Coronavirus: cumbre de donantes de la UE recauda 6.150 millones de euros

La cumbre global de donantes organizada este sábado (27.06.2020) por la Comisión Europea logró recaudar 6.150 millones de euros para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y una vacuna universal contra el coronavirus, informó el Ejecutivo comunitario. Megaestrellas de la música y el espectáculo, como Coldplay, Miley Cyrus y Dwayne "The Rock" Johnson, apoyaron la actividad.

El evento, auspiciado por la organización estadounidense Global Citizen, forma parte de la campaña "The Global Goal: Unite for our Future" y es la continuación de la conferencia para recaudar fondos organizada por la CE el pasado 4 de mayo, que llevaba recaudados ya 9.844 millones de euros. Sumado lo comprometido esta jornada, el total disponible para acelerar la lucha contra el COVID-19 asciende a 15.900 millones de euros.

Asimismo, se logró el compromiso de producir 250 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, cuando esté disponible, reservadas para países con ingresos bajos y medios. "Pensar que uno puede vencer a este virus vacunando solo a sus propios ciudadanos mientras se deja de lado al resto, es sencillamente un error", dijo la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen.

Lejos de la meta

La política inauguró la conferencia anunciando que un cómputo de partida de 4.900 millones de euros, lejos aún del objetivo de los 10.000 millones de euros. "Sólo acabaremos con esta pandemia cuando se haya terminado en todas partes", aseguró von der Leyen. "Y esto supone que todas las personas del mundo tengan acceso a los tests, a los tratamientos y a las vacunas, vivan donde vivan, sean de donde sean, sean quienes sean", insistió.

En la cumbre intervinieron de forma telemática los representantes de decenas de Gobiernos, instituciones internacionales, organizaciones filantrópicas y sin ánimo de lucro, y empresas, así como científicos y artistas. Entre otros, participaron los líderes de Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Angela Merkel, Italia, Giuseppe Conte; Reino Unido, Boris Johnson; Bélgica, Sophie Wilmès; Grecia, Kyriakos Mitsotakis; o Nueva Zelanda, Jacinda Arendt, entre otros.

DZC (EFE, AFP, dpa)

Curiosas campañas anticoronavirus ¡Cuidado, viene el virus! Un policía disfrazado del nuevo coronavirus SARS-CoV-19 muestra cómo éste se extiende por las calles de la metrópoli india de Chennai. Si bien la imagen tiene un aspecto carnavalesco, se trata de informar sobre un peligro serio.

Curiosas campañas anticoronavirus Llamar la atención sobre el coronavirus Con este tipo de desfiles, las fuerzas del orden buscan llamar la atención de los transeúntes. El policía en la imagen recorre las calles para recordar a las personas que respeten la distancia social. Esto es especialmente importante en una ciudad como Chennai, con siete millones de habitantes.

Curiosas campañas anticoronavirus Un cubretrompas Bueno, seamos honestos, la mascarilla no cubre realmente la trompa del elefante. La figura del paquidermo sobre el monopatín es jalada por las calles de Chennai para informar sobre el confinamiento.

Curiosas campañas anticoronavirus ¡Dios mío! El hombre en la imagen se disfrazó del dios hindú de la muerte, Iama. Sin embargo, modificó un poco su disfraz con globos que representan el coronavirus. Con acciones como esta, la Policía de la capital india de Delhi recuerda a las personas la necesidad de respetar el distanciamiento social y permanecer en casa. Desde hace seis semanas, India está bajo cuarentena.

Curiosas campañas anticoronavirus La mascota de la pandemia Si bien, a primera vista, se podría pensar que se trata de la mascota de algún mundial de fútbol, la figura representa el coronavirus. Un policía boliviano, disfrazado de SARS-CoV-2, busca informar a los transeúntes sobre el letal virus y la peligrosa situación que se vive actualmente a raíz de la pandemia.

Curiosas campañas anticoronavirus Trabajo en equipo En total, dos "virus" de la Policía de La Paz, la capital boliviana, recorren las calles para llamar la atención sobre el distanciamiento social. En marzo, Bolivia declaró el estado de emergencia sanitaria. Las elecciones, previstas para el tres de mayo, fueron pospuestas por tiempo indefinido. Entre las 7 y las 12 de la mañana, solo una persona por familia puede salir a hacer las compras.

Curiosas campañas anticoronavirus Cuestión de gustos ¿Una idea linda o de mal gusto? En este caso no se trata de una acción estatal, sino del proyecto privado de un panadero palestino en Chan Yunis, en la parte sureña de la Franja de Gaza. No está claro si solo quiere advertir de la COVID-19 o ganar más dinero. Quizá ambas cosas.

Curiosas campañas anticoronavirus Comida con mascarilla Estas galletas solo se pueden comer con mascarilla, puesto que todas llevan una. "Emoji de tapabocas" se llama esta especialidad de una panadería en la ciudad alemana de Dresde. Desde luego, las galletas nos recuerdan que debemos usar mascarillas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Curiosas campañas anticoronavirus Unidos contra el coronavirus Una cadena humana contra el coronavirus sería contraproducente, ya que dispararía el número de contagios. Pero, simbólicamente, en el marco de una obra de arte, envía un mensaje alentador. Se trata de una acción a cargo del artista francés Saype, que se puede ver en miniatura entre los hombres palitos en la imagen. Y es que la obra no es precisamente pequeña.

Curiosas campañas anticoronavirus Gigantesca Desde lejos se puede apreciar la obra, de 3.000 metros cuadrados, en su totalidad. Titulada "Más allá de la crisis" fue creada en una pradera en los Alpes suizos. El mensaje principal del artista: "Tras la crisis, todos debemos mirar en la misma dirección". La obra es biodegradable y habrá desaparecido en pocas semanas. Autor: Marco Müller



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |