+ Coronavirus hoy: África sobrepasa los 4 millones de contagios +

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

12.01 | Bulgaria suspende también el uso de la vacuna AstraZeneca

El primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, ordenó este viernes (12.03.2021) la suspensión del uso de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, invocando el principio de precaución, después de que Dinamarca, Islandia y Noruega siguieran medidas similares. "He ordenado que se suspendan las vacunaciones con la vacuna de AstraZeneca hasta que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) levante todas las dudas sobre su seguridad" dijo Borisov, citado en un comunicado. No obstante la EMA abogó el jueves por seguir administrando este fármaco, después que varios países de la región suspendieran su uso por la aparición de coágulos de sangre en personas que lo habían recibido. "Los beneficios continúan superando los riesgos y la vacuna puede continuar administrándose", subrayó la EMA, mientras se investigan presuntos casos de coágulos que derivaron en trombosis. (AFP)

11.47 | Bielorrusia quiere una vacuna propia contra el COVID-19 en segunda mitad de 2021

Bielorrusia confía en desarrollar una vacuna propia contra el COVID-19 en la segunda mitad de 2021 y hasta entonces utilizará los fármacos rusos y chinos para inmunizar a su población, anunció este viernes (12.03.2021) el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko. "Tengo grandes esperanzas de que para la segunda mitad de año no solo produzcamos vacunas con ayuda de la tecnología rusa, sino que tengamos la nuestra propia, hecha con tecnologías locales", dijo Lukashenko, citado por la agencia Belta. Lukashenko subrayó que su país también utilizará vacunas anticovid fabricadas en China. "Vamos a dar varias opciones", aseguró el mandatario, quien agregó que por el momento él no se va a vacunar contra el COVID-19, ya que aún tiene anticuerpos contra la enfermedad tras pasarla en agosto de 2020. (EFE)

11.32 | Nuevo récord de contagios en Hungría, que empieza a quedarse sin camas COVID

Hungría reportó en las últimas 24 horas 9.011 contagios por SARS-CoV-2, un nuevo récord al que se unen máximos de pacientes hospitalizados y conectados a respiradores, hasta el punto de que al menos tres hospitales informaron que no tienen camas libres. En los últimos siete días el país registra una media de 6.519 casos diarios, y con 645 contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es el cuarto país de la Unión Europea con la incidencia más alta. De los 8.718 pacientes hospitalizados, 949 se encuentran conectados a respiradores. El primer ministro, Viktor Orbán, advirtió que Hungría vivirá semanas difíciles debido a la expansión de la variante británica del virus. (EFE)

10.50 | Bruselas destaca que el certificado de vacunación facilitará los viajes

La Comisión Europea (CE) aseguró este viernes (12.03.2021) que el certificado digital de vacunación contra el coronavirus que está preparando pretende simplificar los trámites a las personas que desean viajar y, de ese modo, facilitar los desplazamientos. "Aquellos que viajan hoy dedican mucho tiempo a hacerse pruebas, rellenar diferentes formularios, mostrar diferentes tipos de papeles, y necesitan hacerlo una y otra vez", declaró la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. La política sueca indicó que la Comisión pretende "crear un certificado digital en el que puedes tener tu prueba PCR negativa, la prueba de que tienes anticuerpos, o de que has sido vacunado con una vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento a nivel europeo". Añadió que, si se ha recibido la vacuna, no hará falta someterse al test PCR. "Eso es lo que nos gustaría lograr con la propuesta. No está terminada todavía", matizó. (EFE)

10.34 | Rumania suspende la vacunación con el lote de AstraZeneca retirado en Italia

