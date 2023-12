Conflicto con Israel: ¿Quién pagará para reconstruir Gaza?

Mientras los combates, las muertes y la destrucción continúan, las discusiones sobre el dinero ya han comenzado.

El costo humano del conflicto en Gaza es incalculable. Pero no lo son los costos de reconstruir lo que ha quedado destruido por los bombardeos israelíes sobre üla Franja de Gaza. Las primeras estimaciones sugieren que pueden ascender a 50.000 millones de dólares (unos 46.400 millones de euros).

Israel aún no ha trazado un plan sobre quién gobernaría Gaza si logra su objetivo de destruir a Hamás, aunque el Primer Ministro Benjamin Netanyahu ha descartado cualquier transferencia de poder a la Autoridad Palestina.

No obstante, Israel ha abordado el tema de la reconstrucción de Gaza. Según medios de comunicación israelíes, Netanyahu habría dicho a sus colegas políticos que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos estarían dispuestos a pagar la factura.

También se ha sugerido que pagarán los europeos: la UE, y Alemania en particular, han sido importantes donantes a largo plazo de ayuda humanitaria a los territorios palestinos ocupados. Estados Unidos es otro de los mayores donantes y es probable que se le pida que financie la reconstrucción.

Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Europa, los responsables de la toma de decisiones se preguntan entre bastidores por qué deberían pagar una vez más millones de los contribuyentes para reconstruir infraestructuras que probablemente volverán a ser bombardeadas en un futuro próximo.

"He oído a altos funcionarios de la UE decir inequívocamente que Europa no pagará la reconstrucción de Gaza. (Las sumas de dinero requeridas por Ucrania son ya alucinantes)", escribía esta semana Gideon Rachman, comentarista jefe de asuntos exteriores del diario británico Financial Times. "El Congreso estadounidense [también] parece estar volviéndose en contra de toda forma de ayuda exterior".

Según la ONU, el 85% de la población de Gaza, 1,9 millones de personas, ha sido desplazada. Imagen: Abed Rahim Khatib/Anadolu/picture alliance

¿Pagaría Israel?

También ha habido llamamientos para que Israel pague por los daños causados durante su actual campaña en Gaza, y algunos argumentan que, dado que la ONU, la UE y otras organizaciones internacionales lo consideran una potencia ocupante, debe asumir responsabilidades de reconstrucción.

En 2010, Israel accedió a compensar a la principal agencia de las Naciones Unidas que trabaja en Gaza -la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, comúnmente conocida como UNRWA- con 10,5 millones de dólares por los edificios destruidos durante su operación de 2009 en el enclave, de mucho menor envergadura.

Este hecho fue controvertido tanto para algunos israelíes, que se preguntaban si el pago significaba que estaban admitiendo su culpabilidad, como para las organizaciones de derechos humanos, que afirmaban que se debería haber pagado más a las víctimas. Sin embargo, este parece ser el único caso en el que Israel ha aceptado dar una indemnización.

Desde que el grupo militante Hamás atacó Israel el 7 de octubre, Israel ha estado bombardeando la Franja de Gaza, hogar de más de 2 millones de palestinos. Hamás está clasificada como organización terrorista por Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Israel también ha lanzado una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza y bloquea el suministro de alimentos, agua, electricidad y la mayor parte de la ayuda al enclave. Los combates continúan.

Como consecuencia, más de la mitad de todas las viviendas de Gaza han quedado destruidas (hasta 50.000 unidades) y más de 200.000 han sufrido daños. Además, docenas de hospitales y cientos de escuelas y edificios gubernamentales han quedado destruidos, al igual que las instalaciones agrícolas. Muchos se construyeron con fondos de donantes internacionales.

Durante la última ofensiva israelí en Gaza, en 2021, se destruyeron unas 1.000 viviendas y locales comerciales y otras 16.257 resultaron dañadas, además de 60 escuelas. El coste de la reconstrucción se estimó entonces en unos 8.000 millones de dólares (7.400 millones de euros).

"El nivel de daños estructurales y destrucción no tiene precedentes", afirma Marta Lorenzo, directora de la Oficina de Representación de UNRWA para Europa, refiriéndose al conflicto actual. "No es comparable a ninguna otra guerra en Gaza".

"Así que ahora mismo es muy difícil saber cuánto costará, pero no será responsabilidad de un solo donante", dice Lorenzo.

Declaró a DW que lo más probable es que, cuando amaine la violencia, se celebre una conferencia de donantes, "en la que esperamos que la comunidad internacional comparta la responsabilidad".

