Coronavirus: Aflojar las restricciones debería vincularse a la apertura de los colegios

En Alemania llevamos más de un año conviviendo con la pandemia, a veces con más, a veces con menos restricciones. Durante meses hemos estado en confinamiento. Está regulado el número de personas con las que podemos reunirnos en privado, tenemos restricciones de toque de queda nocturno y tenemos que hacernos la prueba de COVID antes de ir a la peluquería.

Está claro que mucha gente quiere recuperar su libertad. Insisten en su derecho fundamental. Con toda la razón. Pero, ¿no es injusto conceder la libertad a los que se han vacunado y a los que se han recuperado, cuando ni siquiera hemos llegado al punto en que todo el que quiera pueda vacunarse? ¿No serían entonces las personas que se han quedado atrás desde el inicio de la crisis -niños, adolescentes, adultos jóvenes- las que tendrían que pasar a un segundo plano? Actualmente, según el Instituto Robert Koch, poco más del ocho por ciento de la población alemana está totalmente vacunada. Ni siquiera un tercio ha recibido la primera vacuna.

Regalos antes de las elecciones federales

Uno tiene la impresión de que aquí se reparten regalos electorales, especialmente a las personas mayores. Porque lo que llama la atención es que los que aún no pueden votar en las elecciones federales de septiembre se están quedando en el tintero. Al fin y al cabo, ni siquiera existe una vacuna aprobada para niños y jóvenes. Así, mientras los adultos pueden volver a reunirse y estar juntos en grupos más grandes, los niños de la guardería y de la escuela siguen en el sistema de emergencia o son educados en casa. No se les permite reunirse con sus amigos o practicar juntos en el club deportivo. Es como sentarse al lado de un niño pequeño, llenarse la boca de caramelos y no darle ninguna golosina. Puedes hacerlo, pero es cruel.

El hecho de que la ministra de Familia, Franziska Giffey, y la ministra de Educación, Anja Karliczek, quieran ahora imponer el derecho a la guardería para los niños de primaria es el último chiste de la política educativa. ¿Qué tal si, en cambio, se garantiza que los niños puedan acudir a la escuela todos los días y recibir enseñanza en ella incluso en tiempos de crisis?

Los niños y los adolescentes sufren especialmente la pandemia y, sin embargo, apenas son tenidos en cuenta por los políticos. Según un reciente estudio de la Fundación Bertelsmann, muchos se sienten parcial o permanentemente solos y, en algunos casos, agobiados psicológicamente. A esto se suman los temores sobre el futuro. Más de la mitad de los encuestados no se sienten atendidos por los políticos, según otro resultado de la encuesta.

Vincular aflojamiento a la apertura de los colegios

Con la debida comprensión del hecho de que las libertades son derechos fundamentales y, por supuesto, deben ser restauradas urgentemente: no debemos olvidar que también existe el derecho a la educación, que desgraciadamente se ha descuidado en este país durante demasiado tiempo. Según las estimaciones, en el curso de la pandemia, uno de cada cuatro escolares no ha podido seguir el ritmo de su enseñanza. Al mismo tiempo, la escuela es mucho más que una fábrica de conocimientos, el jardín de infancia más que un simple depósito para gente pequeña. Los niños y jóvenes conocen allí a sus amigos, aprenden a defenderse y a estar ahí para los demás, y desarrollan su personalidad.

¿Por qué no dejar que los aflojamientos solo entren en vigor cuando las escuelas y guarderías vuelvan a funcionar con normalidad? El argumento de que aún podría tardar una eternidad podría ser un incentivo para que los políticos hagan todo lo posible por reabrir las escuelas y guarderías a todo el mundo lo antes posible y hacer así la pandemia más soportable para los niños y jóvenes. Ya sería hora.