Las autoridades sanitarias rumanas suspendieron temporalmente la vacunación con unas 4.000 dosis del lote de AstraZeneca retirado el jueves por Italia tras la muerte de dos personas a las que se les había administrado este fármaco. Las autoridades italianas y europeas no han encontrado por el momento ninguna relación de causalidad entre la vacuna y las muertes, pero han abierto una investigación para descartar cualquier efecto secundario. "Como medida de extrema precaución, se ha decidido poner en cuarentena temporal las dosis que nos quedan (de ese lote) hasta que finalice la evaluación de la Agencia Europea del Medicamento”, señala un comunicado el Comité Nacional para la Vacunación (CNAV) rumano. La decisión se conoce luego de que Dinamarca, Islandia y Noruega hayan suspendido por completo la inmunización con esa vacuna de producción anglo-sueca tras sufrir una trombosis varias personas que la recibieron, si bien no se ha demostrado causalidad entre ambas circunstancias. (EFE)

10.16 | El lote de vacunas de AstraZeneca investigado ya fue administrado en España

El lote de la vacuna de AstraZeneca retirado en otros países por supuestos episodios trombóticos y que está siendo investigado ya fue suministrado y administrado en España, afirmó este viernes (12.03.2021) la ministra de Sanidad, Carolina Darias. "No se trata de parar un lote que no tenemos", explicó la ministra en un entrevista en la radio pública española (RNE), e insistió en que la vacuna de AstraZeneca es "segura" y así lo dice la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que ha puesto de manifiesto que "no hay relación causal entre el evento trombótico y la vacuna en sí". Por tanto, reiteró el mensaje de "prudencia y tranquilidad" y máxima vigilancia. En España, la vacuna de AstraZeneca se está administrando a trabajadores esenciales menores de 55 años (bomberos, docentes, policías y algunos sanitarios no de primera línea, entre otros), a los que seguirá la población general entre 45 y 55 años. (EFE)

09.45 | Ucrania registra casi 13.000 casos de coronavirus, el máximo en lo que va del año

Ucrania registró en la última jornada casi 13.000 nuevos casos de coronavirus, el máximo en lo que va de año, informó este viernes (121.03.2021) el ministro de Sanidad, Maxim Stepanov, quien a principios de mes alertó de una tercera ola de la pandemia en el país. En total se notificaron 12.946 positivos, de los que 649 son niños y 450 trabajadores de la salud, escribió en su cuenta de la red social Facebook. Más de 3.840 personas fueron hospitalizadas la pasada noche y 230 fallecieron debido a la enfermedad infecciosa. De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, desde el inicio de la pandemia se han contagiado 1,44 millones de ciudadanos y 27.915 han muerto. (EFE)

09.36 | Fútbol portugués espera que los aficionados regresen a las tribunas el 19 de abril

El presidente de la Liga Portugal, Pedro Proença, espera que los aficionados al fútbol puedan regresar a los estadios lusos a partir del próximo 19 de abril, después de que el jueves fuera anunciado por el Gobierno el plan de desescalada, ante las medidas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19. El primer ministro del país, António Costa, anunció la pasada noche que entre las medidas del plan de desescalada se permitirán a partir del 19 de abril eventos al aire libre y la reapertura de salas de espectáculos, con aforo reducido. En su cuenta de Facebook, Proença aseguró que, dado el plan previsto de desconfinamiento, "estamos seguros de que ese (19 de abril) será el momento para el regreso del calor de los cánticos, del confort de los aplausos, del vibrar de las emociones,...". Portugal ha iniciado un plan gradual de desconfinamiento por lo que a partir del próximo lunes los escolares de hasta 9 años volverán a las aulas, incluidas las guarderías, y abrirán peluquerías y librerías. (EFE)

08.07 | África sobrepasa los cuatro millones de positivos por SARS-CoV-2

África sobrepasó este viernes (12.03.2021) la barrera de los cuatro millones de contagios por SaRS-CoV-2, según informaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del continente (África CDC). Desde que se confirmó el primer contagio continental el 14 de febrero de 2020 en Egipto, los 55 países miembros de la Unión Africana, al la que pertenece África CDC, registran 4.005.204 casos, el 3,4 por ciento del total mundial, según los datos recabados por el organismo hasta las 09:00 hora local (06:00 GMT). De esas infecciones, un total de 107.001 acabaron en muertes (el 4 por ciento del total mundial) y 3.589.067 corresponden a pacientes dados de alta, precisó África CDC. (EFE)