La financiación de Gaza, un asunto político

Entonces, ¿quién pagará la enorme -y aún creciente- factura de todo esto?

La respuesta es difícil porque la financiación de la ayuda y la reconstrucción en Gaza, así como de los territorios palestinos ocupados y otros proyectos relacionados con Palestina, ha sido políticamente tensa durante décadas. El hecho de que Hamás gobierne el enclave desde 2007 ha sido problemático para los donantes, que se han preguntado cómo hacer llegar ayuda y dinero a quienes lo necesitan sin financiar también las actividades militares de Hamás.

Los 16 años de bloqueo de la Franja de Gaza por parte de Israel y Egipto, así como los años de abandono por parte de los gobernantes del enclave, Hamás, han provocado la degradación de la economía local. En 2022, se calcula que el 80% de la población de Gaza dependía de la ayuda, según la ONU.

La UNRWA proporcionaba gran parte de esa ayuda antes de la crisis actual, incluidos servicios de bienestar social, escuelas y clínicas; es el segundo mayor empleador de Gaza. También ha tenido que defenderse regularmente de las críticas de parcialidad.

Altos ministros del gobierno israelí han manifestado su deseo de deshacerse por completo de la UNRWA, mientras que políticos moderados de los países donantes creen que la organización es esencial.

Otro ejemplo del tipo de controversias en torno a la reconstrucción es el llamado Mecanismo de Reconstrucción de Gaza, o GRM, por sus siglas en inglés. Creado en 2014 como medida temporal para evitar que Hamás recibiera materiales de construcción de "doble uso" con los que, por ejemplo, podría construir túneles, acabó convirtiéndose en un sistema complejo y excesivamente burocrático, que provocó importantes retrasos en la entrada de materiales de construcción a Gaza. También aumentó los costes de construcción hasta en un 20%, lo que dio lugar a acusaciones de que los contratistas israelíes estaban manipulando el sistema para obtener beneficios. En un momento dado, los constructores de Gaza incluso boicotearon los materiales aprobados por el GRM.

Sin solución a la vista

Estas controversias no van a desaparecer simplemente por la mayor necesidad y la excepcional destrucción, predice Nathan Brown, investigador principal del programa de Oriente Medio de la Fundación Carnegie. De hecho, va a empeorar, señaló.

"La financiación no va a ser el problema, lo será la política", dice Brown a DW. "Si mañana todos los actores -Israel, los palestinos, los actores regionales, los actores occidentales- dijeran 'aquí está el futuro, se verá así', ya sea una solución de dos Estados o de un Estado o lo que sea, entonces el dinero no sería un problema".

Muchos donantes estarían dispuestos a dar dinero si pareciera que el problema está en vías de resolverse definitivamente, señala Brown.

En los últimos días, ha habido varios informes de que EAU sí pagaría para reconstruir en Gaza, pero sólo si se garantizara una solución de dos Estados. "De lo contrario, estarían financiando esencialmente lo que, para su propia población, parece una reocupación israelí de Gaza", afirmó Brown.

Por desgracia, como observó Brown, una solución duradera parece poco probable por ahora. "No veo que ocurra nada que no sea una serie de acuerdos provisionales que permitan a la mayoría de los principales actores encontrar simplemente formas de hacer manejables las consecuencias de esta campaña... de sacarla de la primera plana, si se quiere", afirma.

En estos momentos, hay demasiadas preguntas sin respuesta, añade Yara Asi, investigadora no residente del Arab Center de Washington DC. "Si no hay un gobierno legítimo en Gaza, ¿se sentirán cómodos los donantes enviando decenas de millones de dólares?", pregunta. "Imagino que querrán alguna garantía de un futuro político diferente antes de volver a enviar todo ese dinero".

Por otro lado, señala que si los europeos y estadounidenses están realmente descontentos de que los invernaderos, escuelas y hospitales que ayudan a construir estén sometidos a ciclos repetidos de violencia, entonces deberían hacer intentos más decididos de ayudar a resolver el problema.

"Creo que si están cansados de ver este nivel de destrucción, no pueden limitarse a quejarse del coste de la limpieza", argumenta. "Deberían tomar medidas activas para evitarlo. Imagínense decir, bueno, [la reconstrucción] viene con la presuposición de que Israel bombardeará Gaza de nuevo. En realidad, Israel sólo puede hacerlo con el apoyo de estos países. Así que me resulta desconcertante por qué no hacen más por resolver el problema".

