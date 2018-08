Conservadores alemanes quieren servicio militar obligatorio

La Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel se plantea reintroducir el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres en Alemania, según medios locales.

La secretaria general de la CDU, Annegrett Kramp-Karrenbauer, muy cercana a la canciller, baraja esta idea y estudia la posibilidad de incluirla en el nuevo programa de la formación, que se aprobará en un congreso este otoño, informa este sábado (04.08.2018) el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Aún no se ha perfilado por completo la idea y no se descarta por el momento que finalmente se abogue por una fuerza de voluntarios. Kramp-Karrenbauer no se ha pronunciado abiertamente al respecto, al igual que la canciller, que guarda silencio, mientras algunas figuras relevantes de la formación empiezan a posicionarse.

"Necesitamos el servicio militar obligatorio y debería ser para hombres y mujeres", aseguró al rotativo el diputado conservador Patrick Sensburg, teniente coronel en la reserva. El servicio militar, argumentó, vuelve a tener sentido en un contexto internacional más incierto.

Oswin Veith, diputado de la CDU y presidente de la Asociación de reservistas de la Bundeswehr (ejército alemán), se mostró también a favor de volver al servicio militar obligatorio. "Debería durar doce meses y ser obligatorio para hombres y mujeres a partir de los 18 años", consideró.

El servicio militar dejó de ser obligatorio el 1 de julio de 2011, a partir de una decisión del segundo Ejecutivo liderado por Merkel, una coalición de conservadores y liberales. (EFE)