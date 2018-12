Corea del Norte exige nuevos pasos a Trump para avanzar en la desnuclearización

El líder norcoreano, Kim Jong-un, se mostró este martes (01.01.2018) dispuesto a reunirse con Donald Trump y a mantener sus planes de desnuclearización del país, pero advirtió con adoptar "nuevos caminos" si se malinterpreta la "paciencia" del régimen de Pyongyang. "Estoy dispuesto a reunirse con el presidente de Estados Unidos en cualquier momento y haré todo lo posible para producir un resultado que sea bienvenido por la comunidad internacional", afirmó Kim en su mensaje de año nuevo, reproducido por medios surcoreanos.

No obstante, señaló que deben acabarse las sanciones económicas aplicadas contra el régimen de Pyongyang y agregó que "sería inevitable" adoptar "nuevas decisiones e iniciativas" si se malinterpreta la "paciencia" de Corea del Norte. "Si Estados Unidos no cumple su promesa hecha frente al mundo entero [en referencia a la cumbre mantenida entre ambos mandatarios en Singapur] e insiste en imponer sanciones y presionar a nuestra república", dijo Kim, "puede que no nos quede más remedio que considerar una nueva forma de salvaguardar nuestra Soberanía e intereses ".

En concreto, pidió que Estados Unidos y Corea del Sur dejen de realizar ejercicios militares conjuntos, que se han reducido en gran medida desde la reunión de Singapur, y que calificaron a estos ejercicios como "una fuente de tensión". Seúl y Washington forman parte de una alianza de seguridad y las bases estadounidenses albergan a 28.500 soldados en Corea del Sur para protegerlos contra su vecino del norte, con el que está oficialmente en guerra desde 1950.

lgc (efe/afp/reuters)

