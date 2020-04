+++ Coronavirus: Francia extiende confinamiento hasta el 11 de mayo +++

20:47 (CET). Presidente de Nigeria extiende confinamiento en Lagos y Abuya

El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, decretó este lunes (13.04.2020) una ampliación de dos semanas del confinamiento en las dos principales ciudades del país, Lagos y Abuya y en el estado de Ogún. Buhari dijo en una alocución televisada que "es necesario extender la actual restricción de movimiento", iniciada el 31 de marzo y que iba a expirar el lunes en la capital económica, Lagos, con 20 millones de habitantes, y Abuya, la capital política. Nigeria, el país más poblado de África con más de 200 millones de habitantes, había reportado hasta el domingo 318 casos de coronavirus y diez muertos. (AFP)

20:20 (CET). Francia extiende su confinamiento hasta el 11 de mayo

Francia prorrogó hasta el 11 de mayo las estrictas medidas de confinamiento para combatir la epidemia del coronavirus, que ya causó cerca de 15.000 muertes. A partir de esa fecha se reabrirán "progresivamente" las guarderías y los centros educativos preuniversitarios. "La epidemia no está aún controlada", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en una discurso televisado en el que que anunció la prolongación de la cuarentena en vigor desde el 17 de marzo. Además, dijo que habrá pruebas masivas a todos quienes tengan síntomas. También dio algunas pistas sobre los establecimiento que no podrán volver todavía a la normalidad en la nueva fase que se abrirá a partir del 11 de mayo, como bares, cafés, restaurantes y hoteles, y señaló que los grupos más sensibles a la enfermedad, como personas mayores o con enfermedades crónicas, habrán de seguir confinadas.

Macron también llamó a Europa a mostrar solidaridad con África. "Debemos saber también ayudar a nuestros vecinos de África a luchar contra el virus más eficazmente, ayudarles también en el plan económico anulando masivamente su deuda", sostuvo el mandatario desde el Elíseo. (AFP, EFE)

20:06 (CET). Francia se acerca a los 15.000 muertos por COVID-19

Francia roza los 15.000 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, con un total de total de 14.967 decesos, 574 más en 24 horas, informó este lunes (13.04.2020) la dirección general de Salud en un comunicado. En detalle, se reportaron 335 muertos más en hospitales desde el domingo y las residencias de ancianos informaron de 239 muertos adicionales. El número de personas en cuidados intensivos registró una disminución, con "24 pacientes menos", añadió la DGS, que señaló que actualmente la epidemia se sitúa en una "alta meseta". (AFP)

19:44 (CET). Colombia pide ayuda internacional para atender a venezolanos con COVID-19

El Gobierno colombiano solicitó este lunes (13.04.2020) el apoyo de la comunidad internacional para aumentar los recursos destinados a la atención de venezolanos en el país durante la emergencia sanitaria por la enfermedad del COVID-19. "Queremos hacer un nuevo llamado a la comunidad internacional para conseguir más recursos para la atención de los migrantes venezolanos en Colombia", afirmó el gerente para la migración desde Venezuela, Felipe Muñoz. El coronavirus SARS-CoV-2 ya deja 2.776 personas contagiadas en Colombia, de las cuales 109 han fallecido y 270 se han recuperado.

"Somos hoy por hoy el país que tiene más recepción de migrantes en el mundo y lo hemos hecho de manera generosa. No obstante, con la aparición del virus (...) hemos incluido en la atención de salud a los migrantes, pero esto nos representa una presión sobre los recursos", agregó el funcionario. Además, el Ministerio de Salud manifestó en un comunicado que la respuesta a la pandemia ha sido una prioridad fundamental para el país y que a esto, "se suma la atención a la migración desde Venezuela, que aun representa uno de los mayores retos para Colombia en su historia reciente". (EFE)

19:12 (CET). Chile supera los 7.500 contagios y defiende su "cuarentena estratégica"

