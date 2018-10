Condena por el caso de la 'Casa de los horrores' en Alemania

La justicia alemana condenó este viernes (05.10.2018) a largas penas de prisión a una pareja acusada de haber maltratado hasta la muerte a dos mujeres en una granja de su propiedad que la prensa bautizó como la "casa de los horrores". La pareja, ahora divorciada y que se hacía pasar por hermanos ante los vecinos y las víctimas, contactaba con mujeres a través de anuncios en busca de una "relación seria" y luego las retenía y torturaba. Una de ellas, Susanne F. murió a causa de las heridas cuando la querían devolver a su casa en Baja Sajonia y, por un problema con el coche, tuvieron que llamar a un taxi. La policía descubrío posteriormente que habían matado también al menos a otra mujer dos años antes, Annika W.

El Tribunal Regional de Paderborn dictó una pena de 13 años de cárcel para Angelika W. y de 11 años para su exmarido, Wilfried W. La principal acusada se disculpó con las víctimas minutos antes de conocerse el fallo. "Quiero disculparme con todas las mujeres a las que he hecho daño", dijo. Wilfried W. afirmó en sede judicial en su último alegato que no distinguía entre "lo que estaba bien y lo que estaba mal" y que por eso "no hubiese estado mal una terapia". (dpa)

