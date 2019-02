Conte resalta en la Eurocámara que Guaidó no ha sido electo

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, se ha defendido este martes (12.02.2019) ante el pleno del Parlamento europeo de las críticas por el bloqueo de Italia a un reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y ha avisado de los riesgos de "entronizar" a quien no ha sido elegido en unas elecciones "libres y democráticas". La mayoría de grupos, criticaron a Conte por qué su Gobierno todavía no quiere reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y le acusaron de estar bajo la influencia de Rusia para no hacerlo.

Conte ha admitido también que es "urgente" que se permita el acceso de la ayuda humanitaria al país "porque sabemos que el pueblo está sufriendo" y ha subrayado que el Gobierno italiano nunca ha reconocido las elecciones presidenciales de 2018 en las que Maduro se erigió presidente del país, por las dudas sobre su legitimidad y credibilidad. "Maduro, el régimen de Maduro, no es en absoluto apoyado por Italia", ha continuado Conte, quien ha insistido en que Roma es partidaria de que se celebren "lo antes posible" nuevas elecciones presidenciales que sean "democráticas, libres y transparentes".

"Muchos quieren adelantarse a la Historia, pero debe haber prudencia, no sabemos cuál será la evolución de la crisis en Venezuela", se ha defendido Conte ante los eurodiputados. "Somos conscientes de que ningún régimen puede estar justificado si recurre a la violencia. Un régimen que disuelve manifestaciones pacíficas con la violencia pierde su legitimidad, pero no podemos entronizar a nadie que no haya pasado por elecciones libres y democráticas", ha sentenciado.

Así, ha alertado de los riesgos de "polarizar y radicalizar" la situación y ha avisado de la "responsabilidad histórica" de quienes insistan en dar el poder a Guaidó frente a Maduro. "Sabemos que las mayores crisis internacionales se han organizado porque se ha tenido prisa por entronizar a un actor protagonista sobre otro", ha concluido.

lgc (europapress/efe)