El Gobierno de Chile informó este lunes (13.04.2020) que los casos de COVID-19 ascienden a 7.525 y defendió su estrategia para luchar contra la pandemia, que pasa por declarar cuarentenas "específicas" en distintos barrios o ciudades, en vez de declarar el confinamiento total de todo el país. "La estrategia tomada por el presidente Piñera es la más adecuada para nuestro país y creo que, en parte explica esta estrategia, que ciertos pronósticos muy catastrofistas que vimos al inicio de este brote epidémico no se están cumpliendo", señaló en su rueda de prensa diaria el ministro chileno de Salud, Jaime Mañalich. Chile, donde los expertos esperan que el pico de la pandemia se dé entre finales de abril y principios de mayo, registró en las últimas 24 horas 312 nuevos casos y dos nuevas muertes, que es la cifra más baja en once días y eleva el dato total de fallecidos a 82. (EFE)

18:55 (CET). Turquía impondrá toques de queda los fines de semana

El Gobierno turco impondrá a partir de ahora un toque de queda durante todos los fines de semana para frenar la propagación del coronavirus, anunció este lunes (13.04.2020) el presidente Recep Tayyip Erdogan. "Hemos tomado la decisión de continuar con los toques de queda los fines de semana mientras haga falta", dijo el presidente durante un discurso transmitido en directo por la cadena NTV. "Quiero decir desde ahora mismo que del viernes 17 de abril a las 24.00 horas hasta las 24.00 horas del domingo 19 se aplicará la prohibición de salir a la calle", agregó Erdogan. (EFE)

18:49 (CET). Latam comienza su suspensión total de vuelos internacionales

Este lunes (13.04.2020) comenzó a regir la suspensión de manera completa de vuelos internacionales anunciada por la aerolínea Latam, que se prolongará hasta el próximo 30 de abril debido a las restricciones sanitarias impuestas a causa de la expansión de la pandemia del coronavirus por el mundo. Hasta esa fecha la empresa sólo volará dentro de Chile y Brasil y evaluará la medida conforme a las necesidades y demanda por viajes. A mediados de marzo la línea aérea ya había suspendido el 90 por ciento de sus vuelos internacionales y 40 por ciento de los vuelos dentro de Chile, sumando un total del cierre del 70 por ciento de sus operaciones. (EFE)

18:20 (CET). Italia supera los 20.000 muertos por la crisis del coronavirus

Los fallecidos en Italia con coronavirus alcanzaron este lunes (13.04.2020) los 20.465, al registrarse 566 en las últimas 24 horas, una cifra muy superior a los 431 del domingo, que fue la más baja en las últimas tres semanas. El número total de contagios se situó en las 159.516 personas, lo que supone un aumento de 3.153 en el último día, confirmando la tendencia de reducción de contagios de los últimos días. El número de personas actualmente positivas en test de coronavirus en Italia es de 103.616, con un aumento de 1.363 respecto al domingo, cifra menor que los días anteriores. De ellas, 72.33 están aisladas en sus casas con síntomas leves (el 70 por ciento del total) 28.023 ingresadas en los hospitales y 3.260 en cuidados intensivos. (EFE)

18:15 (CET). Nueva York ya tiene más de 10.000 muertos desde inicios de la pandemia

Un total de 10.056 personas han fallecido por COVID-19 en el estado de Nueva York, epicentro mundial de la enfermedad, anunció este lunes (13.04.2020) el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo. En su conferencia diaria, Cuomo comparó esta cifra con las 2.753 víctimas mortales causadas por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas y aseguró no obstante que los muertos en las últimas 24 horas (671) han registrado un descenso respecto a los días anteriores. (EFE)

18:06 (CET). El COVID-19 es 10 veces más mortal que la A(H1N1)

El nuevo coronavirus es diez veces más mortífero que el virus responsable de la gripe A(H1N1) surgido a finales de marzo de 2009 en México, aseguraron este lunes (13.04.2020) las autoridades sanitarias mundiales, que instaron a un levantamiento del confinamiento "lento". "Los datos recabados en varios países nos dan una imagen más clara de este virus (...) Sabemos que el COVID-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal: 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripe de 2009", declaró el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una videoconferencia de prensa desde Ginebra. (AFP)

