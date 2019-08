Corea del Norte lanza dos nuevos "proyectiles no identificados"

Corea del Norte disparó dos "proyectiles no identificados" el sábado (19.08.2019) hacia el mar de Japón, anunció la agencia surcoreana Yonhap, después de que el lunes comenzaran los ejercicios militares anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur, denunciados por Pyongyang.

Las fuerzas de Washington y de Seúl se encuentran analizando los datos recopilados sobre la trayectoria de los proyectiles, en lo que supone la quinta ronda de lanzamientos del Norte desde el pasado 25 de julio, y que según Pionyang constituyen una "advertencia" contra las maniobras militares conjuntas de los dos países aliados.

El régimen que lidera Kim Jong-un había realizado su último lanzamiento el pasado miércoles y, tanto en ese como en los tres anteriores probó, un nuevo tipo de misil balístico de corto alcance, según apuntan los análisis preliminares de Washington y Seúl.

Trump: "Estupenda carta" de Kim

El nuevo ensayo armamentístico del Norte tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donlad Trump, afirmara haber recibido una "estupenda carta" del dirigente norcoreano, Kim Jong-un, en la que presentaba los recientes disparos como una represalia a los ejercicios militares anuales conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos.

El Norte considera que estas maniobras son una preparación para una eventual invasión de su territorio, además de verlas como un obstáculo para la anunciada reanudación de las conversaciones con Washington sobre la desnuclearización del hermético país.

Kim "no estaba contento con los ejercicios militares", afirmó Trump. "A mí no me han gustado nunca, tampoco", añadió, insistiendo una vez más en su buena relación personal con Kim, con quien se reunió en tres ocasiones desde junio de 2018.

FEW (EFE, AFP)

