hoy: 61 millones de casos en todo el mundo +

18:41 (CET). Grecia registra nuevo récord de muertes por COVID con 121 decesos en un día

Grecia rompió este sábado (28.11.2020) un nuevo récord de muertes por COVID con 121 fallecimientos en un día, a pesar de que precisamente esta jornada se cumplen tres semanas de confinamiento con buena parte de la actividad económica paralizada y un toque de queda nocturno. Según los datos de la Organización Nacional de Salud Pública (EODY), en total se registraron 1.747 nuevos contagios, un ligero descenso frente a los días previos, aunque no hay un claro aplanamiento de la curva epidémica. Los decesos suman ya 2.223 desde el comienzo de la pandemia en marzo, de los cuales dos terceras partes se registraron en noviembre. Especialmente preocupante sigue siendo el creciente número de personas conectadas a respiradores, actualmente 606, lo que pone la sanidad pública contra las cuerdas. Desde que estalló la pandemia Grecia, con algo más de diez millones de habitantes, ha contabilizado 103.034 contagios. (EFE)

18:09 (CET). Turquía registra cifras récord, con 30.103 nuevos casos y 183 muertes diarias

Turquía ha contabilizado en las últimas 24 horas 30.103 nuevos contagios y 182 fallecimientos relacionados con el COVID-19, ambas cifras inéditas en el país asiático desde el primer brote de la pandemia en marzo. "El 'ejército' sanitario está bajo una gran carga", alertó este sábado (28.11.2020) el ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, donde destaca que en el país hay actualmente 4.903 pacientes de covid en estado grave. Las unidades de cuidados intensivos están ocupadas ya en un 70 por ciento, alertaron fuentes hospitalarias. Según los medios locales, se espera que las autoridades impongan nuevas restricciones ya que las medidas que rigen desde la semana pasada, con un toque de queda nocturno (ocho de la noche a diez de la mañana) durante los fines de semana, no están surtiendo el efecto deseado de frenar la propagación del virus. (EFE)

17:30 (CET). Italia registra 26.323 casos y 686 muertos y no relajará medidas en Navidad

Italia registró 26.323 nuevos casos y 687 fallecidos en las últimas 24 horas, números inferiores a los del viernes, pero el Gobierno no relajará las medidas para impedir la difusión del virus durante la Navidad y mantendrá el toque de queda. Con estas cifras, los muertos desde el inicio de la pandemia en febrero son ya 54.362 y los casos totales de coronavirus 1.564.532. Se confirma que están descendiendo los contagios y la mejora de la situación en los hospitales, ya que han descendido levemente los hospitalizados. Pese a ello, el Gobierno italiano no relajará en el próximo decreto, previsto para el 3 de diciembre y que durará un mes, algunas medidas para la contención de las infecciones, como el toque de queda a las 22.00 horas previsto en todo el país. (EFE)

17:27 (CET). Contagios globales suben a 61 millones y Alemania alcanza el millón de casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó este sábado (28.11.2020) medio millón de nuevos contagios diarios en el planeta, por lo que el total global alcanzó los 61 millones, en una jornada en la que Alemania se convirtió en el duodécimo país en superar la barrera del millón de casos. También se notificaron en el mundo 9.300 muertes, y el total desde el inicio de la pandemia se mantiene en 1,4 millones. Mientras la curva de casos diarios se consolida en fase descendente desde hace dos semanas, la de fallecidos, con cifras superiores a las de marzo y abril, también parece finalmente tender a la baja en los últimos días, aunque está por verse si esa tendencia se confirma en próximas jornadas.

América roza los 26 millones de caos, con 717.000 muertes, y esta jornada dio una cifra récord de más de 400.000 casos diarios, debido a que Estados Unidos reportó hoy muchos positivos que no había reportado en la jornada anterior. Europa suma 18 millones de positivos y superó hoy las 400.000 muertes, con una tendencia a la baja en los nuevos casos desde hace dos semanas que no acaba de traducirse en un descenso de los fallecidos por jornada, aún en niveles máximos. (EFE)

17:21 (CET). Perú dice tener aseguradas dosis de la vacuna

El gobierno peruano está convencido de que podrá recibir las dosis suficientes de la vacuna contra el COVID-19 en el primer trimestre del 2021 para aplicarlas a 23 millones de adultos antes de las elecciones generales de abril, según explicó la canciller, Elizabeth Astete. "Están muy avanzadas las negociaciones, el propio presidente (Francisco) Sagasti se ha involucrado en este tema y estamos seguros de que podemos asegurar un número suficiente de vacunas en el primer trimestre", declaró la ministra de Relaciones Exteriores a RPP Noticias. Astete agregó que tienen "una buena parte para el segundo, tercer y cuarto bimestre del próximo año", aunque hay "especial interés en concretar un número suficiente de vacunas para el primer trimestre". Las elecciones generales del 11 de abril son cruciales para Perú pues se elegirá al presidente de la República, que suceda al mandato transitorio de Sagasti, y a los 130 legisladores para el periodo 2021-2026. (EFE)

17:17 (CET). Más de 60 detenidos en Londres en protestas contra las restricciones por el virus

Más de 60 personas fueron detenidas este sábado (28.11.2020) en Londres durante manifestaciones contra las restricciones para luchar contra la propagación del nuevo coronavirus, informó la policía. Las detenciones fueron por "una serie de infracciones", principalmente "violación de las restricciones contra el coronavirus", tuiteó la policía de Londres, que había pedido no participar en estas manifestaciones, prohibidas debido al confinamiento vigente. "Prevemos que esta cifra aumente", agregó. Cientos de personas protestaron contra las medidas en la capital británica, gritando "libertad" y llevando pancartas en las que se leía "dejen de controlarnos". Algunas de esas manifestaciones estuvieron salpicadas de incidentes. (AFP)

Detenciones en Londres.

17:06 (CET). Observatorio registra 2.805 muertes sospechosas de COVID-19 en Nicaragua

El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua informó este sábado (28.11.2020) que, según sus registros, 2.805 personas han fallecido en el país con síntomas de COVID-19 o por neumonía, incluidas nueve en la última semana. La entidad, una red de médicos y voluntarios de todo el país centroamericano, también reportó 11.357 casos sospechosos de la enfermedad hasta el pasado 25 de noviembre, una cifra superior a los registros brindados por el Ministerio de Salud local. Hasta el martes pasado, las autoridades de Salud reportaban 5.784 casos confirmados y 160 fallecidos. El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar la cifra de casos confirmados, las muertes y recuperados. (EFE)

16:26 (CET). España prorroga restricciones de viajes desde países fuera UE hasta fin 2020

El Gobierno español prorrogó la restricción temporal de los viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por la crisis sanitaria del COVID-19 hasta el 31 de diciembre y mantiene los mismos países que estaban ya exentos de esa restricción. El Boletín Oficial del Estado publica este sábado (28.11.2020) la orden, que se aprobó inicialmente en el mes de julio, en respuesta a una recomendación comunitaria de restringir los viajes no esenciales a la UE. La prórroga se extiende hasta el 31 de diciembre sin modificaciones, al no haberlas efectuado tampoco la Unión Europea, aunque podrá ser modificada para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito la UE. (EFE)

15:47 (CET). Chile registra 1.718 nuevos contagios, la cifra más alta en tres semanas

Chile registró este sábado (28.11.2020) 1.718 nuevos casos positivos por SARS-CoV-2, la cifra más alta de contagios en tres semanas, y las autoridades sanitarias mostraron su preocupación por el aumento de infectados en algunas zonas de la Región Metropolitana, a la que pertenece la capital. "Estamos con una situación compleja en las regiones del sur, pero también en la Región Metropolitana, que en los últimos meses había avanzado positivamente, hasta la última semana que hemos visto incremento en algunas de las comunas", dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. La capital, durante meses el foco de la pandemia y donde la red hospitalaria estuvo al borde del colapso en junio, lleva desde agosto desconfinada, aunque varios barrios periféricos como Melipilla o Pudahuel retrocederán en los próximos días en el plan de cinco fases de apertura de la economía. En las últimas 24 horas, se registraron además 44 fallecidos, elevando el balance total desde inicios de marzo a 548.941 infectados y 15.322 muertos, a los que habría que añadir casi 5.000 decesos "sospechosos" que están a la espera de un PCR. Con 5,2 millones de test desde el inicio de la pandemia, Chile es el país con la mayor tasa de testo de la región. (EFE)

DZC