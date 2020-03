Confinamiento por coronavirus: la violencia doméstica y el abuso infantil podrían aumentar

Para muchos niños, la escuela es un lugar para aprender. Para otros, expuestos a situaciones inseguras o abusos en su entorno, es un sitio seguro, protector. Según estadísticas policiales, en Alemania hubo 4.000 casos de abuso infantil en 2018. La cifra de abusos sexuales infantiles fue aún mayor: 14.000.

Estar juntos todo el día, fuente de conflictos

Ahora que Alemania espera frenar la propagación del COVID-19 aplicando varias medidas, como el cierre de escuelas, las organizaciones de protección a menores advierten sobre un posible aumento del abuso infantil. La situación podría poner en peligro la vida de algunos niños, según Rainer Rettinger, presidente de la Asociación Alemana de Niños: "La continua cercanía, el no poder evitar estar juntos, genera conflictos y aumenta la agresividad", dice Rettinger. Él agrega que los niños de padres adictos deben estar en el punto de mira: "Ahora, en tiempos de crisis por el coronavirus, un niño así está solo con los padres. No hay nadie que perciba las necesidades de los padres. Nadie que vea las del niño. Nadie que ayude".

Parques infantiles cerrados por coronavirus en Alemania.

Más apoyo online

Los centros de ayuda y los grupos juveniles también practican actualmente el "distanciamiento social". En este contexto, las organizaciones de protección infantil piden más apoyo en las plataformas digitales, incluidas las redes sociales, para informar a niños y familias sobre programas de ayuda. "En este momento, los niños reciben información, sobre todo, de adultos, pero los más vulnerables, puede ser que no obtengan la información correcta, especialmente ahora que no están en la escuela", afirma Stefanie Fried, de Save the Children en Alemania.

Aunque ella de hecho apoya los llamados a mantener distancia y otras medidas del gobierno alemán, Fried advierte sobre las dificultades, a largo plazo, que se pueden originar si las familias se quedan en casa durante semanas: "No debemos olvidar que los niños no son adultos. Tienen ganas de moverse mucho". Dichas medidas pueden mantenerse por un corto período de tiempo, opina, pero luego el Estado debe brindar oportunidades para que las familias puedan estar al aire libre.

Preocupación por la violencia doméstica

Las instituciones de ayuda y centros de asesoramiento también advierten que podría haber más violencia entre adultos en las próximas semanas, porque hay más personas trabajando desde casa. Debido al impacto económico del coronavirus, hay gente en riesgo de desempleo o ya han sido despedidos. Todos estos aspectos aumentan el estrés en el hogar.

Ministra de Familia alemana, Franziska Giffey, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en 2019.

Situaciones similares se reportaron ya en China, donde después de semanas de estrictas medidas de aislamiento, hubo tres veces más casos de violencia doméstica que de costumbre. "Debido a las medidas actuales en Alemania, la pareja violenta sale del apartamento menos de lo habitual, lo que hace que sea casi imposible para la víctima buscar ayuda y llamar a centros de asesoramiento", explica Katja Grieger, de la Asociación Alemana de Centros de Asesoramiento para Mujeres, Llamadas de Emergencia para Mujeres y Mujeres contra la Violencia.

Las visitas domiciliarias a través de redes de apoyo y servicios sociales se están reduciendo debido al riesgo de infección por COVID-19. "Por lo tanto, pedimos a los vecinos que tengan mucho cuidado con los posibles casos de violencia doméstica", dice Grieger. "Si se escuchan gritos o gritos en un departamento vecino, se debe llamar a la policía", agrega.

Pidiendo ayuda a la política

Hasta ahora, la ministra Franziska Giffey (SPD) aún no ha comentado nada sobre la violencia doméstica y el abuso infantil en el contexto del coronavirus.

