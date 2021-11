Coronavirus: Austria se prepara para confinar a los no vacunados

El gobierno de Austria anunció este viernes (12.11.2021) que espera confinar a partir de la próxima semana a todas las personas que no estén vacunadas contra el SARS-CoV-2 o hayan superado la enfermedad, una medida que busca negociar durante el fin de semana con las autoridades de las nueve regiones del país y poner en discusión en el Parlamento.

El canciller federal, Alexander Schallenberg, anunció que su intención es que este domingo se le "dé luz verde" a esa restricción ante el "vergonzoso" nivel de vacunación en Austria, que llega al 65 por ciento de la población y es uno de los más bajos de Europa Occidental. Las regiones de Alta Austria y Salzburgo ya anunciaron un confinamiento a los no vacunados, aunque sin detallar de qué forma se aplicará.

Precisamente para tener una política nacional homogénea frente al avance de la pandemia, Schallenberg busca alcanzar criterios comunes. "La situación es muy tensa. Queremos encontrar soluciones únicas para todo el país, para todos los Estados federados", dijo el político conservador, quien pidió nuevamente a la población que acuda a vacunarse.

Los vacunados no deben pagar por los otros

"La mayoría de la población que se ha protegido, que se ha vacunado, no debe ser la que tenga que ir a un confinamiento ahora para proteger a la minoría que no se ha protegido", afirmó el dirigente, que ya el jueves había adelantado que el invierno y las fiestas navideñas serán "incómodas" para los no vacunados. Este viernes fue más claro: "El objetivo es claro: el domingo queremos dar el visto bueno a un confinamiento nacional para los no vacunados", dijo.

Desde el lunes ya se aplica en todo el país la prohibición de que quien no esté vacunado o no haya pasado la enfermedad acceda a locales de ocio y gastronomía, centros de estética o eventos con más de 25 personas. El Gobierno ha establecido un periodo de transición en el que esos servicios son accesibles a quien haya recibido ya una dosis y presente un test PCR negativo reciente.

El ministro de Salud, Wolfgang Mueckstein, anunció además este viernes que decretará la vacunación obligatoria para los trabajadores del sector sanitario.

DZC (EFE, AFP)