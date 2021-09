Comunistas ganan municipales de la segunda ciudad de Austria

El Partido Comunista de Austria (KPÖ) ganó inesperadamente este domingo (26.09.2021) las elecciones municipales de Graz, la segunda ciudad más poblada de la república alpina, desbancando al conservador Partido Popular (ÖVP), informó la televisión pública austríaca ORF.

Todo apunta a que Graz, de 291.000 habitantes y situada en el sur del país, será la primera capital de uno de los nueve Estados federados de Austria que estará gobernada por los comunistas.

Según las proyecciones calculadas por el instituto demoscópico SORA tras el escrutinio del 42 por ciento de los votos, el KPÖ conquistó triunfó con el 29,3 por ciento de los votos, casi 9 puntos más que en los comicios anteriores, cuando ya había quedado en segundo lugar.

Con el 25,6 por ciento, el ÖVP (el partido del jefe del Gobierno nacional, Sebastian Kurz), liderado a nivel local por Siegried Nagl, el alcalde de la ciudad en los últimos 18 años, pasó de primera a segunda fuerza política en el Consejo Municipal (el parlamento de la ciudad).

En tercer lugar aterrizaron los ecologistas "Verdes" (17 por ciento), seguidos por el ultranacionalista Partido Liberal (FPÖ, 11 por ciento), los socialdemócratas (SPÖ, 9,8 por ciento) y los neoliberales NEOS (5,1 por ciento).

El claro triunfo de los comunistas es una sorpresa, pues no había sido pronosticado, y los observadores políticos lo atribuyen en primer lugar a la gran popularidad de la líder local del KPÖ, Elke Kahr, quien podría ahora convertirse en la alcaldesa de la capital del Estado de Estiria.

Previamente su partido deberá negociar un acuerdo con otras formaciones para gobernar en el Ayuntamiento de Graz, dado que no tiene la mayoría absoluta. A nivel nacional, el KPÖ, que fundado en 1918 es uno de los partidos comunistas más antiguos del mundo, se presenta siempre a las elecciones generales, pero desde 1970 no ha vuelto a estar representado en el Parlamento de Austria, al no haber conseguido superar el umbral exigido del 4 por ciento de votos para entrar en la Cámara. (EFE)