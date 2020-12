Connotados músicos lamentan partida de Armando Manzanero

Figuras del universo musical hispanoamericano rindieron homenaje al "maestro" Armando Manzanero, quien falleció de COVID-19 la madrugada de este lunes (28.12.2020) a los 86 años en un hospital en Ciudad de México.

"Gracias por mostrarnos, generación tras generación, que la magia existe. Me enseñaste que se puede cambiar el mundo una canción a la vez. Vivirás siempre en mi corazón, en el de nuestro México y en el de todos los lugares en los que tu música sonó", publicó junto a un video actuando juntos su compatriota Alejandro Fernández.

"ADORO, LA NOCHE EN QUE NOS CONOCIMOS... Maestro Armando Manzanero. Te llevas mi admiración y respeto", escribió el español Raphael en Twitter acompañando una foto de ambos.

"Amado Armando Manzanero, con esta canción imborrable de mi memoria y mi corazón, te despido... siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas... PAZ", tuiteó el venezolano Ricardo Montaner, refiriéndose a "Te extraño", que interpretó a dúo con el maestro.

"Muy triste con su partida. Se nos fue un rey de la música. Descanse en paz maestro", tuiteó el puertorriqueño Ricky Martin.

"Hoy nos dejó el enorme Armando Manzanero. Uno de los grandes compositores e intérpretes americanos. Hombre de férreas convicciones y una musicalidad superior. (...) Alma noble y bellísima persona. Viví con él momentos inolvidables que atesoraré para siempre dentro de mi memoria y mi corazón. Viva Armando Manzanero!", publicó en Instagram el argentino Fito Páez junto a una foto de ambos actuando juntos.

"Se fue con él la melodía, pero nos dejó una tarea hermosa: cantarlo y mantenerla viva. Gracias Maestro Armando Manzanero", publicó en Instagram el músico uruguayo Jorge Drexler, junto a una foto de Manzanero al piano.

"Hoy nos deja el maestro #ArmandoManzanero. Un talento gigante, hombre admirable que con su música y sus letras fue inspiración para muchos de nosotros. En medio de la tristeza por su partida agradezco la bendición de su legado musical. Gracias por tanto maestro", escribió el neoyorquino-puertorriqueño Marc Anthony en Twitter.

"¡Gracias maestro! Todas tus canciones fueron protagonistas de mis amores. Gracias por tu amistad y sobre todo por enseñarme tantas cosas de la música colombiana. Quedamos pendientes de nuestro encuentro en Mérida. ¡Manzanero por siempre!", tuiteó el colombiano Carlos Vives.

"Me quedé con las ganas, mi querido Maestro Armando Manzanero... (...) Siempre extrañaré cantar juntos y desbocarnos en el escenario, en ese único lugar donde no teníamos límites (...) ¿Sabe una cosa, Maestro? La música sin usted ya no será lo mismo porque el amor ha perdido hoy su más grande inspiración", escribió la mexicana Susana Zabaleta, quien durante años realizó giras con él, en un extenso post en Facebook.

"La música se viste de luto una vez más. Se despide el Maestro Armando Manzanero artífice de la canción romántica, genio de la música popular. Su legado musical estará encargado de mantener vivo su recuerdo. ¡Vuele alto Maestro!", tuiteó el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

"Consternado por la muerte de Armando Manzanero. No puedo creerlo. Querido maestro... jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación juntos", dijo en Twitter el español Pablo Alborán, uno de los últimos artistas que actuó con él en la entrega de los Billboard en Miami en octubre.

"Anoche nos dejó #ArmandoManzanero. Nos enseñaste adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida amigo y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos", escribió en Instagram el español Alejandro Sanz.

"Armando Manzanero, receptor del Premio a la Excelencia Musical y ganador del Latin GRAMMY, además de gran amigo de la Academia se nos ha ido. Celebramos su vida y obra. Irreparable pérdida para el mundo de la música latina. Acompañamos a la familia Manzanero en su profundo dolor", tuiteó la Academia Latina de la Grabación.

mg (afp, El Universal)