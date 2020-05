Coronavirus: “Esta crisis es una nueva oportunidad para Europa”

DW: Según las previsiones, Polonia podría ser el país de la UE que mejor saldría de la crisis del coronavirus. ¿Cree que puede ser así?

Jadwiga Emilewicz: Si Estados enteros y sectores económicos están confinados, ningún instrumento, ni de política fiscal ni monetaria, puede conseguir algo. Pero los primeros datos sobre cómo resistirá la economía polaca este difícil momento se pueden interpretar con cauteloso optimismo. Asumimos después de las primeras semanas de "congelamiento" que el desempleo aumentaría mucho más. Sin embargo, debe quedar claro que vivimos bajo una inseguridad extrema. Pero parece que una economía que depende en gran medida de las pequeñas y medianas empresas, y para la cual el mercado interno es fundamental, ha demostrado su valía en la crisis.

Una vez dijo que Polonia podría incluso beneficiarse de la crisis. ¿Sigue siendo eso actual?

Hasta ahora, el movimiento antiglobalización era un movimiento más bien social, al margen de la vida política, mientras que hoy en día se están llevando a cabo procesos de desglobalización reales. Una de las primeras frases en los nuevos planes de reconstrucción de la Comisión Europea es redefinir la seguridad. La seguridad, no solo militar y material -petróleo y gas-, sino la manera en que consideramos ahora también la ropa protectora, la protección facial, los desinfectantes, cuya fabricación hemos abandonado gradualmente en Europa en las últimas décadas. La reconstrucción de las cadenas de valor locales será un aspecto relevante durante, al menos, los próximos diez años. Y ahí podemos demostrar nuestras habilidades. Hay muchos subcontratistas en la industria automotriz y en la de fabricación de mobiliario en Polonia que producen, sobre todo, para el mercado alemán. Nuestros informáticos trabajan para muchos mercados de todo el mundo.

"Desglobalización" significa "menos de China”, ¿pero también "más de Alemania”, o "sin Alemania”?

Al comienzo de la pandemia, debido al confinamiento, se decía que la comida escasearía en Polonia. Sin embargo, este país es uno de los mayores productores de alimentos en Europa. El 85 por ciento de los alimentos en el mercado polaco se elabora en Polonia. Tenemos toda la cadena, desde el campo hasta la mesa. Pero hemos recibido llamadas de Portugal, donde el mercado de alimentos se basa en las importaciones, y nos preguntaban cuánta cantidad podíamos enviar. Pero esto no ocupa solo a Polonia, porque vemos en las declaraciones hechas por Macron, Merkel, o mi colega Altmaier [Peter Altmaier, ministro alemán de Economía y Energía, N. de la R.], quien también dice que queremos ver qué sectores podemos recuperar, que el objetivo y el propósito de la Unión Europea están adquiriendo un nuevo significado.

Las fronteras polacas aún son muy porosas. Según su experiencia, ¿cuánto ha perjudicado esto a la economía?

Muchos trabajadores de las zonas fronterizas, quienes perdieron su trabajo y trabajaban en Alemania, la República Checa o Lituania, se pusieron en contacto con nuestro ministerio. Ahora comienza la temporada de los trabajadores estacionales. Las fronteras cerradas son un gran problema, especialmente para los países donde el turismo es una industria importante. Estamos pensando en abrir las fronteras alrededor del 15 de junio, pero esto debe hacerse con mucho cuidado, manteniendo la distancia social, la protección facial, o por medio de tests.

Gran parte de los productos agrícolas polacos se quedan en el país. ¿Cambiará eso luego de la crisis del coronavirus?

¿No podría el turismo de Polonia, con todas sus playas y lagos arenosos, ser el gran ganador de la crisis, ya que podría atraer a todos aquellos alemanes que prefieren no volar al sur en avión?

La industria del turismo está observando la situación con gran interés y está esperando las vacaciones de verano, que serán diferentes a las anteriores. Muchos polacos han decidido no viajar al extranjero. La participación del sector en el PIB ha aumentado del seis al 12 por ciento.

Por otro lado, el turismo y la gastronomía sufrieron particularmente en las primeras semanas. Pero ahora, ese sector nos dice que es difícil encontrar alojamiento para la temporada de verano.

¿Comparte la opinión de que Europa ha fallado en esta pandemia?

Diría que, cuando comenzó la crisis, los Estados fueron los primeros en responder. La Comisión de la UE reaccionó tarde. La mayor crítica a las instituciones europeas vino del sur de Europa y resultó de la sensación de haberlos dejado solos.

Pero esta crisis es también una nueva oportunidad para la Comunidad Europea. Generaciones enteras estaban convencidas de que la gente de su edad estaría mejor que la generación de sus padres. Y en mi opinión, esto se quebró antes de la pandemia. Pienso en señales como las protestas de los "chalecos amarillos" en Francia, o las elecciones regionales en Alemania.

Tenemos que empezar a pensar en el "Proyecto Europa" no solo en categorías económicas, porque si este es el único pensamiento con el que nos vamos a dormir y nos despertamos, los ciudadanos de los países miembros responderán de inmediato durante una crisis económica que ya no necesitan a la UE, porque no garantizan seguridad económica. Los polacos creen que esta comunidad es más que solo el Producto Interno Bruto o el Banco Europeo de Inversiones.

Jadwiga Emilewicz nació en Krakovia en 1974, fue ministra de Desarrollo Económico desde 2019, y desde 2020 es vice primera ministra de Polonia. Esta doctora en Politología y becaria de Oxford es la vicepresidenta del partido "Porozumiene", que gobierna en coalición con el partio PiS y el Partido Solidario de Polonia.

Entrevistadores: Magdalena Gwozdz (DW) y Jan Pallokat (ARD Estudio Varsovia)

