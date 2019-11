Congreso de la CDU: discusión sobre el futuro del partido conservador alemán

La Unión Cristianodemócrata (CDU) alemana se encuentra en una encrucijada. Este fin de semana, alrededor de 1000 miembros del partido se reunirán en Leipzig para realizar 270 debates políticos, con el fin de determinar el futuro político del partido. La CDU se está preparando para seguir su rumbo sin la canciller, Angela Merkel, quien ya confirmó que no se presentará nuevamente a elecciones en 2021, cuando termine su mandato.

¿Encontrar unidad o tomar distancia?

La CDU ha ido perdiendo adeptos desde 2017. En dos de las últimas elecciones regionales, en el este de Alemania, el partido fue superado por la Alternativa para Alemania (AfD), de ultraderecha y antiinmigrante. Y, si bien la CDU se mantiene en la cima de las encuestas a nivel nacional con un 26%, Los Verdes están a una distancia corta con un 22%, de acuerdo a una encuesta realizada por la cadena pública de televisión ARD.

El partido se ha dividido en facciones conservadoras y de centro, en su intento de trazar un camino político. En algunas partes de Alemania, donde el AFD ha tenido más éxito, algunos de los miembros de la CDU han jugado con posiciones de línea dura sobre la política de inmigración. Mientras tanto, otros han adoptado reformas medioambientales para aprovechar el impulso de Los Verdes.

"La CDU ya no tiene una agenda del día para las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo", dijo a ZDF Wolfgang Reinhart, jefe del partido local de la CDU en el estado sureño de Baden-Württemberg. Luego añadió que el partido está "temáticamente en bancarrota".

Annegret Kramp-Karrenbauer está llamada a ser la reemplazante de la canciller alemana, Angela Merkel.

El rol de AKK

La presidenta de la CDU y actual ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, conocida como AKK y quien asumió este último cargo el año pasado, vive un momento complejo. La culpa del fracaso del partido y del examen de conciencia ha recaído directamente sobre ella, a quien Merkel apodó como su "heredera", cuando la canciller anunció su inminente retiro el año pasado. Hoy (22.11.2019), AKK ha dicho durante la inauguración del Congreso Federal de la CDU en Leipzig, que si no cuenta con el apoyo para liderar su partido, ella dimitirá.

"Si ustedes piensan que la Alemania que yo quiero no es la que ustedes desean, entonces deberíamos terminar con éste mandato. Aquí, ahora y hoy", afirmó AKK.

Algunos dentro del partido consideran que AKK se encuentra en una posición débil, por ejemplo, su rival Friedrich Merz. El año pasado él perdió la contienda por la dirección del partido, pero sigue siendo el centro de atención por sus críticas a la labor del gobierno en Berlín y al oscuro futuro de su partido.

"La CDU se disparará a sí misma en el pie si se preocupa por un debate de liderazgo en Leipzig. El objetivo principal de la CDU es detener y evitar la actual dinámica autodestructiva de las luchas internas. Es demasiado pronto para que Merz y compañía empiecen la gran explosión en el liderazgo actual", dijo a DW Olaf Böhnke, director de Rasmussenl Global think tank, en Berlín.



¿Sobrevivirá la gran coalición alemana?

A principios de 2018, cuando la gran coalición, conformada por la CDU y el Partido Socialdemócrata (SPD), firmaron su tercer "contrato matrimonial", lo hicieron debido a los terribles resultados electorales obtenidos por ambas partes. Aunque su coalición casi se ha desintegrado por disputas políticas en múltiples ocasiones en los últimos dos años, la unión fue calificada positivamente en su reciente informe de mitad de camino y reiteró su compromiso con la coalición hasta 2021.

Sin embargo, los partidos están divididos ante la opción de que el gigante tecnológico chino Huawei impulse su red 5G, en Alemania. Merkel pretende que la firma compita, mientras que los expertos en seguridad y diplomacia, tanto dentro como fuera del partido, advierten los riesgos sobre la participación con Huawei. El SPD también se ha mantenido vehemente en contra de la participación del gigante tecnológico.

"La cuestión no es tanto la privacidad de los datos como la seguridad y el riesgo de espionaje por parte del gobierno chino", dijo a DW Niko Härting, abogado berlinés especializado en protección de datos. "Creo que esos temores están justificados: China no es un país democrático, sino una dictadura no transparente".

Imagen del contrato de la gran coalición alemana, con compromiso hasta el 2021.

El futuro del partido

Para ver hacia dónde se dirige el partido, se deben observar los debates desde una regla de paridad de género al interior, hasta discusiones sobre la prohibición del velo para las jóvenes escolares, y un replanteamiento de un plan de pensiones para personas con menor ingresos. Estos temas pondrán a prueba la paciencia de los socios de la coalición de izquierdas de la CDU, en un momento en que ninguno de los dos partidos puede permitirse perder el apoyo de los votantes.

"Si la CDU recuerda que los congresos del partido están ahí para dar al público una imagen de un partido con un liderazgo fuerte, con temática actualizada, entonces se esforzará por evitar cualquier cosa que permita a sus rivales políticos, en este caso el SPD, cuestionar la coalición", dijo Gero Neugebauer, politólogo de la Universidad Libre de Berlín.

(ju/cp)

