"Con el autoexamen del VIH llegamos a más gente"

Deutsche Welle: ¿Para quién está dirigida la autoprueba del VIH?

Norbert Brockmeyer: Esta prueba del VIH está dirigida principalmente a aquellos que tienen mucho miedo de ser estigmatizados cuando se enteran de que se van a someter a una prueba del VIH. Tienen que ir a una farmacia para comprar la prueba, pero eso es más anónimo que ir a un consultorio médico.

¿Cómo funciona la prueba?

Para la prueba se necesita un poco de sangre de la punta del dedo. Parecido al análisis para medir el azúcar en la sangre. Luego, la sangre se coloca en pequeñas plaquetas. La gota de sangre se mueve en un pequeño tubo en el que se incorporan los antígenos correspondientes. Si reaccionan con la sangre, la prueba cambiará de color. La prueba siempre va acompañada de una comprobación que muestra cómo debe verse si el resultado es positivo. Son dos barras. Si la prueba es negativa, solo se ve una barra.

¿El autoexamen del VIH hace innecesaria la visita al médico?

Por supuesto que no. Si la prueba es positiva, definitivamente se debe ir a un médico. Porque es muy importante comenzar la terapia lo antes posible. De este modo, estas personas tendrán la misma esperanza de vida que las personas que no están infectadas con el VIH.

¿Qué tan confiable es la prueba?

Como todas las pruebas, las pruebas del VIH no son 100% confiables. La pauta para el VIH es que siempre se deben hacer dos pruebas. Esto significa que siempre se debe comprobar si la persona es realmente seropositiva. Ya hemos tenido pacientes que consideraron positivo el resultado de la autoprueba y luego vinieron a nuestro centro. La segunda prueba demostró que no eran positivos.

¿Es anónimo este test?

La persona puede enviar las muestras de forma anónima a un laboratorio o de forma semianónima. Después, se le notificará. Esto se puede hacer por teléfono o mensaje. Así se le indicará si la prueba fue negativa o positiva. Si el resultado es positivo, la persona debe, lógicamente, recibir el tratamiento apropiado lo antes posible.

Las personas que reciben tratamiento ya no pueden transmitir el virus. El gran éxito es que el número de nuevos diagnósticos se ha reducido aún más. Esto también tiene algo que ver con las excelentes terapias y el hecho de que no se puede detectar ningún virus en la sangre después de un tratamiento exitoso.

¿Qué tan es aceptada esta prueba?

En general, la prueba ha demostrado su eficacia. También tiene una gran demanda en nuestro Centro de Salud Sexual de la ciudad de Bochum. Hay una gran demanda.

Lo que no debemos olvidar, sin embargo, es que el VIH es bien conocido en la población y que uno debe protegerse contra la infección. Pero otras ITS, es decir, las infecciones de transmisión sexual, son mucho más comunes que el VIH. Pero, lamentablemente, no están tan presentes en la conciencia de la población.

Cuando alguien viene para una prueba, siempre ofrecemos pruebas para otras enfermedades de transmisión sexual, además de la prueba del VIH. Clamidia, por ejemplo, o gonococo, y gonorrea. El riesgo de contraerlo es mucho mayor que el riesgo de contraer el VIH. Y tenemos que dejar eso claro a todos los pacientes. Cualquier persona que tenga miedo de infectarse con el VIH también debe hacerse la prueba de otras infecciones de transmisión sexual.

Norbert Brockmeyer es profesor en la Universidad Dermatológica de Bochum y director del Centro de Salud y Medicina Sexual de la misma.

La entrevista fue realizada por Gudrun Heise.