17:47 (CET). Bélgica no prevé modificar medidas de confinamiento

Bélgica no prevé modificar las medidas de confinamiento que aplica desde hace exactamente un mes para frenar el avance del coronavirus, pese a la disminución de las hospitalizaciones, porque todavía no se han logrado los objetivos necesarios para revisar la estrategia, dijeron este lunes (13.04.2020) las autoridades. El Centro de Crisis y el Servicio Público Federal de Salud informaron en rueda de prensa de los últimos datos sobre la epidemia en Bélgica: 942 nuevas infecciones en las últimas veinticuatro horas, 310 hospitalizaciones y 303 muertos (incluidos 105 casos confirmados y el resto sospechosos, producidos sobre todo en residencias de ancianos). Además, 239 personas fueron dadas de alta. "Para poder pasar a la siguiente fase en la gestión de la epidemia, empezar a repensar las medidas a tomar, no solo hace falta que bajen las hospitalizaciones", indicó el portavoz del equipo interfederal belga contra el coronavirus, el virólogo Emmanuel André. (EFE)

17:33 (CET). Putin afirma que Rusia debe prepararse para situación "extraordinaria"

El presidente Vladimir Putin afirmó este lunes (13.04.2020) que Rusia necesita un plan para un escenario "extraordinario" por el nuevo coronavirus, en un momento en el que el número de contagios crece con rapidez en el país. Según el último balance oficial, Rusia suma 18.328 casos de contagio y 148 fallecidos, con un aumento de 2.558 casos en las últimas 24 horas, un récord desde la aparición del virus en el territorio. Las próximas semanas serán "decisivas" para la lucha de Rusia contra el virus, mientras la situación "está cambiando prácticamente cada día, y desafortunadamente no para mejor", declaró Putin durante una reunión por videoconferencia con funcionarios. El presidente los instó a "considerar todos los escenarios de cómo evolucionará la situación, incluso los más complejos y extraordinarios". (AFP)

Vladimir Putin.

16:51 (CET). Detienen a director de asilo en Serbia tras detectarse 144 casos de COVID-19

El director de un asilo de ancianos en la ciudad meridional serbia de Nis fue arrestado este lunes (13.04.2020) por el incumplimiento de las medidas sanitarias después de que se detectaran 144 casos de COVID-19 entre los internos y los empleados del centro. Al detenido se le acusa de un delito contra la salud y podría ser castigado con hasta doce años de cárcel, declaró en una rueda de prensa en Belgrado Zoran Gojkovic, el secretario de Sanidad de la región de Vojvodina. Los 140 casos entre los usuarios del centro y cuatro entre los empleados fueron confirmados en las últimas 24 horas. Gojkovic declaró que la situación en el centro de ancianos en Nis es consecuencia del "poco respeto a las estrictas normas establecidas para tales instituciones, como visitas o salidas", prohibidas desde los primeros días de la epidemia en Serbia. Hasta ahora ha habido pocos pacientes confirmados en los asilos de ancianos en el país, donde hay 4.054 casos confirmados y 85 muertos. (EFE)

16:13 (CET). Reino Unido registra otros 717 muertos en 24 horas y ya suma 11.329

La epidemia del nuevo coronavirus dejó 717 muertos en las últimas 24 horas en hospitales del Reino Unido, con lo que ya suman 11.329 los decesos causados por la COVID-19, anunció este lunes (13.04.2020) el ministerio de Salud. Unas 4.500 personas más dieron positivo a la COVID-19 en 24 horas, declaró el ministro, lo que eleva a casi 89.000 los infectados desde el inicio de la epidemia. (AFP)

15:59 (CET). Muere marino de portaaviones estadounidense contagiado por coronavirus

Un marinero del portaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt murió este lunes (13.04.2020) a raíz de complicaciones de la COVID-19 en la isla de Guam, donde el barco, con más de 500 infectados por el coronavirus, fue parcialmente evacuado, anunció la Armada. El marino, cuya identidad y edad no fueron reveladas, fue hallado inconsciente en la mañana del viernes durante un control médico diario en las instalaciones de la tripulación y fue transferido a una unidad de cuidados intensivos del hospital de Guam, en el Pacífico occidental, precisó la Armada estadounidense en un comunicado.(AFP)

15:33 (CET). El Sporting de Portugal reduce salario de su plantilla un 40 por ciento

