++ Coronavirus hoy: África lamenta las "promesas vacías" de los países ricos ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

17:11 | Japón renuncia a organizar el Mundial de Clubes

"Hemos tenido que tomar esta decisión", declaró en una conferencia de prensa este jueves (09.09.2021) Kiyotaka Suhara, secretaria general de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA): Japón renuncia a organizar el Mundial de Clubes de fútbol en diciembre debido a las restricciones por la crisis sanitaria.

Suhara subrayó la dificultad de establecer medidas sanitarias ante la falta de tiempo. La federación, que quería organizar la competición para celebrar su centenario, también argumentó sus dificultades económicas debido a la pandemia. La FIFA por el momento no ha decidido sobre la fecha y el lugar del torneo, que podría aplazarse a 2022, según Kyodo. La edición 2020 del Mundial de Clubes, que se disputó en febrero de 2021 en Qatar, la ganó el Bayern Múnich.

17:10 | La Unión Africana denuncia promesas vacías de países ricos

La Agencia de Salud de la Unión Africana atacó hoy a los dirigentes mundiales que no han cumplido sus promesas de compartir las vacunas contra el COVID-19 con las poblaciones más pobres, cuando África se enfrenta a un resurgimiento de la pandemia. En todo África, donde se superó la cifra de 200.000 muertos el martes, el número de casos aumenta a un ritmo alarmante.

"No podemos seguir politizando esta situación haciendo declaraciones que no desemboquen en compromisos firmes", dijo el director de los Centros Africanos de Control y Prevención de Enfermedades, John Nkengasong. "Las promesas no hacen llover vacunas", destacó en una conferencia de prensa en línea. Las principales potencias del G7 se comprometieron en junio a compartir mil millones de vacunas contra el coronavirus con los países en desarrollo, en lugar de los 130 millones prometidos en febrero. "No hemos visto los mil millones de vacunas", dijo Nkengasong. Y denunció una "diplomacia de las vacunas según la cual la gente hace discursos en los medios de comunicación que finalmente no se reflejan en la realidad".

16:37 | Biden ordenará la vacunación obligatoria de los empleados federales

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará esta tarde la vacunación obligatoria contra el COVID-19 de todos los empleados del Gobierno federal, un total de 2,1 millones de personas, informaron este jueves los medios estadounidenses. Biden tiene previsto dar a conocer la decisión en un discurso desde la Casa Blanca a las 17.00 hora local (23:00 CET).

16:21 | Unos 434 millones de niños sin escuela en el sur de Asia

El cierre de escuelas desde hace más de un año a causa de la pandemia ha privado a unos 434 millones de niños de educación formal en el sur de Asia, agravando "desigualdades alarmantes", de acuerdo a un informe publicado este jueves por UNICEF. "Las niñas y niños provenientes de los hogares más desfavorecidos y aquellos con discapacidades han enfrentado mayores dificultades en cuanto al aprendizaje a distancia", indica la agencia.

15:16 | Lagarde: la variante delta puede retrasar la apertura de la economía

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho en rueda de prensa que "el impacto de la pandemia es menos duro" ahora, pero la variante delta podría retrasar la apertura total de la economía. Lagarde afirmó en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno que la economía de la zona del euro repunta claramente, pero el ritmo de mejora dependerá de la evolución de la pandemia".

lgc (afp/efe)