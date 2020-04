Corea del Sur asegura que Kim Jong Un está “vivo y bien”

El líder norcoreano Kim Jong Un está "vivo y bien" de salud, aseguró este domingo (26.04.2020) un asesor de seguridad del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, minimizando los rumores sobre la salud de Kim.

"Nuestra posición en el gobierno es firme", dijo el asesor especial de Moon sobre seguridad nacional, Moon Chung-in, en una entrevista con CNN: "Kim Jong Un está vivo y bien". El funcionario aseguró que Kim se encontraba en Wonsan, una ciudad turística en el este del país, desde el 13 de abril y agregó que "hasta el momento no se han detectado movimientos sospechosos".

Las conjeturas sobre la salud de Kim se han multiplicado desde su notable ausencia de las celebraciones del 15 de abril por el cumpleaños de su abuelo Kim Il Sung, el fundador de Corea del Norte, el día más importante en el calendario político del país.

Kim no ha hecho una aparición pública desde que presidió una reunión del Buró Político del Partido de los Trabajadores el 11 de abril, y al día siguiente los medios estatales informaron que había inspeccionado aviones de combate en una unidad de defensa aérea.

Su ausencia en las celebraciones del 15 de abril ha desatado una serie de rumores no confirmados sobre su estado de salud, versiones descartadas por funcionarios en Seúl. "No tenemos nada que confirmar y hasta ahora no se ha detectado ningún movimiento especial dentro de Corea del Norte", señaló la oficina presidencial de Corea del Sur en un comunicado la semana pasada.

Daily NK, un medio de comunicación en línea dirigido principalmente por desertores norcoreanos, informó que Kim se estaba recuperando después de someterse a un procedimiento cardiovascular a principios de este mes.

El pasado lunes, el periódico oficial Rodong Sinmun informó que Kim había enviado un mensaje de agradecimiento a los trabajadores del gigantesco proyecto de turismo costero Wonsan Kalma. Fue el último de una serie de informes en los últimos días de declaraciones emitidas o acciones tomadas en nombre de Kim, aunque ninguno llevaba fotos del dirigente.

ama (afp, efe, cnn, Forbes, New York Post)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |