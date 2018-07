Concluida la crisis de gobierno en Alemania

Juntos ante la prensa no han comparecido. Angela Merkel y su ministro del Interior, Horst Seehofer, anunciaron, por separado, el acuerdo alcanzado en su amarga disputa respecto a la política de asilo. Seehofer presentó ante el cuartel general de la CDU el acuerdo como un éxito propio: "Una vez más se ha demostrado que vale la pena luchar por las convicciones". Angela Merkel dice desde dentro del edificio que está "muy feliz de que hayamos llegado a un compromiso".

El compromiso consta de tres puntos "para un mejor orden, control y prevención de los movimientos migratorios secundarios", el documento afirma:

CDU y CSU quieren "impedir la entrada" a los solicitantes de asilo para cuyos procedimientos "sean competentes otros países de la UE". Se deben instalar "centros de tránsito" en la frontera desde la que sean rechazados los solicitantes de asilo. Si no hay acuerdo para las devoluciones con algún país, se llevará a cabo en la frontera austríaca, "sobre la base de un acuerdo" con Austria.

A primera vista, parece que la canciller federal ha cedido, ya que luchó con vehemencia contra el rechazo de los refugiados en las fronteras alemanas. Y ahora, sin embargo, el acuerdo habla repetidamente de rechazos. Merkel enfatiza que si bien estas son medidas "nacionales, internas", el "espíritu de colaboración en la UE" sigue vigente. Merkel no quería actuar de espaldas a los otros países de la Unión Europea.

Lo que es nuevo en el acuerdo es el establecimiento de centros de tránsito. La propuesta ha sido largamente discutida en Alemania. Serían "zonas neutrales" similares a los aeropuertos, en las que se verificará rápidamente si un solicitante tiene derecho a pedir asilo en Alemania. Y se comprobará si lo ha hecho ya en otro país, en cuyo caso será reenviado a ese otro país.

Para Horst Seehofer, el acuerdo con Merkel fue un salvavidas de último momento. En una dramática reunión de su partido (CSU) había ofrecido su renuncia el día anterior. Consideraba que los resultados de la cumbre de la UE en Bruselas habían sido insuficientes. Después de que Merkel rechazara sus planes de rechazar a los refugiados, Seehofer había amenazado con actuar en solitario, dejando a la canciller la única opción de destituirlo como ministro del Interior.

El lunes por la noche quedó claro para Horst Seehofer que puede seguir en el cargo, porque después de intensas negociaciones se ha encontrado un "acuerdo muy, muy duradero". Antes de la reunión, no necesariamente se vislumbraba un acuerdo. En una entrevista previa con el periódico 'Süddeutsche Zeitung', Seehofer había declarado: "No dejaré que me destituya una canciller que es canciller solo gracias a mí".

Ahora se han puesto de acuerdo en cómo prevenir la inmigración ilegal en Alemania. Lo acordado en el pacto fue resumido por los secretarios generales de ambos partidos durante la noche: Annegret Kramp-Karrenbauer dijo que la clave había estado en el "plan maestro" inicial de Seehofer. Y el secretario general de la CSU, Blume, habló incluso de un "giro" en la política de asilo y de una "piedra angular para la reorganización de la política migratoria".

No está todavía claro cómo reaccionarán los socialdemocrátas del SPD al nuevo entendimiento entre la CDU y la CSU. El tercer partido en la coalición de gobierno rechazó las llamadas zonas de tránsito en 2015 como algo inhumano. El entonces líder del partido, Sigmar Gabriel, resumió su postura en noviembre de ese año: "ni prisiones ni vallas".

Para los conservadores de la gran coalición, el acuerdo supone un final, al menos temporal, para una fase crítica. Durante semanas pareció que el partido hermano bávaro, la CSU, podía poner en peligro al gobierno en Alemania, forzar la caída de Angela Merkel e imposibilitar un acuerdo sobre la política de asilo europea. Esa es otra razón por la que la canciller alaba el compromiso alcanzado "tras una dura lucha y unos días difíciles".

Fabian von der Mark (lgc/jov)

Merkel y su aliado bávaro: ¿divorcio en puerta? Un sermón para Merkel Horst Seehofer, jefe de la CSU, hermana bávara de la CDU de Merkel, critica duramente la política de la canciller, y esta se tiene que quedar quieta durante 13 minutos, escuchándolo, como si fuera un alumna recogiendo sus malas notas. Esto ocurrió en noviembre de 2015 en la conferencia del partido de la CSU, a la cual Merkel fue invitada. La cara de Merkel lo dice todo.

Merkel y su aliado bávaro: ¿divorcio en puerta? La fase de armonía En efecto, hubo una fase en la que todo parecía funcionar de mil maravillas: en diciembre de 2013, antes de la crisis de los refugiados, todo parecían entenderse bien. Los lideres de partido Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) y Horst Seehofer CSU) tienen en sus manos el acuerdo de coalición de la nueva "Gran Coalición".

Merkel y su aliado bávaro: ¿divorcio en puerta? "Lo lograremos" Finales de agosto de 2015: en una conferencia de prensa, Merkel explica la frase que caracteriza su cancillería como ninguna otra: "Lo lograremos", refiriéndose a que su gobierno, y los alemanes, podrán con la llegada masiva de refugiados a Alemania. Seehofer no está de acuerdo y pronto presentará sus propios planes.

Merkel y su aliado bávaro: ¿divorcio en puerta? Los bávaros se preparan para la lucha En la conferencia de partido del CSU en enero de 2016, Seehofer demanda por primera vez una limitación de la inmigración. Alemania podría aceptar un máximo de 200.000 refugiados al año, según él. El ataque de Seehofer sorprendió a Merkel.

Merkel y su aliado bávaro: ¿divorcio en puerta? ¿Un brindis por el futuro común? A pesar de todos los desacuerdos, ambos son conscientes de su interdependencia y se acercan de nuevo con dificultad. En mayo de 2017 toman juntos una cerveza en plena campaña electoral. Merkel no parece muy convencida de todo esto.

Merkel y su aliado bávaro: ¿divorcio en puerta? ¿Todo es comprensión? Y de las cervezas al congreso de la CSU. En diciembre de 2017 la conferencia de la CSU ofrece un panorama totalmente distinto a del 2015. El conflicto sobre los refugiados parece haber desaparecido. ¿Y por qué? Alemania se encuentra en plana campaña electoral.

Merkel y su aliado bávaro: ¿divorcio en puerta? Conversaciones de coalición difíciles Las imágenes de una armonía, no del todo real, han hecho lo suyo. Merkel y Seehofer se preparan, a fines de octubre 2017, para las negociaciones de coalición, tras la victoria en las elecciones generales. Pero ya aquí se notan de nuevo las discrepancias. El tema dominante es, una vez más, la política de refugiados.

Merkel y su aliado bávaro: ¿divorcio en puerta? El se queja, ella se calla Seehofer no cede. Se trasladó de Munich a Berlín como nuevo ministro del Interior. En Múnich, Markus Söder asumió el cargo de primer ministro bávaro. Seehofer sigue criticando a Merkel, aunque con más cautela que antes.

Merkel y su aliado bávaro: ¿divorcio en puerta? Los adversarios de Merkel Seehofer pospone la presentación de su "Plan Maestro de Migración" debido a controversias con la canciller. Mientras Merkel invita a una cumbre sobre la integración, Seehofer se encuentra con el canciller austriaco Sebastian Kurz, a quien se siente políticamente cercano. El jueves pasado, las fracciones de la Unión se reunieron por separado. Ahora, en Alemania todos se preguntan cómo seguirá esto. Autor: Ralf Bosen



