Coronavirus en Colombia: red de vecinos socorre a los ancianos de Bogotá

"Hola vecinos, les ofrezco mi ayuda para hacer las compras a aquellas personas del barrio que por ser mayores o estar enfermas no deban salir de casa", escribió Ana María Noguera (45) en el grupo de vecinos en Facebook "Teusaquillo me importa". Lo que no esperaba la redactora y editora de libros es que su mensaje tuviese la repercusión que tuvo.

Sorpresivamente, las personas que respondieron no necesitaban su ayuda, sino que se sumaron a su causa. En pocos días, este primer intercambio virtual se convirtió en una red de voluntarios que ahora apoya a personas mayores y vulnerables en tiempos del coronavirus. Para muchos es un apoyo necesario, porqué desde del viernes pasado (20.03.2020) rige un aislamiento preventivo obligatorio para los 2,6 millones de colombianos mayores de 70.

La medida, aunque buscar cuidar a las personas más vulnerables, también pone en riesgo a todos aquellos que desempeñan alguna labor para ganarse la vida. según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), alrededor del 75 por ciento de la población mayor colombiana no accede a una pensión. Ayudas estatales como "Colombia-Mayor" solo apoya a unos 1,5 millones de personas. Así, muchas personas mayores dependen de la ayuda de sus familias o tienen que seguir trabajando. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2018, el 9,1 por ciento de la población es mayor de 65 años, alrededor de 4,4 millones de personas. Un gran segmento de esta población teme ahora no poder pagar el alquiler o la comida.

Residentes y diferentes colectivos ofrecen alimentos y suministros a la población mayor y personas sin hogar durante la preparación para la simulación del aislamiento contra el COVID-19 en Bogotá.

Red de ayuda para personas mayores

Noguera se sorprendió de la cantidad de comentarios que recibió en su mensaje. En pocos días se creó una red de ayuda bastante elaborada, primero en el barrio histórico capitalino de Teusaquillo, y después en toda la ciudad. Organizándose por grupos de WhatsApp, localizaron gente vulnerable y voluntarios en toda la ciudad. El viernes ya hubo más de 200 personas dispuestas a ayudar tan solo en Teusaquillo y 50 personas vulnerables que recibieron ayuda.

"Empezamos con crear un mapa de personas vulnerables, que podrían necesitar ayuda", aseguró Noguera. "Algunos vecinos conocían a un señor mayor que trabaja cuidando los carros. Nos reunimos para recoger dinero y comprarle comida, para que no salga más. De ahí, empezamos con crear un mapa de personas vulnerables, que podrían necesitar ayuda", agregó.

Juan Sebastián Duque (34) trabaja normalmente como emprendedor digital. Al leer el mensaje de Noguera se interesó y pensó en una manera de cómo contribuir. Duque decidió entonces crear formularios digitales para registrar a los voluntarios y poder ingresar las posibles tareas, como colectar donaciones, realizar compras o pasear mascotas. "Ayudó mucho con el registro de jóvenes dispuestos a ayudar", afirmó Duque. No obstante, "la población mayor no está tan acostumbrada a usar sistemas digitales", apuntó.

Por este motivo, la interacción directa entre voluntarios y personas necesitadas es una prioridad. Luz Stella Colmenares (38), pastora de la Iglesia diálogos y fe, coordina un grupo de voluntarios, recoge alimentos y donaciones y localiza a personas vulnerables. "Ayer encontramos una anciana que vende flores en el supermercado", dijo Colmenares. "Le dimos comida para varios días, para que se alimentara. Se pudo a llorar. Fue una semana muy dura para ella. Aparte de tener que ganarse la vida vendiendo, le invade el miedo a contagiarse a su edad", agregó.

Bogotá comenzó el viernes el simulacro de aislamiento obligatorio decretado por la alcaldesa Claudia López para prepararse para una cuarentena destinada a contener la pandemia de COVID-19.

No solo las personas mayores son vulnerables

Pero no son solo los ancianos los que se benefician de estas ayudas. El jueves, Colmenares y otros voluntarios encontraron a una mujer desplazada con sus dos bebés en la calle que no pudo pagar el alquiler diario de 20.000 pesos colombianos (4,50 euros), porque, según ella, la gente ahora no realiza compras en la calle. "Ellos también necesitan nuestra ayuda en estos tiempos difíciles. Ahora no es tiempo de solamente pensar en nuestra propia nevera", aseguraron los voluntarios.

El presidente colombiano, Iván Duque, por su parte, declaró que habrá un pago único de 240.000 pesos colombianos (54 euros) a los mayores más pobres. "Eso no alcanzará", manifestó Camila Manzanares (32), quien maneja, entre otros, el contacto con las autoridades locales en Teusaquillo. "Solo el dinero no ayuda a la gente. Necesitamos ayudarles a realizar las compras", agregó. Actualmente, Manzanares está en contacto con las autoridades locales para obtener tapabocas, guantes y pruebas de coronavirus para los voluntarios. Lo peor, cuenta ella, sería infectar a la gente que realmente quieres ayudar.

Ahora la situación seguirá agudizándose. A partir del próximo miércoles, el toque de queda aplicará por lo menos durante 19 días para todos los colombianos. La red de voluntarios ya solicitó, según reveló Manzanares, el permiso a las autoridades locales para seguir llevando a cabo la tareas de ayuda. Como solo se permite que un miembro por familia salga a hacer las compras, el equipo tiene que crecer, dijo. Manzanares no cree que vayan a ser solo 19 días. "Nos estamos preparando para un período mucho más largo". (few)

