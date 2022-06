Consejos para viajar a Valencia

Superfan de la familia real británica

La reina Isabel II celebra su 70º aniversario en el trono. Para la monárquica británica, Anita Atkinson, cualquier día es bueno para celebrar la realeza: posee unos 12.000 recuerdos de los Windsor.

El director de los vídeoclips de Rammstein

El berlinés Joern Heitmann ya ha dirigido 11 videoclips de Rammstein, entre ellos "Sonne", "Amerika" y "Radio", éxitos con millones de clics en la red. También lo ha hecho para dos canciones del nuevo álbum "Zeit".

El maestro quesero

Willi Schmid está considerado el mejor maestro quesero suizo. Los quesos que produce en Lichtensteig le han valido títulos como "Rey del queso", "Virtuoso del queso" o incluso "El Mozart de los queseros".





Arte oscuro pero con alma

Natalia Lubieniecka cose delicadas piezas a partir de viejas telas y accesorios de mercadillos. Sus obras de arte parecen salidas de un cuento de hadas con un tono más oscuro, algunas parecen animales reales. La artista polaca las vende en todo el mundo.