El Sporting de Portugal ha decidido reducir en un 40 por ciento el salario de toda la plantilla del primer equipo, incluido el del cuerpo técnico. Según confirmaron este lunes (13.04.2020) a EFE fuentes del club, los jugadores verán reducido su salario durante los tres primeros meses, a la espera de que se retome la Liga de Portugal, suspendida por la pandemia da Covid-19. El Benfica también tiene previsto reducir el salario de los jugadores, aunque, de momento, no han concluido las negociaciones entre la plantilla y la directiva, mientras que el Oporto no ha avanzando nada con esta cuestión, aunque se prevé que también haya reducciones. El Braga ha acordado reducir el salario de sus jugadores un 50 %, mientras que la plantilla del Marítimo contempla una rebaja del 30 % para los próximos meses. (EFE)

DZC

Cuarentena global: la vida en los balcones ¿Sala de concierto? Innecesario Davor Krmpotic no tiene que tocar en una sala de concierto para llegar a miles de personas con su saxofón. Desde su balcón su música resuena sobre la ciudad portuaria croata de Rijeka con sus casi 130.000 habitantes. Su saxofón suena todos los días. Solo los ignorantes desearían que Krmpotic tuviese un piso en el sótano.

Cuarentena global: la vida en los balcones Balcón simple, música alegre La música en vivo no solo suena en Rijeka desde el balcón. A los miembros del Orquesta Barroca de Friburgo no les molesta los trastos a su alrededor. Tocando la "Oda a la alegría", de Ludwig van Beethoven, participaron en un "flash mob" de música en toda Alemania. Los conciertos de balcón en Italia sirvieron de modelo.

Cuarentena global: la vida en los balcones Peligro mortal para los que no tienen un balcón También en Bélgica, el Gobierno ha pedido a la gente que se quede en casa. ¿Y qué hace la gente que no tiene un balcón y aun así quiere tomar un poco de aire fresco? Siéntate en el alfeizar. Un movimiento equivocado y el virus sería la menor de tus preocupaciones.

Cuarentena global: la vida en los balcones ¿El balcón como refugio? Mejor no. Balcones del crucero "Spectrum of the Seas". El crucero partió de Alemania por primera vez hace un año. Ahora se encuentra en Australia, pero sin pasajeros. Son miembros de la tripulación que ahora disfrutan la vista hacia el puerto de Sydney desde los balcones.

Cuarentena global: la vida en los balcones Gran balcón, gran vista Parece la última escena de una película de Hollywood, pero es una mujer pasando el rato en Katmandú. En la capital de Nepal hay un toque de queda desde hace dos semanas. Pero en lo alto se debería estar a salvo del virus.

Cuarentena global: la vida en los balcones ¿Cortar el pelo? ¡Adelante! En Hula, en el sur del Líbano, un balcón se transforma en una peluquería. Parece ser una solución muy práctica: el pelo cortado simplemente se va con el viento.

Cuarentena global: la vida en los balcones ¿Conseguir comida? ¡Ningún problema! La necesidad es la madre de la invención. Este buen hombre en Marsella no debe salir de su apartamento. Los vecinos han llenado una bolsa con alimentos para él. Ahora la sube con paños anudados.

Cuarentena global: la vida en los balcones ¿Ejercicios? ¡Claro que sí! Sebastian Manko es un entrenador personal en Burdeos. Para asegurar que los residentes de esta casa de retiro en la ciudad francesa se mantengan en forma durante la pandemia, Manko ejercita con ellos. Eso sí, desde una distancia segura de ellos, quienes están particularmente en riesgo en la pandemia.

Cuarentena global: la vida en los balcones ¿Deportes competitivos? ¡También son posibles! Hans-Peter Durst es un atleta de alto nivel. Ganó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Desde un accidente de tráfico hace 26 años su sentido del equilibrio se ha visto perturbado. Su campo de visión está restringido y su capacidad de reacción es reducida. Pero con el triciclo todo eso no es un problema. Durst sigue entrenándose, en su gran balcón.

Cuarentena global: la vida en los balcones El tamaño importa Este balcón en Mónaco ofrece un poco más espacio. Se extiende por dos pisos del Tour Odeón e incluso tiene una piscina con tobogán. Perfecto para pasar una cuarentena. Pero no es un placer barato: el balcón y el piso que lo acompaña cuestan alrededor de 300 millones de euros.

Cuarentena global: la vida en los balcones El sol contra la palidez Humor negro en tiempos del coronavirus: mientras otros se tienen que quedar en sus cuartos, en Fráncfort del Óder un esqueleto tiene el balcón para sí solo. Autor: Marco Müller



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |