Condenan nuevamente a Virginia Laparra en Guatemala

Un tribunal de Guatemala sentenció este lunes (08.07.2024) a cinco años de prisión a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, acusada de revelar información confidencial, en una causa criticada por la comunidad internacional.

Ésta es la segunda condena contra Laparra, de 44 años, luego de que en 2022 fuera sentenciada a cuatro años de prisión en otro polémico proceso, señalada de haber denunciado a un juez sin poseer atribuciones para ello.

"Por la comisión de este delito penal se le impone la pena de cinco años de prisión con carácter conmutable", dijo en la lectura del fallo el juez Moisés de León, del tribunal de la ciudad de Quetzaltenango, unos 200 km al oeste de la capital.

Laparra -quien permanece con arresto domiciliario desde el 4 de enero de 2024 tras afrontar dos años en prisión- era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango cuando fue arrestada en medio de una ola represiva contra fiscales y jueces que habían tenido a cargo sonados casos de corrupción.

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) ya sancionaron a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por la persecución contra una treintena de funcionarios de la justicia local -entre ellos Laparra- y otros que se exiliaron. Además, la organización Amnistía Internacional (AI) considera a Laparra como una "presa de conciencia" y asegura que fue detenida y procesada por su labor antimafia.

El juez De León afirmó que -durante el juicio, iniciado el 27 de mayo- se estableció que Laparra "es responsable del delito de revelación de información reservada en el grado de autora, cometido en contra de la administración pública y la administración de justicia". A la exfiscal también le impuso una multa de unos 6.400 dólares y quedó incapacitada para postularse a cargos públicos por 10 años. Adicionalmente, De León dispuso que Laparra puede continuar en prisión domiciliaria si paga 64 centavos de dólar por cada día de condena (1.168 dólares por los cinco años).

Tras conocer la sentencia, Laparra arremetió contra el sistema judicial guatemalteco y dijo que actúo apegada a la ley.

"Virginia Laparra está dos veces condenada: estuve dos años presa por presentar denuncias administrativas, no me arrepiento", declaró la exfiscal a periodistas. "Y el fiasco de justicia que tenemos en Guatemala puede decir lo que quiera. Yo tengo mi dignidad intacta, no me arrepiento de ninguna de mis acciones", insistió Laparra.

