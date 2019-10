COP 25 en Chile: ¿están dadas las condiciones de seguridad necesarias?

"Debido a que las cosas siguen agitadas por aquí, no se está haciendo ninguna vocería sobre la COP25, eso considerando que las prioridades del país están enfocadas en otros aspectos. Esperamos que pronto podamos retomar las comunicaciones", responden a DW desde la organización de la vigesimoquinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que se desarrollará en Santiago de Chile.

Las masivas manifestaciones -que han dejado al menos 20 muertos- en contra del sistema político-económico chileno han generado un ambiente de incertidumbre en torno a la realización del evento, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, el diputado francés Alexis Corbière le pidió al Gobierno de su país la suspensión de la COP25 debido a "la represión política que se ejerce contra el pueblo", según explicó en su cuenta de Twitter.

Desde el Gobierno de Chile aseguran que todo avanza de acuerdo a lo planificado. De no llevarse a cabo, sería la primera vez en la historia que una cumbre sobre el Cambio Climático se suspende. El único caso diferente ocurrió en 2017, cuando Fiji, debido a los altos costos para realizar el evento, tomó la decisión de organizar la COP en Bonn, Alemania.

Un plan de seguridad exclusivo

Cuando falta poco más de un mes para que inicie la cita planetaria, el tema de la seguridad del evento es, sin duda, una de las mayores preocupaciones del Gobierno, quien, como anfitrión, se encuentra sumido en una crisis política, sigue lidiando con protestas multitudinarias, actos de violencia y destrucción de diferentes estaciones del Metro. En esta instancia deberá garantizar la seguridad de al menos 30 mil personas que visitarán el país durante la cumbre climática, entre prensa, delegados e invitados.

El Gobierno ya había anunciado en septiembre un plan de seguridad especialmente para la COP25, que incluía un contigente policial liderado por 11 generales de Carabineros, con unidades de planificación, investigación, prevención y emergencias en los alrededores del recinto. Además, el evento contará con una comisaría en su interior y tras el ataque a diferentes estaciones de metros, la línea número 6, que será utilizada para asistir a la cita internacional es especialmente resguardada por la policía. Es probable, entonces, que debido a la situación del país la presencia policial sea aún mayor.

Un edificio en el centro de la ciudad de Santiago, consumido por las llamas durante las manifestaciones. (28.10.2019)

A la espera de las marchas

Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y exjefe de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, explicó a DW que la COP25 debe realizarse en Chile, siempre y cuando la crisis del país no se agudice.

"Creo que si el Gobierno y los organizadores de la COP logran dejar en claro que este es un evento de justicia social para atacar la desigualdad, no debería haber problemas de seguridad. Pero si este se transforma en un desfile de autoridades que no escuchan y que vienen a hacer un lavado verde de imagen a esta actividad, sin duda habrá un conflicto. Sin embargo, se debe considerar que si el problema social en Chile sigue escalando, el análisis que estoy entregando puede cambiar".

Por su parte, Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile y socióloga experta en seguridad, considera que es muy temprano para determinar si es seguro o no realizar la COP25 en Chile.

"Falta aún para que se realice el evento, sin embargo, para tener un escenario un poco más claro hay que esperar a ver lo que sucede en las próximas marchas, donde se podría reconfigurar el espacio de la seguridad en el país. Creo que estamos en un momento de poner las alertas necesarias. Hay que tomar una decisión firme en torno a lo que va a pasar en materia de seguridad del país, pero hay que esperar al menos dos días más", explicó a DW Dammert.

Uno de los incendios que se produjo dentro de las estaciones de metro, que incluyó la quema de vagones.

No habría problema de transporte

El traslado seguro y fluido hasta el Parque Bicentenario de Cerrillos, donde se desarrollará a cabo el evento, es otra de las tareas del Gobierno. La quema de las estaciones del metro y buses podría eventualmente complicar el sistema de transporte de Santiago, sin embargo, los expertos consideran que no debería haber mayores problemas.

"El sistema del metro, dado los daños que se han generado, no va a funcionar correctamente por lo menos de aquí a un año más. Sin embargo, existen otras alternativas de transporte que el Gobierno tendrá que garantizar para todos los visitantes. El recinto de la COP25 está bien conectado, no debería haber mayor problema", cuenta a DW Eduardo Vergara.

Lucía Dammert, en tanto, concuerda con esta visión. "El Gobierno de Chile ha hecho una inversión gigante para este evento. Las medidas de seguridad que implementarán incluyen la presencia de mecanismos de acercamiento de los hoteles hasta el metro. Esa línea del metro que va a Cerrillos no ha sido afectada sustancialmente, por ende, esta estaría disponible. Si no fuera así, sería complejo porque no está en un lugar céntrico".

(cp)

