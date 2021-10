Controversia en Alemania por acusación de comportamiento antisemita

Este domingo (17.10.2021) estalló una polémica en Alemania respecto a la veracidad de las acusaciones de discriminación antisemita supuestamente sufridas por un cantante, lo que provocó la apertura de una investigación judicial y gran revuelo en todo el país.

El compositor y guitarrista alemán Gil Ofarim afirmó días atrás que fue rechazado en un hotel en Leipzig (este) por portar un colgante con la Estrella de David.

El cantante subió un video de denuncia en la red Instagram en el cual se lo ve frente al establecimiento en cuestión, mostrando el colgante en su cuello. Ofarim aseveró que dos empleados del hotel le habrían solicitado que se quitase y guardase su estrella para poder registrarse, cuando acababa de quejarse de que otros clientes pasaban por delante de él en la cola.

Sin embargo, este domingo dos diarios alemanes, Bild y el local Leipziger Volkszeitung, dieron a conocer "dudas" por parte de los investigadores respecto a la versión del cantante.

De acuerdo a las publicaciones, que citan a fuentes policiales, en las imágenes de las cámaras de video-vigilancia del hotel el artista no portaba una estrella de David en su cuello cuando se presentó en la recepción del hotel.

Ante los investigadores, el cantante de 39 años habría dicho que no recordaba si llevaba o no la estrella consigo al llegar al hotel, pero ante Bild habría reafirmado su primera versión. Este domingo, la policía y la fiscalía de Leipzig no pudieron ser contactadas para obtener comentarios.

(afp)