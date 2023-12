Con Delors, la UE pierde a uno de sus grandes arquitectos

Jacques Delors, el francés que dirigió la Comisión Europea desde 1985 hasta 1994, murió este 27 de diciembre, a la edad de 98 años. "Murió esta madrugada, mientras dormía, en su casa de París”, comunicó a la agencia afp su hija, Martine Aubry.

"Su trabajo en pro de Europa no caerá en el olvido", señalaron los jefes de Estado y de Gobierno de la UE ya en 1994, cuando le dieron la despedida como presidente de la Comisión Europea.

Delors fue uno de los últimos grandes europeos de su generación. Una generación marcada por la II Guerra Mundial y sus horrores, que sacó de la experiencia la fuerza para avanzar por el camino de la integración y dar cuerpo a una nueva Europa unida. Esa fuerza fue la que impulsó a Delors a poner los cimientos de la actual Unión Europea.

Padre del mercado interior

Ya un año antes de asumir la jefatura de la comisión, presentó su obra maestra, con el "Libro blanco para la consumación del mercado interior”. Y trabajó con vehemencia por su puesta en práctica, hasta 1992.

Entre las medidas que previó se cuentan, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos de la UE a decidir libremente dónde radicarse, buscar un empleo, a contratar a un trabajador del país vecino o a poder comprar salame de Milán también en la lejana Finlandia.

Foto de familia, al cierre de las negociaciones para la adhesión de Finlandia a la UE. Imagen: Lehtikuva/dpa/picture alliance

La consumación del mercado interior, la firma del Acuerdo de Schengen y el inicio de la unión económica y monetaria, que condujo al euro, son considerados méritos suyos. Entretanto, 343 millones de habitantes de la eurozona utilizan diariamente la moneda común europea.

Roces con Margaret Thatcher

Pero el francés Delors no sólo pasó buenos momentos con los gobernantes europeos. La entonces primera ministra británica Margaret Thatcher respondió a sus propuestas de reforma de las instituciones europeas con un agrio "No, no, no". Y no fue la única vez que ambos políticos tuvieron duros duelos verbales.

No obstante, todos estaban conscientes de la extraordinaria importancia de Delors en el desarrollo de la UE. En los términos más elogiosos lo despidieron los jefes de Estado y de Gobierno en diciembre de 1994, en su última cumbre europea, como jefe de la Comisión. Y le atribuyeron los "diez años más exitosos de la integración europea”.

Primero banquero, luego político

Jacques Delors nació el 20 de julio de 1925 en París, en una familia sencilla, y creció como hijo único. En 1948 se casó con Marie Lephaille, con quien tuvo a su hija Martine y su hijo Jean-Paul.

Martine Aubry siguió la senda política de su padre y es alcaldesa de la ciudad francesa de Lille. Jacques Delors sobrevivió a su hijo, quien murió en 1982 de leucemia, y a su mujer, que falleció en 2020.

Jacques Delors comenzó su carrera en el Banco de Francia. Solo poco antes de cumplir 50 años, el economista incursionó en 1974 en la política. Ingresó en el nuevo Partido Socialista (PS). Allí escaló posiciones con relativa rapidez y ya en 1979 se trasladó a Bruselas, en calidad de integrante del Parlamento Europeo.

Entre Bruselas y París

Sin embargo, en 1981, dejó Bruselas para asumir el alto cargo de ministro de Economía y Finanzas en el gabinete del presidente francés Francois Mitterand. Él fue quien lo propuso en 1985 como jefe de la Comisión Europea.

Tras dejar ese puesto, pese a todos los rumores, no se presentó como candidato presidencial francés en 1995. No obstante, siguió activo. Por ejemplo, en la Unicef y la OCDE. En 1996, creó su propia fundación "Notre Europe", también conocida como Instituto Jacques Delors. Y siguió promoviendo la integración europea.

Con él ha muerto ahora uno de los últimos "ciudadanos honorarios de Europa”. Un visionario que, con su pragmatismo, fue pieza clave en la construcción de la actual Unión Europea.

(ers/gg)