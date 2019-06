Conferencia climática de la ONU en Bonn

Este lunes (17.6.2019) comienza en Bonn una conferencia de diez días auspiciada por las Naciones Unidas para abordar el tema del calentamiento global, sus efectos y los esfuerzos necesarios para frenarlo. Se estima que unos tres mil especialistas de todo el mundo acudirán a esta cita preparatoria de la cumbre climática de Santiago de Chile. Hasta ahora, los compromisos adquiridos por los Estados no bastan para alcanzar la meta del Tratado de París, que consiste en conseguir que el calentamiento global no supere la marca de los dos grados. La máxima autoridad de la ONU en materia climática, la diplomática mexicana Patricia Espinosa Cantellano, le dijo a la agencia de noticias dpa que esta cuestión es el desafío más grande de esta generación y las venideras. En este sentido, Espinosa Cantellano elogió a los organizadores de las manifestaciones conocidas como "Fridays for Future”, señalando que éstas habían inspirado a la conferencia de Bonn. (Deutschlandfunk)