La disposición a donar de la gente y las empresas disminuirá a medida que el coronavirus les apriete el cinturón, pero el presidente de la Asociación Alemana de Niños, Rettinger, advierte que "no podemos confiar simplemente en que todo irá bien". La presión política está creciendo para proteger a los más vulnerables de la sociedad. Los políticos tienen ahora que ofrecer apoyo económico y poner a disposición todos los recursos posibles. (rmr/dz)

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género Tres de miles Estas mujeres quiteñas exigen que se ponga fin a la violencia. En la capital del Ecuador, una alianza de grupos feministas convocó a una manifestación en contra del machismo y la violencia. Estas son sólo tres de las miles de mujeres que se unieron a la protesta en el centro de Quito.

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género 66 Feminicidios "Resetéate": las manifestantes de Santo Domingo exigen "un nuevo comienzo". Las organizaciones de mujeres convocaron a la protesta. Poco antes, la Fiscalía General de República Dominicana había presentado las cifras de violencia de género. Si bien el número de casos disminuyó, este año se han reportado 66 asesinatos de mujeres en el estado caribeño.

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género Una conmemoración en Guatemala 571 es el número de velas colocadas por un grupo de activistas en una plaza de Guatemala. Conmemoran una triste situación: 571 mujeres fueron asesinadas en ese país durante el 2019, de acuerdo a los reportes de organizaciones de mujeres.

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género Medidas contra la violencia Los manifestantes salieron a las calles de Toulouse, al sur de Francia. Los activistas reportaron que 130 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex-maridos en la República Francesa, en 2019. El Presidente Emmanuel Macron calificó este hecho como una "desgracia". El gobierno ofreció mil refugios nuevos para mujeres y grilletes electrónicos para los perpetradores.

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género Los zapatos rojos 10.000 personas manifestaron en la capital belga, Bruselas. Colocaron zapatos rojos en la calle "que representan a mujeres que fueron asesinadas por un hombre", dice Julie Wauters, representante de la organización Mirabal. La activista habla de un centenar de casos en Bélgica, en los últimos tres años. Sin embargo, destaca que las cifras negras podrían ser aún más.

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género Una raya roja contra la violencia El color rojo también es un símbolo en Génova. Durante el partido de la Serie A italiana, Sampdoria Genua vs. Udinese Calcio, futbolistas, funcionarios e incluso los hijos de los jugadores tenían pintadas rayas rojas en la mejilla, como signo de protesta contra la violencia doméstica.

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género Solidaridad en la sala del telégrafo Por tercera vez, el "Femfest de Moscú" tuvo lugar a la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El festival se celebró en una antigua sala de telégrafos de la capital rusa. Todo giraba en torno al feminismo, la igualdad de género y la libertad de decidir.

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género Recordando en silencio En Málaga, al sur de España, hubo una "Caminata del Silencio" el domingo por la noche. En esta marcha silenciosa, las participantes llevaban pancartas con los nombres de las mujeres que habían sido asesinadas por sus parejas en España en los últimos años.

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género "Números alarmantes" Según las estadísticas de delincuencia, el año pasado 122 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Alemania. Un total de 114.755 mujeres fueron víctimas de violencia doméstica o amenazas. Según estudios de Dunkelfeld, una de cada tres mujeres sufre violencia al menos una vez en su vida. Las cifras actuales son "alarmantes", dijo la ministra de Familia, Franziska Giffey.

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género "¡Los hombres de verdad no violan!" Después de que se conociera la violación y asesinato de la estudiante Uyinene Mrwetyana en Ciudad del Cabo, empezaron las manifestaciones en Sudáfrica. Así como en Johannesburgo, las protestas se mantuvieron en el país durante todo septiembre de 2019.

Protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género Un feminista En Pakistán, el patriarcado está profundamente arraigado en la sociedad. Se desprecia a las feministas. Incluso los hombres liberales llaman a sus demandas "vulgares". Sin embargo, uno de los principales activistas de los derechos de la mujer en el país es un hombre: Naeem Mirza. "Queda mucho por hacer", dijo Mizra a DW. Cada vez más mujeres alzan la voz y reclaman sus derechos. Autor: Sven Töniges



