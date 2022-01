Consejo OTAN-Rusia: ¿seguirán las conversaciones?

"La discusión no fue fácil”. Con esas palabras resumió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la reunión de los miembros de la alianza con representantes del gobierno ruso. Se habló durante cuatro horas sobre la situación de la seguridad en Europa, en particular de Ucrania, pero no se logró un acuerdo ni un cambio en las posturas. "Hemos propuesto una serie de nuevas conversaciones, también sobre el estacionamiento de misiles en Europa. Pero la parte rusa no pudo tomar hoy una decisión”, señaló el secretario general de la OTAN.

Rusia tampoco rechazó nuevas reuniones, añadió Stoltenberg. El representante ruso, el viceministro de Relaciones Exteriores, Alexander Grushko, acusó a la OTAN de no aceptar ofertas de desescalada. "La OTAN se apega a la táctica de contener a Rusia de la Guerra Fría. Un mayor deterioro de la situación puede tener consecuencias serias e imprevisibles para la seguridad europea", dijo Grushko luego de las conversaciones, en la embajada rusa en Bruselas.

Rusia "no tiene veto"

Mientras la OTAN pide a Rusia que retiren sus cerca de 100.000 soldados de la frontera ucraniana, los diplomáticos rusos reiteraron la demanda del Kremlin de que la OTAN no debería aceptar más nuevos miembros y que debería hacer retroceder las tropas de los nuevos Estados miembros del este europeo. Pero la alianza rechazó las exigencias de Rusia, señaló Stoltenberg.

La OTAN y los países candidatos decidirán qué camino tomar, subrayó el secretario general de la OTAN: "Nadie tiene que interferir. Por supuesto que Rusia no tiene derecho a vetar si Ucrania puede convertirse en miembro de la OTAN". La subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, insistió una vez más en que la puerta de la OTAN permanece abierta. La parte rusa exigió exactamente lo contrario. "Tenemos que acabar con la política de puertas abiertas. (...) Si la OTAN quiere cooperar, tiene que reconocer el papel de Rusia como potencia de paz", dijo el viceministro de Exteriores de Rusia.

Ya en 2008, la OTAN había ofrecido a Ucrania y a Georgia ingresar a la Unión Europea. Pero la fecha de ingreso sigue siendo incierta. Luego de eso, Rusia ocupó parte de Georgia, y en 2014 anexionó la península ucraniana de Crimea. Ahora la OTAN pide a Rusia abandonar ese patrón de comportamiento que provoca conflictos, retirar sus tropas de Georgia, Moldavia y Crimea, estacionadas allí sin la aprobación de los gobiernos respectivos, y a respetar la soberanía y la integridad de esos tres países, dijo Stoltenberg.

Wendy Sherman insistió ante la prensa en la amenaza que había dirigido en el salón de reuniones a su contraparte ruso, Alexander Grushko. "Dejamos bien en claro, y se lo dijimos a los rusos aquí directamente, que si Rusia amplía su invasión a Ucrania, eso tendrá costos y consecuencias significativos para Rusia”, dijo Sherman. Según ella, EE. UU. y la UE, así como otros socios de la alianza, han preparado graves sanciones económicas que superan los castigos anteriores. A pesar de los puntos de vista contrapuestos, Alexander Grushko calificó las conversaciones de "útiles”, añadiendo que se trata de las primeras conversaciones abiertas que trasladaron el foco de atención hacia algunos temas importantes. Pero no aclaró si Rusia seguirá con las reuniones.

Este jueves (13.01.2021) continuarán las conversaciones sobre la seguridad en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la cual son miembros EE. UU., Rusia, Ucrania y otros 53 países del hemisferio norte. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, preside actualmente la OSCE. Quiere fortalecer las misiones y las oportunidades de esa organización en el terreno. Pero la OSCE se mantiene neutral, y funciona según el principio del consenso.

Diferentes conceptos

Para Kadri Liik, del grupo de expertos "Consejo Europeo de Relaciones Exteriores", no sorprende que las numerosas conversaciones con Rusia en diferentes formatos no conduzcan a un acuerdo. Ambas partes tienen diferentes conceptos y puntos de vista acerca de los temas tratados "Mientras que Estados Unidos quiere convertir las conversaciones en negociaciones técnicas sobre poner límites al armamento, para los rusos, lo principal es redefinir toda la arquitectura de seguridad europea en tales reuniones. En opinión de Moscú, las negociaciones sobre cuestiones armamentísticas deben seguir la lógica de una nueva arquitectura de seguridad sobre la cual primero hay que ponerse de acuerdo, antes de poder negociar cuestiones técnicas específicas ", dijo Kadri Liik en entrevista con DW.

