Conflicto entre Estados Unidos y Venezuela: ¿cuál es el verdadero objetivo de Trump?

Aunque las noticias actuales giran en torno a un monotema, el coronavirus, en Estados Unidos hay una serie de problemas políticos. El miércoles pasado (01.04.2020), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una misión militar antidrogas dirigida principalmente contra Venezuela. Con un gran despliegue militar ante la costa del país sudamericano, EE. UU. quiere frenar el contrabando de drogas ilegales, como la cocaína, hacia Estados Unidos. Además, el secretario de Defensa de Trump, Mark Ester, el secretario de Justicia, William Barr, y el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, anunciaron en la conferencia de prensa del miércoles que la misión debería servir para restringir la libertad de acción del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El año pasado, EE. UU. reconoció al político opositor Juan Guaidó, quien se autodeclaró presidente, como jefe de Estado de Venezuela e impuso sanciones al país. Ahora que Maduro ya no es solo un indeseable jefe de Gobierno, sino además un "narcoterrorista" condenado por un tribunal de Nueva York, las sanciones tienen un marcado significado de poder militar.

Estados Unidos envía, entre otras cosas, portaaviones, helicópteros y aviones de vigilancia de las Fuerzas Aéreas a la costa venezolana. Esto forma parte de este tipo de misiones, cuyo objetivo "es detener el flujo de drogas ilegales", dijo José Ruiz, portavoz del Southern Command de EE. UU. El ala del Ejército estadounidense que organiza y lleva a cabo la operación. Todo esto es estándar en las operaciones contra el narcotráfico organizado, dijo Ruiz al periódico Miami Herald.

¿Intentando desviar la atención sin éxito?

Los expertos, sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre el equipo de la operación militar. "El equipo de la Marina, que se está enviando (ante la costa venezolana), es bastante limitado, es más espectáculo que cualquier otra cosa", escribió Shannon O'Neil, experta en América Latina de la fábrica de ideas Council of Foreign Relations. Adam Isaacson, de la ONG Washington Office on Latin America, por otro lado, escribió en Twitter que se trata de un equipo militar que hay que tomar en serio. Solo un avión del tipo utilizado costaría más de 250 millones de dólares.

Entonces, ¿qué sentido tiene esta costosa operación? Hay varias teorías al respecto. Una es que todo podría ser una táctica de distracción. Estados Unidos es ahora el país con más casos de coronavirus, las cifras de desempleo son astronómicas y la economía está por los suelos. ¿Qué se puede hacer cuando el país no va bien? ¡Tramar un conflicto de política exterior!

Si esa era la idea que rondaba en EE. UU., no ha tenido mucho éxito hasta ahora. Venezuela no importa en las portadas de los principales portales de noticias como CNN y Fox News, tampoco en el New York Times y el Washington Post. Tampoco no se ha podido leer nada sobre la carta abierta de Maduro, advirtiendo EE. UU. sobre un conflicto sin fin como en Vietnam. En la actualidad ninguna noticia puede superar al coronavirus. Sin embargo, si Trump esperaba que la operación militar pasara lo más desapercibida posible, no podría haber elegido un mejor momento.

¿Campaña electoral en Florida?

Algunos expertos estiman que dicha operación es una táctica de la campaña electoral de Trump. Uno de los estados más importantes, a la hora de ganar las elecciones presidenciales de noviembre, es Florida. Las personas con raíces latinoamericanas son una parte significativa de la población de esa región, y Trump las quiere de su parte, escribió O'Neil a DW.

"Estas acciones de línea dura de la Administración Trump reflejan la importancia de Florida en las elecciones, y no una estrategia bien pensada para terminar con el régimen autoritario de Maduro en Venezuela", dijo O'Neil. "Estos actos simbólicos no hacen nada para relajar el control de poder de Maduro. (Las acciones) deberían percibirse como una estrategia política de un Gobierno de Trump preocupado por las elecciones de noviembre", aseguró.

Estados Unidos debería "centrarse en la ayuda humanitaria"

Cualquiera que sea la razón de esta escalada por parte de Estados Unidos, Michael Shifter, presidente del grupo de expertos del Diálogo Interamericano, la critica duramente: "No hay justificación para usar barcos de la Armada de este tamaño en medio de una pandemia". "El momento es extremadamente desafortunado", añade.

Shifter teme que un paso en falso o un descuido en cualquiera de las partes, pueda originar un brote de violencia. No es sorprendente que el Gobierno de Maduro haya condenado las operaciones militares estadounidenses antes sus puertas y "esté tratando de capitalizarlo y alimentando los sentimientos nacionalistas", afirmó Shifter, quien da clases política latinoamericana en la Universidad de Georgetown, en Washington.

"La máxima prioridad de Estados Unidos,", según Shifter, "especialmente por la probable catastrófica dimensión que tendrá el COVID-19 en Venezuela, debería ser la ayuda humanitaria y salvar tantas vidas como sea posible". (rmr/few)

