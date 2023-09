Con 60 años, el Porsche 911 sigue siendo un ícono cultural

Desde su aparición en 1963, el Porsche911 ha cautivado a los entusiastas del automóvil de todo el mundo, demostrando su valía en los circuitos y sirviendo como símbolo de estatus icónico durante las últimas décadas.

Frank Jung, director de Archivos Corporativos y Servicios Históricos de Porsche AG, describe el automóvil fabricado en Stuttgart como "el latido y el núcleo de Porsche hasta la fecha".

Presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort en septiembre de 1963 como Porsche 901, el número del modelo se cambió rápidamente a 911, ya que el fabricante de automóviles francés Peugot poseía los derechos internacionales de todos los números de tipo de automóvil con un cero en medio.

Seis décadas después, más de un millón de unidades del Porsche 911 han salido de las cadenas de montaje, con diferentes adaptaciones a lo largo de las ocho generaciones del modelo.

Fabricado hasta hoy en Zuffenhausen, un barrio de Stuttgart en el sur de Alemania, el deportivo se ganó el reconocimiento mundial al entrar por primera vez en el mercado estadounidense, con los primeros 911 exportados a EE.UU. en febrero de 1965.

"La exportación fue siempre uno de los factores que impulsaron el éxito del Porsche 911, especialmente en el mercado estadounidense, pero hoy en día en todo el mundo", explica Jung a DW.

Icono cultural

Como el 911 es "la imagen de Porsche en todo el mundo, ésta podría ser una de las razones por las que tiene ese estatus icónico global", señala Jung.

El hecho de que aparezca en películas, videos musicales, obras de arte y sea conducido por famosos también ha contribuido al atractivo del modelo.

En "Downhill Racer" (El descenso de la muerte, 1969), Robert Redford interpreta a un esquiador profesional que recorre los Alpes en un 911T amarillo.

Un Porsche 911 expuesto en el centro de Los Ángeles. Imagen: Allison Dinner/Getty Images/AFP

La primera secuencia de la película de 1971 "Le Mans" muestra al actor Steve McQueen, conocido en la época como el "King of Cool", conduciendo un Porsche 911S de 1970 de color gris pizarra. Compró el coche después del rodaje para su propia colección.

El argumento de "Tierra de nadie" (1987) se centra en unos ladrones que se dedican exclusivamente a robarautos Porsche 911.

Numerosos videos musicales del pasado y del presente presentan el coche como un símbolo de estatus y un ingrediente clave para "vivir a lo grande".

Entre ellos, el video musical del clásico de Billy Ocean de 1988 "Get Outta My Dreams, Get Into My Car" muestra al cantante en un Porsche 911 Turbo Cabriolet.

Entre las personalidades notables que conducen el Porsche 911 figuran el actor Keanu Reeves, el rapero Eminem, la modelo Kendall Jenner, el futbolista David Beckham, la leyenda del baloncesto Michael Jordan y el diseñador de moda Ralph Lauren, así como las estrellas del pop Harry Styles y Justin Bieber.

Se dice que el cómico Jerry Seinfeld posee varios deportivos 911 en su colección.

Mirando hacia el futuro

Más allá de su diseño atemporal, el modelo sigue evolucionando a través de innovaciones de ingeniería.

Ante la crisis climática, Porsche se ha comprometido a que el 80 por ciento de su gama sea totalmente eléctrica en 2030. Pero la empresa también está impulsando su investigación e inversión en e-combustibles, para mantener una excepción: el 911.

"Produciremos el 911 mientras sea posible con un motor de combustión", dijo el jefe del equipo de e-combustibles de Porsche, Karl Dums, a la agencia de prensa Reuters en julio de este año.

Por ahora, el famoso 911 sigue siendo un auto para la clase privilegiada: el modelo de 2024 cuesta más de 120.000 euros. Aun así, la empresa automotriz informa de una gran demanda y de una espera de dos años para las entregas.

El deportivo Porsche 911 más caro vendido en subasta hasta la fecha es el Porsche 911 Sally Special, que alcanzó el desorbitado precio de 3,6 millones de dólares en la subasta RM Sotheby's Monterey en agosto de 2022.

(gg/ers)