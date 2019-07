Corea del Norte realiza nuevo lanzamiento de misiles

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur aseguró este miércoles (31.07.2019) que Corea del Norte hizo un nuevo lanzamiento múltiple de proyectiles desde su costa oriental. La agencia de noticias Yonhap detalló que la operación fue realizada desde la península de Hodo, y que se trató de dos misiles balísticos de corto alcance. El primero fue lanzado a las 5.06 hora local (20.06 GMT del martes) y el segundo 21 minutos después.

"Los proyectiles fueron lanzados desde la península de Hodo, en la provincia de Hamgyong del Sur, en la costa este” hacia el también llamado mar de Japón, añadió Yonhap. Los medios de comunicación norcoreanos aún no han confirmado este lanzamiento. En la anterior ocasión, las primeras informaciones difundidas por Corea del Norte aparecieron al día siguiente.

Ambos proyectiles alcanzaron una altura de 30 kilómetros y recorrieron unos 250 kilómetros antes de caer al mar. De acuerdo con el ministro de Defensa surcoreano, Jeong Kyeong-doo, los proyectiles de este miércoles son de un tipo distinto de los misiles lanzados previamente, aunque no precisó detalles.

"Aviso solemne”

Se trata del segundo lanzamiento de misiles en menos de una semana. En su momento, el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, dijo que los misiles lanzados la semana pasada bajo su supervisión personal fueron un "aviso solemne” en reacción a los entrenamientos militares previstos entre Corea del Sur y Estados Unidos, y que se trataba de armas tácticas de reciente diseño. Fue el primer disparo desde que Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump, acordaron reanudar las conversaciones sobre la cuestión nuclear.

Ese diálogo aún no ha comenzado. Ya antes de los recientes lanzamientos, Pyongyang había advertido que las conversaciones podrían descarrilar debido al rechazo de Washington y Seúl a renunciar a las maniobras anuales conjuntas. No obstante, Trump restó importancia al lenguaje belicista de Kim, diciendo que el líder norcoreano estaba lanzando una advertencia a Corea del Sur, no a Estados Unidos.

DZC (EFE, AFP)

Así se vive en Corea del Norte (I) Ciudad que florece Los edificios en Pyongyang están pintados de vivos colores que dan un aire único y alegre a la ciudad. La sakura o floración de cerezos que conocemos gracias a Japón contribuye a la variedad cromática. El número creciente de coches en calles que años atrás estaban vacías convive con la clásica bicicleta.

Así se vive en Corea del Norte (I) Como tú, como yo Los clichés frecuentes en la prensa occidental cuando se habla de Corea del Norte nos hacen olvidar que la población, más allá de una devoción sectaria por sus líderes, no se diferencia de la de otras latitudes. En la semana de festejos por el Día del Sol son habituales los niños en parques y practicando deporte.

Así se vive en Corea del Norte (I) Líder aclamado Las actuaciones de todo tipo ofrecidas por niños son un elemento clave de la oferta lúdica del país. La aparición del líder Kim Jong-un en la pantalla gigante genera aplausos atronadores en el público.

Así se vive en Corea del Norte (I) Kimjongilia y Kimilsungia El culto a la personalidad alcanza el paroxismo con la kimjongilia y la kimilsungia, las flores en honor del padre y el abuelo del actual dictador. En esta exposición floral, los trabajadores de diferentes ministerios y universidades han llevado las flores plantadas en sus puestos de trabajo.

Así se vive en Corea del Norte (I) Uno de los cortes permitidos, por favor Las peluquerías en Pyongyang suelen contar con un cartel con la veintena de peinados permitidos que los clientes pueden escoger. El afeitado se realiza de la forma clásica, con espuma y navaja.

Así se vive en Corea del Norte (I) Entretención para los más pudientes Complejo de ocio gigantesco en la capital para el disfrute de la clase más pudiente. Cuenta con tres piscinas y otros tantos restaurantes donde se puede degustar cerveza de barril fría y el típico kimchi o col fermentada.

Así se vive en Corea del Norte (I) Tibia apertura Las tibias reformas económicas han permitido la apertura de supermercados en los que se puede encontrar whisky escocés, electrodomésticos japoneses y ropa de moda estadounidense. No es raro que los clientes paguen con dólares o tarjetas de crédito.

Así se vive en Corea del Norte (I) Vida para millenials Los millenials norcoreanos disfrutan de capuccinos en cafeterías de lujo que no desentonarían en cualquier capital europea. Sólo pueden permitírselas los hijos de la élite vinculada con el comercio exterior y con acceso a divisas. La joven de la foto había estudiado Finanzas en India y sostiene que en Pyongyang no le falta oferta para divertirse.

Así se vive en Corea del Norte (I) Un deporte muy popular Jóvenes norcoreanas entrenando vóleibol, uno de los deportes más populares en el país. Como se ve, las instalaciones son de gran nivel. Autor: Adrián Foncillas para DW



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube