Con la reelección de Donald Trump, "se resolverían todos los problemas de Rusia"

Francis Fukuyama se volvió famoso con su libro "El fin de la historia y el último hombre", donde argumenta que las democracias liberales y el capitalismo de libre mercado son el punto final en la evolución de la sociedad.

A finales de junio de 2022, las autoridades rusas prohibieron al politólogo y filósofo estadounidense entrar en el país. DW habló con él pocos días después de asumir como miembro del consejo de administración de la Fundación Internacional Anticorrupción, fundada por el político opositor ruso Alexei Navalny.

Deutsche Welle: ¿Por qué decidió unirse a la Fundación Internacional Anticorrupción?

Francis Fukuyama: Soy un gran admirador de Alexei Navalny, a quien conocí en Varsovia, en 2019. La corrupción es un gran problema tanto en Rusia como en el mundo en general, y me alegra poder apoyar su fundación.

Recientemente, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que la ofensiva en Ucrania "apenas está comenzando". ¿Está tratando de engañarnos?

Yo creo que está mintiendo, y miente acerca de muchas cosas. De acuerdo con analistas militares occidentales, Rusia está sufriendo una fuerte pérdida de soldados. Puede ser que incluso haya perdido a un tercio de todas las fuerzas militares originalmente planeadas para derrotar a Ucrania. Posiblemente haya unos 20.000 muertos y 60.000 heridos, además de los prisioneros. Y para un país del tamaño de Rusia, eso equivaldría a un desastre militar.

Desde que los rusos comenzaron a concentrarse en el Donbás, hace dos meses, han avanzado muy poco. Por eso creo que Putin miente cuando dice que apenas han empezado.

¿Cuál sería una estrategia exitosa para Ucrania?

La estrategia más realista sería enfocarse en el sur, reabrir el acceso de Ucrania al Mar Negro reconquistando Jersón y otros puertos en el Mar de Azov. Eso es más importante que el Donbás, porque va a ser muy difícil retomar el control de esta región en los próximos meses. No obstante, al final del verano, podría haber avances reales en el sur. Es realmente importante para Ucrania poder acceder a sus puertos en el Mar Negro y romper el bloqueo de Odesa para exportar todos sus productos agrícolas.

¿Cómo cambiaría la situación si Donald Trump llegara a ser reelecto en 2024?

Con la reelección de Donald Trump en 2024, se resolverían todos los problemas de Rusia. Y es que, al parecer, el expresidente quiere sacar a Estados Unidos de la OTAN. Con este cambio, Rusia habría alcanzado sus principales metas.

Para que Occidente se mantenga unido es importante que la gente crea que hay una solución militar a corto plazo. De ahí que piense que es muy importante que Ucrania avance militarmente en el verano.

¿Cómo ve a Rusia desde una perspectiva global? ¿Qué tipo de régimen político es?

Más que nada, a estas alturas, se parece al régimen nacionalsocialista en Alemania. Su única ideología es un tipo de nacionalismo extremo. También es un régimen muy poco institucionalizado. Todo gira en torno a Vladímir Putin, quien realmente controla todos los importantes niveles de poder.

En mi opinión, no es un régimen estable. No creo que tenga una ideología clara que pueda proyectar al exterior. Creo que la gente que lo apoya es gente a la que simplemente no le gusta Occidente por diferentes razones.

Francis Fukuyama es politólogo en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos.

