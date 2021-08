Con solo 14 años, la china Quan Hongchan logra tres inmersiones perfectas y gana oro en Juegos Olímpicos

La adolescente china Quan Hongchan realizó tres inmersiones perfectas de 10 puntos en una deslumbrante exhibición para ganar este jueves (05.08.2021) la medalla de oro en la plataforma femenina de 10 metros.

Quan, que a sus 14 años es la atleta china más joven en Tokio, superó a su compañera de equipo Chen Yuxi en el segundo puesto con una notable puntuación global de 466,20 puntos.

Quan dedicó su victoria a su madre, que está enferma. Quiero ganar suficiente dinero para mantenerla", dijo Quan a través de un intérprete. "Escucho a mi entrenador con mucha atención y sigo sus instrucciones con mucho cuidado".

Quan se convirtió en la segunda medallista de oro china más joven en esta prueba en los Juegos Olímpicos, después de que Fu Mingxia la ganara en 1992 a los 13 años.

"No soy muy brillante"

Pero Quan insistió en que no se la debe considerar un prodigio, ya que no goza del mismo éxito en la escuela. "No creo que sea un prodigio. No soy muy brillante", dijo.

"No me va bien en los estudios. Me haces todas estas preguntas y solo tengo la mente en blanco".

Chen, de 15 años, actual campeona del mundo, que ya había ganado el oro en la prueba de 10 metros sincronizados, terminó a 39,80 puntos. La australiana Melissa Wu quedó en un lejano tercer puesto, con 371,40 puntos.

Quan Hongchan, de China, durante la competencia en la plataforma de 10 metros de clavados femeninos.

Puntuación perfecta

Quan recibió una puntuación perfecta de 10 puntos de los siete jueces en su segunda y cuarta inmersión. En su quinto esfuerzo, seis jueces le dieron un 10 y uno un 9,5, pero aun así fue suficiente para obtener una puntuación máxima de 96,00 puntos.

Competir por primera vez fuera de China no ha inquietado a Quan, aunque dice que podría tener competencia de su hermana menor por una plaza en los Juegos de París 2024.

"Le diré (a su hermana) que siga trabajando duro", añadió Quan. "Creo que tengo que entrenar bien estos años antes de pensar en eso (París 2024)".

Chen Yuxi, de China, a la izquierda, medalla de plata, y Quan Hongchan, de China, medalla de oro.

China ha ganado ya seis de las siete pruebas de saltos de trampolín que se han completado hasta ahora en Tokio, después de haberse llevado siete de los ocho oros en Río de Janeiro hace cinco años.

FEW (AP, AFP)