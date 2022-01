"Conmoción y vergüenza" en la Iglesia tras informe de abusos sexuales

El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, se declaró este jueves (20.01.2022) "conmocionado y avergonzado" tras la publicación de un informe sobre el encubrimiento de abusos sexuales en esa archidiócesis alemana que también incluye al papa emérito Benedicto XVI. "Mis primeros pensamientos son para los afectados por los abusos sexuales, que han experimentado daño y sufrimiento a manos de representantes de la Iglesia, sacerdotes y otros empleados eclesiásticos," afirmó durante una breve comparecencia retransmitida en directo.

Son las mismas palabras, "conmoción y vergüenza", que ha utilizado el papa emérito, aunque en este caso a través de su secretario privado, monseñor Georg Gänswein, para referirse al caso. Benedicto XVI, de 94 años, "manifiesta su conmoción y vergüenza por los abusos a menores cometidos por clérigos, y expresa su cercanía personal y su oración a todas las víctimas", aseguró a la prensa Gänswein, quien precisó que el papa emérito "no ha leído aún el informe de 1.000 páginas" que lo involucra.

Ambos señalados en el informe por no haber actuado

"En los próximos días examinará el texto con la atención necesaria", aseguró el religioso al citar el informe elaborado a pedido de la iglesia local por el bufete Westpfahl-Spilker-Wastl. El informe, encargado por el propio Marx, expresidente de la Conferencia Episcopal alemana, determina que el papa emérito, responsable de la archidiócesis de Múnich y Freising entre los años 1977 y 1982, tuvo una conducta reprochable al no haber actuado ante los abusos en al menos cuatro casos.

Según el despacho de abogados que elaboró el informe, de 1.700 páginas, existe una "elevada posibilidad" de que Joseph Ratzinger tuviera conocimiento de los casos, algo que el papa emérito rechaza. El papa emérito negó "estrictamente" cualquier responsabilidad, una posición que para los autores del informe "no es creíble". El Vaticano reiteró este jueves su "vergüenza" y "remordimiento" por los abusos sexuales contra niños en la iglesia, en una declaración oficial.

El documento también señala, entre otros, al propio Marx por su comportamiento en relación con dos casos de presuntos abusos y además le atribuye no prestar suficiente atención a ese tipo de comportamientos. El cardenal arzobispo presentó su renuncia al papa Francisco el año pasado ante las dimensiones de los abusos sexuales encubiertos por la Iglesia católica en Alemania durante décadas, pero este la rechazó.

El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, durante la lectura de su comunicado.

Marx explicó que, debido al volumen del informe, las instituciones eclesiásticas se hallan ahora analizándolo y presentarán un primer posicionamiento al respecto el jueves de la semana que viene. "Me siento co-responsable de lo que ha ocurrido con la institución de la Iglesia en las últimas décadas," afirmó Marx y añadió que "sabemos desde hace años que la Iglesia no tomaba en serio los abusos sexuales, que los perpetradores a menudo no fueron cuestionados y que los responsables miraron hacia otro lado".

Para mí, los encuentros con víctimas de abuso sexual supusieron un punto de inflexión, dijo Marx, citado por la agencia católica de noticias. Han cambiado y siguen cambiando mi percepción de la Iglesia, añadió. "Como actual arzobispo, pido disculpas en nombre de la arquidiócesis por el sufrimiento infligido en el seno de la iglesia en las últimas décadas", dijo también. "Ahora es el momento de recuperar el impulso que supone el informe y dar más pasos hacia adelante", concluyó.

lgc (efe/apf/reuters/kna)