Con críticas, Ai Weiwei anuncia que se va de Alemania

El artista y activista chino Ai Weiwei ha decidido abandonar Alemania, en donde vive exiliado desde hace cuatro años, porque el país está "demasiado centrado en sí mismo".

En una entrevista con el diario "Welt" el artista ha revelado que va a poner fin a su estancia en la capital alemana, pero sin aportar más detalles sobre cuándo se marchará o a dónde.

"Mi familia y yo hemos estado aquí encantados, pero me voy de Berlín. Este país no me necesita porque está demasiado centrado en sí mismo", asegura.

Ai considera que "la cultura alemana es tan fuerte que no acepta realmente otras ideas y argumentos", lo que dificulta el debate y la posibilidad de que se expresen abiertamente voces discordantes.

"Se trata de una sociedad que quiere ser abierta, pero que principalmente se protege", argumenta el cotizado artista, que llega a afirmar que "Alemania no es una sociedad abierta".

Ai reside desde hace cuatro años en Berlín, a donde llegó después de años de arresto domiciliario y meses de prisión en China, donde se le acusó de varios delitos. En la capital alemana ha mantenido un perfil bajo, aunque tiene un estudio subterráneo en el centro de la ciudad y ha trabajado como profesor invitado en la Universidad de las Artes.

EL(efe, dpa)

