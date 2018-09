Coradia iLint. arranca el primer tren “cero emisiones” en Alemania

Luce bien el modelo "Coradia iLint” de la empresa francesa Alstom: por fuera presenta un color azul cielo, por dentro recuerda a la mayoría de trenes privados que circulan por las cercanías de Baja Sajonia, en Alemania. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el "Coradia iLint” y modelos similares de otras empresas. Mientras que la mayoría de trenes que en la actualidad circula por tramos no electrificados de la red de cercanías se propulsa aún con diésel, el modelo de Alstom lo hace con electricidad generada por la oxidación de hidrógeno en una pila de combustible.

Interior del nuevo modelo "Coradia iLint" de Alstom.

Alternativa a la propulsión por diésel

Este primer desplazamiento en primicia tuvo lugar el domingo. A partir de ahora, este tren de cero emisiones conectará las localidades alemanas de Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven y Buxtehude, según el comunicado correspondiente.

La tecnología del iLint se basa es su modelo análogo propulsado por diésel, con la diferencia de que en el techo del iLint se han instalado un tanque de hidrógeno y pilas de combustible. Estas transforman el hidrógeno directamente en energía, que alimenta a los dos motores eléctricos. En lugar de dióxido de carbono, hollín y partículas finas, los motores de hidrógeno emiten únicamente vapor de agua. Además, dos pesadas baterías almacenan la energía de frenado y el excedente de corriente de la pila. Otra ventaja es que el tren circula prácticamente en silencio.

Tren de propulsión a hidrógeno.

El inconveniente de la pila de combustible

Según los expertos, la combinación de hidrógeno y pilas de combustible es la propulsión ideal desde el punto de vista del medio ambiente. El trayecto que en el futuro cubrirá el tren de pila de combustible no está electrificado por catenarias. Hasta el momento, ese tramo lo cubren trenes accionados por diésel.

A pesar de que Alstom resalte la faceta no contaminante del "iLint”, también le han llegado críticas por parte de los ecologistas, ya que el hidrógeno puro no se encuentra en la naturaleza, sino que se tiene que separar de compuestos como el agua, empleando gran cantidad de energía que, a su vez, no tiene por qué proceder de fuentes renovables.

Alstom reconoce que el hidrógeno que utiliza en la fase inicial de los trenes de Baja Sajonia, se comercializa en la industria como producto secundario. Según un informe de la cadena informativa NDR, el hidrógeno se suministra inicialmente en tanques que llegan desde Holanda. No obstante, en lo sucesivo, se producirá en una planta que se va a construir en breve en Bremervörde y que estará dotada de estación de repostaje de hidrógeno para los trenes. Asimismo, en un futuro, el hidrógeno se producirá utilizando energía eólica, según el consorcio Alstom.

El obstáculo de la red de estaciones de servicio

El principal problema de la pila de combustible lo constituye la falta de estaciones de servicio de hidrógeno. En Hesse también se está negociando sobre la implantación de estos trenes a nivel regional y el Estado federado apoya la construcción de la estación de repostaje de hidrógeno en el parque industrial de Höchst, a la que los futuros trenes regionales acudirán a recargar sus depósitos circulando próximos a la cordillera del Taunus.

La empresa de ferrocarriles y transporte Elbe-Weser GmbH (EVB) será la que gestione el tren de pila de combustible en Baja Sajonia por encargo de la empresa de transporte regional de esta región (LNVG). A partir de finales de 2021, Alstom quiere distribuir 14 trenes más con los que la empresa EVB quiere renovar su flota en este tramo. El pedido asciende a unos 81 millones de euros. Según afirma el ministro de economía y transportes de Baja Sajonia, Bernd Althusmann, "es un dinero bien invertido”.

Ver el video 01:19 Now live 01:19 minutos Compartir El primer tren de hidrógeno Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/357Bm El primer tren de hidrógeno

Autonomía de hasta 1000 kilómetros

Los dos depósitos tienen una capacidad de 90 kilos de hidrógeno cada uno, y el repostaje dura 15 minutos a una presión de 350 bares. Alstom ha instalado una estación de servicio de hidrógeno adicional en la localidad de Minden, en Baja Sajonia. De este modo, el "iLint” podrá circular entre 800 y 1000 kilómetros a una velocidad máxima de 140 km/h con un solo depósito.

Los Estados federados de Renania del Norte-Westfalia, Baden-Württemberg y Hesse también están interesados en apostar por los trenes de pila de combustible. Después de Baja Sajonia, la región del Rin-Meno ya está interesada en un segundo gran pedido de esta tecnología incipiente.

Alstom estaría, además, negociando con otros países europeos y de América del Norte. La empresa busca, sobre todo, comercializar paquetes integrales que incluyan el tren, el mantenimiento y el suministro de energía.

Insa Wrede (PJ/CP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |